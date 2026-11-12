Dal 12 novembre al 28 gennaio, a Milano, ‘Cleopatra: The Truth’ rilegge la storia della regina d’Egitto tra archeologia, tecnologia e arte immersiva. L’intervista ad Anderson Tegon.

Il mito e la realtà: chi fu davvero Cleopatra? Lo racconta la nuova mostra immersiva Cleopatra: The Truth, in programma dal 12 novembre 2026 al 28 gennaio 2027 al CityOval Milano, nel quartiere di CityLife. Un viaggio ipertecnologico al servizio della storia e dell’archeologia che invita a guardare oltre l’immagine precostituita della più magnetica regina d’Egitto. Quella che la tradizione storico-letteraria ha finito per consegnare alla cultura popolare ridotta alla sola dimensione estetica. Dietro il potere, una donna, dunque, che fu raffinatissima intellettuale e acuta stratega politica.

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Riportare la figura di Cleopatra VII – chiacchierata ieri nei palazzi delle autorità quanto oggi sugli schermi dei cinema – a ciò che realmente fu è la sfida del progetto. Un impegno che non poteva che fare delle fonti storiche e delle evidenze archeologiche il proprio caposaldo. Così da interrogare questa eredità, restituendo spazio alla complessità di una protagonista della storia antica.

La mostra, dunque, parte dalla ricerca scientifica più rigorosa di Zahi Hawass, egittologo ed ex ministro delle Antichità egiziane, e di Kathleen Martinez, archeologa alla guida delle indagini nel sito di Taposiris Magna. E su questa ossatura costruisce un percorso fatto di ambientazioni immersive e linguaggi contemporanei che accompagnando il pubblico verso lo svelamento di Cleopatra.

Immagine da Ufficio Stampa

Il percorso affronta anche il ruolo della propaganda augustea e degli autori latini nella costruzione dell’immagine della regina. Alle rappresentazioni tramandate da Properzio, Virgilio e Orazio si affianca così il ritratto di una sovrana colta e poliglotta, capace di utilizzare la diplomazia, i linguaggi religiosi e persino la propria immagine sulle monete come strumenti di governo.

«Dopo vent’anni di scavi a Taposiris Magna, l’archeologia ci racconta una storia molto diversa da quella tramandata dai miti. Cleopatra non fu soltanto una seduttrice: fu una stratega politica, una donna di grande cultura e l’ultima sovrana a difendere l’indipendenza dell’Egitto», dichiara Kathleen Martinez.

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Prospettiva che si confronta con la lunga tradizione delle narrazioni sulla regina, come sottolinea anche Zahi Hawass: «La vita di Cleopatra è stata raccontata da Plutarco e Shakespeare, ma gran parte di ciò che è stato scritto su di lei è frutto di una narrazione romanzata. Per la prima volta, il fascino di questa grande regina sarà svelato attraverso la ricerca della sua tomba. Con questo progetto speriamo di rivelare la vera storia di Cleopatra».

Dalla sabbia d’Egitto alla Limitless Room

Cuore visivo ed emotivo della mostra è l’ultimo ambiente, la Limitless Room, concepita come un «film abitabile». È proprio qui che la regina ci parla, prendendo le redini della narrazione di sé. L’impatto è visuale è oltremodo coinvolgente grazie alle superfici raccordate con angoli stondati che permettono alle immagini di svilupparsi in maniera continuativa nello spazio. Si entra nella sala del trono colonnata, ci si immerge nelle acque turbinose del Mediterraneo in tempesta, si cammina tra le dune del deserto. Tutti gli elementi olografici, le illusioni prospettiche, i laser e i suoni concorrono a restituire la sensazione di trovarsi all’interno dei luoghi raccontati.

E come in un doveroso dialogo di gratitudine, prima della tecnologia, a parlarci sono le ricerche degli studiosi che hanno operato nel corso dei secoli, raccolte nella Excavation Area. In questa stanza, è ricostruito infatti un sito archeologico che permette di avvicinarsi al lavoro degli archeologi. Grazie alla collaborazione con il Museo Egizio di Torino, sono presenti riproduzioni fedeli di reperti originali, insieme a materiali provenienti dalle ricerche a Taposiris Magna, esposti al pubblico per la prima volta.

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Anderson Tegon: la sfida dell’immersività

La mente creativa dietro il progetto è quella di Anderson Tegon, artista digitale e immersivo, fondatore e direttore creativo di Pepper’s Ghost. Dalla rilettura del personaggio storico alla costruzione dell’esperienza immersiva, il progetto nasce da una domanda: quanto di ciò che crediamo di sapere su Cleopatra corrisponde davvero alla sua storia? Ne abbiamo parlato con l’ideatore e direttore artistico della mostra, che ci racconta la genesi del progetto, il rapporto tra arte e tecnologia e la volontà di restituire al pubblico una prospettiva diversa sulla regina d’Egitto.

Dopo tanto lavoro è arrivato il momento di aprire le porte della mostra. Com’è entrare in questi spazi?

«Beh, è un’emozione enorme. È sicuramente un punto di transito nella carriera di ogni artista, soprattutto con un tema e un nome così grandi come Cleopatra. Abbiamo cercato di fare il massimo che potevamo e di creare quello che, secondo noi, è veramente un’esperienza di livello internazionale».

Il titolo è Cleopatra: The Truth. Quale verità ci restituisce rispetto a ciò che è stato raccontato, detto e letto nel corso dei secoli?

«Tutti noi abbiamo subito il fascino di Liz Taylor, no? Dal film di Hollywood ci è rimasta quell’immagine di una donna molto bella, che usava la propria bellezza per raggiungere i suoi obiettivi. Ma in realtà era una donna acculturata, una donna potente, che ha unito e ha poi segnato la fine di un impero, quello egiziano. È stata l’ultima faraona d’Egitto, così viene chiamata. Questo, secondo me, è un punto importante, anche perché lei era una madre, era una donna e molte volte queste caratteristiche vengono messe in secondo piano rispetto alla parte più estetica, che a volte si attribuisce alle donne.

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La mia volontà è quella di andare oltre e probabilmente lanciare anche un messaggio oggi, far capire quanto in realtà lei fosse moderna e quanto potrebbe essere ancora oggi in grado di trasmettere un messaggio positivo per tutti: le donne vanno viste per quello che sono realmente».

Quale sarà, secondo te, l’aspetto più sorprendente per i visitatori?

«Secondo me, la parte più sorprendente sarà scoprire che quello che sappiamo non è tutto. Questo è un principio cardine del sapere: quando uno impara o legge un libro pensa di aver scoperto tutto, ma c’è sempre un altro punto di vista. L’arte ha questa prerogativa: deve darti sempre un altro punto di vista. Ed è per questo che noi siamo, di fatto, degli artisti. Io sono un artista e l’approccio artistico, rispetto anche a quello creativo, vuole rispondere a questa prerogativa: farti vedere un’altra parte della storia, un’altra parte del contenuto, forse anche un po’ più a fondo».

Nel tuo percorso artistico, com’è arrivata questa fascinazione per Cleopatra?

«In realtà mi è arrivata leggendola, scoprendola, ponendomi delle domande e dei dubbi. È il principio di chi vuole fare qualcosa di diverso dagli altri: devi avere un dubbio. Allora ti chiedi: È davvero tutta qui la storia? È solamente questa la storia di Cleopatra?. Ecco, io mi sono detto: forse no. Chiediamolo alle persone più importanti. Ed è per questo che ho preso un volo, sono andato a incontrare il dottor Zahi Hawass e poi Kathleen Martinez a Los Angeles. Da un dubbio è nata una certezza: c’era molto altro da raccontare e c’era un viaggio a cui invitare tutti, da fare insieme».

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Spesso si parla di esperienze immersive anche per eventi che, in realtà, non lo sono fino in fondo. In questo caso, come avete pensato il progetto?

«L’immersività è un’arte. Non è attaccare un proiettore a un muro: è molto di più. La tecnologia non c’entra assolutamente nulla. Quello che conta sono le emozioni delle persone. Se ci pensi, è abbastanza simile all’arte. Un disegno non è un quadro, un quadro non è un’emozione. Però, se si aggiunge la volontà di arrivare alle persone, di trasmettere un’emozione, se si scelgono le emozioni come driver della propria esperienza, ecco che lì nasce l’immersività. Ed è quello che abbiamo fatto noi. Non abbiamo creato semplicemente una proiezione, ma un’immersione totale in un mondo nuovo, che spero sarà leggibile e fruibile da tutti».

C’è un pubblico in particolare a cui mirate o è un’esperienza estremamente trasversale?

«Diciamo che una mostra idealmente per le famiglie, ma io preferisco dire che creo esperienze fatte apposta per me quando ero bambino e per il bambino che è ancora dentro di me. Questo è il punto focale di tutto e mi piace pensarla proprio così».

Cleopatra: The Truth

CityOval Milano, Piazza Sei Febbraio, CityLife, Milano

Fino al 28 gennaio 2027



Ideazione e direzione artistica: Anderson Tegon

Curatela scientifica: Zahi Hawass e Kathleen Martinez

Sviluppo: Pepper’s Ghost

Produzione: NPG Entertainment, società di Next Group

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