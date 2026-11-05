Arte, design e collezionismo sono al centro di Convivio 2026, la mostra mercato benefica che torna a Milano con la sua prima edizione Home & Lifestyle.

Dal 5 all’8 novembre 2026 la Fabbrica del Vapore di Milano accoglie la 17ª edizione di Convivio, mostra mercato benefica nata per sostenere le attività di ANLAIDS Lombardia ETS. E per la prima volta, sceglie di dedicare il proprio percorso al mondo Home & Lifestyle, trasformando gli spazi in un ambiente domestico da attraversare e reinterpretare. Il concept Giocare in Casa diventa, così, il filo conduttore di quattro giornate in cui design, arte, arredamento, moda, vintage, beauty e food si incontrano. Suggerendo nuove possibilità di vivere e condividere gli spazi quotidiani.

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La casa come luogo in cui si sedimentano abitudini, gusti e memorie, ma anche spazio aperto all’incontro. Da questa idea prende forma un percorso che accosta arredi e complementi, oggetti per la tavola, tessili e illuminazione a proposte artistiche e di ricerca. L’allestimento, firmato da MYM, comprende spazi monomarca e aree multibrand, con la partecipazione di numerose aziende del settore. E come da tradizione, i prodotti sono donati e messi in vendita a un prezzo ridotto del 50% rispetto al prezzo al dettaglio. Modello che trasforma ogni acquisto in un contributo concreto alla raccolta fondi.

Tra le novità più interessanti Le stanze del collezionista contemporaneo, che mette in relazione architettura, opere d’arte e pubblico. L’invito è a esplorare il collezionismo attraverso un allestimento concepito come la casa di un appassionato d’arte. La selezione, curata dall’art advisor Stefano Soso, riunisce 70 opere donate da artisti e gallerie per un insieme eterogeneo nel quale convivono talenti emergenti, autori affermati e figure storicizzate, restituendo una panoramica di linguaggi e sensibilità differenti.

Immagine da Ufficio Stampa

All’interno del progetto trova spazio anche una sezione dedicata al collectible design, curata da Alice Ida. Designer, gallerie, studi e realtà artigianali indipendenti sono stati invitati a contribuire con opere e oggetti selezionati per l’occasione. Così, ceramica, metalli, vetro, pietra e legno diventano i protagonisti di una ricerca che attraversa il confine tra design e artigianato contemporaneo.

Spiccano pezzi unici, edizioni e produzioni sperimentali che raccontano il valore dell’oggetto anche nella capacità di esprimere una visione progettuale e una precisa identità estetica. Il risultato è un percorso che amplia il tradizionale perimetro della mostra mercato, avvicinando il pubblico alle diverse forme del collezionismo contemporaneo.

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Accanto alla mostra mercato torna la Convivio Charity Lottery, che mette a disposizione 10.000 biglietti al costo di 5 euro ciascuno. I premi, donati da personalità italiane e internazionali del design e della creatività, comprendono oggetti da collezione, edizioni limitate, litografie, stampe autografate ed esperienze speciali.

Arte, creatività e nuovi linguaggi

Il programma si completa con Convivio&More, il calendario di incontri e approfondimenti che mette in dialogo design, moda, cultura, salute e innovazione. Tra i temi annunciati i nuovi modi di abitare e vivere la casa el’evoluzione della comunicazione oltre alla prevenzione dell’HIV e alle prospettive della ricerca.

Anche l’identità visiva dell’edizione si inserisce nel racconto di Giocare in Casa. La campagna è firmata dall’artista italiana Federica Del Proposto x Pink Salt, che immagina un ambiente domestico popolato di mobili, oggetti e presenze dinamiche, attraverso un linguaggio ironico e vivace. Il progetto coinvolge inoltre gli artisti visivi Yuri Falcioni, con il suo immaginario surreale e visionario, e Roberto Bruno, che interverrà negli spazi della Fabbrica del Vapore con proiezioni fantastiche e immersive. Alla realizzazione della campagna collaborano la redazione di Vogue Italia, con Francesca Ragazzi e Paola Manfrin per l’art direction, e Juliana Viazzo, con il supporto di Alice Ida.

Convivio, oltre trent’anni di impegno solidale

Fondato nel 1992 da Gianni Versace, insieme a Gianfranco Ferré, Giorgio Armani e Valentino Garavani, Convivio è nato con l’obiettivo di raccogliere fondi a sostegno della lotta all’HIV. Nel corso degli anni, grazie anche al contributo di Franca Sozzani e di Vogue Italia, l’iniziativa è diventata un appuntamento capace di coinvolgere aziende, istituzioni, volontari, artisti e pubblico.

Immagine da Ufficio Stampa

I numeri raccontano la portata del progetto. In oltre trent’anni sono state coinvolte più di 400.000 persone e raccolti oltre 27 milioni di euro. Risorse che hanno permesso ad ANLAIDS Lombardia ETS di sostenere progetti clinici e di ricerca scientifica. Insieme a campagne di sensibilizzazione e programmi educativi dedicati alla prevenzione dell’HIV e delle infezioni sessualmente trasmissibili.

Per il 2026, Convivio rinnova, dunque, la propria formula attraverso un’edizione che guarda alla casa come luogo di relazione e condivisione. Un percorso in cui arte e design non sono soltanto oggetti da osservare o acquistare, ma strumenti per costruire una comunità e sostenere una causa che, da oltre trent’anni, continua a essere centrale.

Immagine da Ufficio Stampa