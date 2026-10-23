L’artista Stefan Sagmeister, tra i protagonisti di ‘Intersections 2026’ a Milano, ci racconta il valore della bellezza nel modo in cui interpretiamo il presente ma anche il rapporto tra IA e nuove possibilità creative.

Se le notizie che ci arrivano dei media sono il bastone, l’altro lato della medaglia – e del popolare modo di dire – non può che essere la carota. Ed è su questa che Stefan Sagmeister vuole concentrarsi nel suo lavoro. Ovvero provare a restituire complessità a un mondo che siamo abituati a osservare soprattutto attraverso le sue crisi. Designer e artista austriaco, residente a New York, Sagmeister ha costruito una ricerca che mette in relazione comunicazione visiva, felicità e bellezza. Interrogandosi su quanto il modo in cui guardiamo le cose possa cambiare la nostra esperienza quotidiana.

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Il suo percorso attraversa ambiti diversi, dalla musica alle istituzioni culturali, fino ai grandi marchi internazionali. Ha lavorato, tra gli altri, per i Rolling Stones, HBO e il Guggenheim Museum, ha vinto due Grammy Awards e ha portato le proprie riflessioni sul palco di TED in cinque occasioni. Con The Happy Show, dedicato al tema della felicità, ha coinvolto oltre mezzo milione di visitatori in tutto il mondo. Al centro della sua ricerca non c’è soltanto la forma, ma la possibilità che il design contribuisca a migliorare concretamente la vita, andando oltre la semplice efficienza.

È da questa prospettiva che Sagmeister arriva a Milano per Intersections, in programma il 28 e 29 ottobre 2026 all’Allianz MiCo. L’evento, promosso da IAB Italia, ADCI, UNA, UPA e ASSIRM, riunisce alcune delle voci di riferimento della comunicazione, del marketing e dell’innovazione. Il suo intervento si concentrerà sul rapporto tra felicità, attenzione e creatività nell’era dell’intelligenza artificiale. Una tecnologia capace di ampliare le possibilità produttive, ma che rischia anche di rendere i linguaggi visivi sempre più uniformi.

My Butter is Better; Galería Hilario Galguera Madrid – Foto @zonacielofilms / Courtesy of the Artist

Per Sagmeister, infatti, la questione non è soltanto capire che cosa una macchina possa realizzare, ma stabilire che cosa meriti davvero di essere fatto. Quando la produzione diventa potenzialmente infinita, a distinguere un progetto non è più soltanto la sua esecuzione. Esprime, infatti, anche la capacità di scegliere una direzione, sostenerla e darle un significato. È una riflessione che si intreccia con Finally, Something Good, la sua nuova mostra alla Gaîté Lyrique di Parigi, dedicata anche alla necessità di raccontare il progresso in un tempo attraversato da crisi e pessimismo.

Nell’intervista, Sagmeister riflette sul potere del design di influenzare la percezione collettiva, sul valore della bellezza negli spazi che abitiamo e sulla responsabilità di chi progetta immagini e contenuti. Perché rappresentare la realtà non significa soltanto mostrarla: significa anche decidere da quale prospettiva guardarla, quali dati rendere visibili e quale idea di futuro contribuire a costruire.

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“The Power of Influence” è il tema di Intersections 2026: quanto il design, e in generale il mondo dell’arte, influenzano oggi il nostro modo di guardare e interpretare la realtà?

«Meno di quanto vorremmo, e molto meno di quanto facciano le notizie. La maggior parte della nostra visione del mondo deriva dai media. E questi si concentrano sul breve termine e ci restituiscono un quadro in cui quasi tutto sembra terribile. Il nostro cervello asseconda questa percezione: l’amigdala dà la precedenza alle cattive notizie perché individuare un leone significava sopravvivere, mentre non accorgersi di una banana non comportava alcun rischio. Il design e l’arte possono invece mostrarci una prospettiva di lungo periodo, che peraltro è anche quella più accurata. Le notizie non fanno mancare certo il bastone; io cerco di offrire anche la carota».

Courtesy of the Artist Courtesy of the Artist

Nel suo lavoro felicità e bellezza sono temi ricorrenti: cosa può fare concretamente il design per migliorare la nostra esperienza quotidiana?

«La bellezza è parte integrante della funzione, non qualcosa che si aggiunge in un secondo momento. Gli oggetti e gli edifici belli vengono mantenuti meglio e subiscono meno atti vandalici: per questo, un edificio pubblico bello dura semplicemente più a lungo. Realizzare qualcosa di funzionale è facile, e i designer che si definiscono risolutori di problemi spesso sono soltanto pigri. La parte difficile è trovare una soluzione bella, ed è proprio qui che il design migliora concretamente la vita quotidiana».

A Milano parlerà del rapporto tra intelligenza artificiale e creatività: l’AI rischia di rendere il design più uniforme o può, al contrario, aprire possibilità ancora inesplorate?

«Per impostazione predefinita, lo rende più uniforme. Un modello addestrato su tutto restituisce la media di tutto e riesce a rompere questa omogeneità soltanto quando incontra qualcuno che ha un’opinione forte e ben definita. L’intelligenza artificiale sostituirà la produzione, che costituisce la maggior parte di ciò che la nostra industria vende effettivamente».

Beauty Show / Courtesy of the Artist

In tempi di AI, come si preserva la parte più umana del processo creativo?

«Chiarendo innanzitutto in che cosa consiste. La macchina può rispondere a qualsiasi richiesta, ma non può preoccuparsi di quale richiesta meriti davvero una risposta. Scegliere che cosa realizzare e dedicarsi a un soggetto abbastanza a lungo da renderlo proprio rimane quindi un nostro compito. Quando la produzione diventa infinita, ciò che le persone cercano è la prova che qualcun altro si sia preso la briga di fare qualcosa. L’impegno diventa la risorsa più rara».

Nella sua ricerca utilizza dati e visualizzazioni per raccontare il progresso umano. Quanto il modo in cui rappresentiamo i dati può cambiare la nostra percezione del presente?

«Moltissimo, perché i numeri in sé sono perlopiù liberamente disponibili. Pochi sanno che, intorno al 1700, il valore energetico della dieta tipica francese era equivalente a quello della dieta media della Repubblica del Congo trecento anni dopo, quando quest’ultima era il Paese con il più alto livello di malnutrizione al mondo. Un’infografica chiede di essere creduta e poi dimenticata. Quando, invece, lo stesso dato è riportato su un dipinto che qualcuno ha conservato per duecento anni, quel dipinto rimane appeso in un salotto e viene guardato ancora e ancora».

Obsessions Make My Life / Courtesy of the Artist Levis Button Fly Poster / Courtesy of the Artist

Finally, Something Good è la sua nuova mostra a Parigi che nasce anche dalla necessità di raccontare il progresso in un momento dominato da crisi e pessimismo. Quanto può l’arte intervenire sul nostro sguardo collettivo?

«Non si tratta propriamente di ottimismo, quanto piuttosto di accuratezza: l’immagine del mondo che la maggior parte delle persone porta con sé è oggettivamente sbagliata, e correggere una rappresentazione errata è un problema di design. A Parigi cerchiamo di misurare se il nostro lavoro funziona. I visitatori entrano da una delle due porte, contrassegnate dalle parole “ottimista” e “pessimista”, e sono invitati a scegliere nuovamente alla fine del percorso, così da poter confrontare i due risultati.

È uno strumento rudimentale, ma preferisco un dato approssimativo alla consueta affermazione secondo cui un’opera è stata significativa. E questo ha anche un’importanza politica: lo slogan MAGA (Make America Great Again) funziona soltanto quando le persone credono che il presente sia terribile e che soltanto il passato fosse grandioso».

Dopo aver lavorato per musica, istituzioni culturali e grandi brand, cosa continua a sorprenderla del rapporto tra design e pubblico?

«Quanto spesso il pubblico sia molto più avanti rispetto ai professionisti del settore. Le persone hanno sempre preferito le stazioni belle a quelle efficienti; sono stati i designer a trascorrere cinquant’anni definendo la serietà come assenza di bellezza. Il pubblico, inoltre, è più aperto alle buone notizie di quanto i media immaginino. Quando ho tenuto un intervento su questo tema a Leopoli, a due anni dall’inizio della guerra, il messaggio ha avuto un impatto più forte che in qualsiasi luogo pacifico. Durante il firmacopie ho sentito centinaia di volte la frase: “Grazie per aver portato questo messaggio in Ucraina”».

Beauty Show / Courtesy of the Artist

Intersections, The POWER of INFLUENCE

Gate 2 Allianz MiCo, Milano — 28 e 29 OTTOBRE 2026



Stefan Sagmeister, Finally, Something Good

Auditorium

28 ottobre / 12:37 – 12:57

Immagini courtesy of the artist / ufficio stampa – altri crediti indicati