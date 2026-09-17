Laboratori per bambini, visite guidate accessibili, incontri e apertura serale a 1 euro: il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria celebra le Giornate Europee del Patrimonio 2026.

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2026, in programma sabato 26 e domenica 27 settembre, il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria propone un intenso calendario di attività dedicate al tema “Proteggere il patrimonio. Rinnovare, resistere, reinventare”. Il museo reggino, tra i principali poli archeologici del Mediterraneo, aderisce così al grande evento culturale coordinato in Italia dal Ministero della Cultura e promosso dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea.

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Cuore del programma è la visita guidata “Un museo nuovo. Archeologia e accessibilità”, condotta dagli archeologi del MArRC. Il percorso, proposto in diversi orari tra sabato e domenica, accompagna il pubblico alla scoperta degli interventi realizzati grazie ai fondi PNRR: percorsi e mappe tattili, contenuti multimediali e immersivi, nuova segnaletica intuitiva, pannelli aggiornati e spazi di sosta pensati per una fruizione più inclusiva, tra cui una quiet room dedicata. L’obiettivo è raccontare come l’innovazione tecnologica e progettuale possa rendere il patrimonio archeologico più accessibile e partecipato da pubblici diversi.

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Laboratori per bambini e famiglie tra archeologia e dinosauri

La giornata di sabato 26 settembre è pensata anche per i più piccoli, con due laboratori a numero chiuso su prenotazione. Nel pomeriggio, il workshop “Il mestiere dell’archeologo: dallo scavo alla storia” (6-11 anni) introduce alle necropoli calabresi e alla pratica dello scavo stratigrafico simulato, con il recupero di corredi di epoche diverse e la compilazione della documentazione tecnica. A seguire, “Piccoli paleontologi alla scoperta dei dinosauri” (3-5 anni) alterna una breve introduzione divulgativa a un gioco di scavo paleontologico e ricomposizione di un fossile, per avvicinare i bambini alla ricerca scientifica in modo ludico.

Presentazione del volume sul Kouros di Rhegion e apertura serale

Sempre sabato, alle 18, la Sala Conferenze del museo ospita la presentazione del volume “Il kouros di Rhegion. Recupero Restauro Valorizzazione”, a cura di Carmelo Malacrino. L’incontro, realizzato in collaborazione con Touring Club Italiano e CIS Calabria, approfondisce la storia, il restauro e la rilevanza del celebre kouros restituito dal territorio calabrese e oggi parte integrante della collezione permanente del museo. In serata, dalle 20 a mezzanotte (ultimo ingresso alle 23:30), il MArRC prolunga l’orario di apertura con un’apertura straordinaria e ingresso simbolico a 1 euro, invitando cittadini e turisti a vivere le collezioni in orario serale.

Domenica tra creatività, memoria e partecipazione

Domenica 27 settembre il programma prosegue con nuove repliche della visita “Un museo nuovo. Archeologia e accessibilità” e con il laboratorio creativo “TRACCE DI STRETTO al MArRC”, ispirato all’opera La Fontana Ferma di Piero Pizzi Cannella e realizzato grazie al sostegno del PAC2025 – Piano per l’Arte Contemporanea. Attraverso la tecnica del caviardage, i partecipanti sono guidati in un’esperienza di osservazione lenta delle opere e dei reperti, per costruire una narrazione personale della memoria. L’attività, aperta a persone di tutte le età, culture e abilità, è pensata per essere realmente inclusiva e accessibile, con un numero limitato di partecipanti per ogni incontro e prenotazione obbligatoria via mail.

Come partecipare e informazioni pratiche

Tutte le attività in programma per le Giornate Europee del Patrimonio 2026 sono consultabili sul sito istituzionale del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, nella sezione dedicata agli eventi, e nella pagina specifica dell’iniziativa. Il museo è aperto dal martedì alla domenica dalle 9:00 alle 20:00 (ultimo ingresso alle 19:30), con estensione straordinaria fino a mezzanotte nella serata di sabato 26 settembre. Per informazioni dettagliate su orari, modalità di prenotazione e capienza dei singoli appuntamenti è possibile consultare il programma completo online.

Foto: Ufficio Stampa