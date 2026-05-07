Un pomeriggio della storica Chiesina Rossa sul Naviglio Pavese: visita guidata gratuita con la prof.ssa Enrica Garlati tra arte, storia e paesaggio urbano.
Un appuntamento gratuito per scoprire uno dei luoghi più suggestivi di Milano: sabato 9 maggio, alle 15.30, la storica chiesa di Santa Maria alla Fonte, nota come Chiesina Rossa sul Naviglio Pavese, apre le sue porte con una visita guidata aperta a tutti. L’iniziativa, a ingresso libero, rappresenta un’occasione per avvicinarsi alla storia e all’architettura di un edificio unico nel suo genere.
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L’appuntamento rientra nel calendario di maggio dedicato alla valorizzazione di questo antico luogo di culto, riconosciuto come capolavoro neoromanico e testimone di secoli di trasformazioni urbane e sociali nel quartiere di via Chiesa Rossa, lungo il Naviglio Pavese.
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La visita guidata con la prof.ssa Enrica Garlati
A condurre i partecipanti sarà la prof.ssa Enrica Garlati, docente di storia e presidente del Comitato dedicato a Santa Maria alla Fonte. Sarà lei a guidare il pubblico alla scoperta delle vestigia e delle opere d’arte conservate nella chiesa, illustrando le peculiarità architettoniche e le stratificazioni storiche che ne hanno segnato l’evoluzione.
La chiesa, ricostruita e restaurata più volte nel corso dei secoli, sorge infatti sopra le fondamenta di un sacello paleocristiano e costituisce un raro esempio di continuità di culto e memoria nel tessuto urbano. Notificata come edificio di notevole interesse artistico dal 1911 e dichiarata monumento nazionale nel 1928, la Chiesina Rossa custodisce un patrimonio di grande valore storico e culturale.
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Un complesso tra storia, parco e nuova socialità
La visita guidata permette anche di esplorare il contesto in cui è inserita Santa Maria alla Fonte: un ampio complesso che comprende un parco, due antichi cascinali e altri edifici storici oggi ristrutturati. Gli spazi sono stati riconvertiti in una moderna biblioteca civica multimediale e in un bar affacciato su un grande portico aperto, dove i visitatori possono sostare in tranquillità prima o dopo il percorso guidato.
L’ingresso alla chiesa e al complesso avviene da via Chiesa Rossa 55, a pochi passi dalla fermata Metro Abbiategrasso. La partecipazione alla visita è completamente gratuita e non sono indicati costi di prenotazione, rendendo l’evento particolarmente accessibile sia ai residenti sia a chi desidera conoscere meglio questo angolo meno noto della città.
Per ulteriori informazioni sulla chiesa e sulle attività promosse nel corso dell’anno è possibile consultare il sito ufficiale di Santa Maria alla Fonte. L’appuntamento del 9 maggio si inserisce in un più ampio percorso di valorizzazione che punta a far conoscere al pubblico un monumento dal valore storico inestimabile, capace di coniugare memoria, arte e spazi di socialità contemporanea.
Foto: Ufficio Stampa