La casa editrice livornese Sillabe torna al Salone Internazionale del Libro di Torino con uno stand dedicato e tre presentazioni tra archeologia, albo illustrato sull’Alzheimer e nuova collana per ragazzi.

La casa editrice livornese Sillabe sarà tra i protagonisti del Salone Internazionale del Libro di Torino, in programma al Lingotto Fiere da giovedì 14 a lunedì 18 maggio. Un appuntamento centrale per l’editoria italiana, che quest’anno sceglie come tema “Il mondo salvato dai ragazzini”, riprendendo il titolo della raccolta di poesie di Elsa Morante.

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Giunta alla 38esima edizione e diretta da Annalena Benini, la manifestazione riunisce autori e autrici, editori e lettori di ogni età in cinque giorni dedicati ai libri e alle storie. In questo contesto Sillabe consolida la propria presenza nazionale, dopo la partecipazione a Più libri più liberi di Roma nel dicembre 2025.

Sillabe tra stand, editoria d’arte e collaborazioni

Al Salone di Torino, Sillabe sarà presente allo stand Q67 nel padiglione 3 con il catalogo editoriale e le linee di merchandising culturale. Dalle pubblicazioni dedicate all’arte contemporanea, che includono nomi come Banksy, Armando Testa e Hugo Pratt, fino agli articoli per bambini e bambine come libri, giochi e peluche, lo spazio espositivo racconterà la varietà della produzione della casa editrice.

Nell’organizzazione della presenza al Salone, Sillabe si avvale della collaborazione di realtà di primo piano come Costa Edutainment, con particolare riferimento all’Acquario di Genova, all’Acquario di Livorno e al tour operator C-WAY, oltre a Opera Laboratori, Dear Guests e Canale 3 Toscana. Una rete di partner che conferma il legame tra l’editore e il panorama culturale e museale italiano.

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San Casciano, Alzheimer e le avventure di Nik: le tre presentazioni

Oltre allo stand, Sillabe proporrà tre incontri aperti al pubblico del Salone. Il primo è fissato per venerdì 15 maggio, alle 16:00, alla Galleria Visitatori (Sala Lilla), con la presentazione di Il Santuario Ritrovato 3. Oltre il bronzo. Rapporto preliminare di scavo (2023-2024) al Bagno Grande di San Casciano dei Bagni. Terzo volume della collana Il Santuario Ritrovato, il libro è a cura di Emanuele Mariotti, Ada Salvi e Jacopo Tabolli e raccoglie 41 contributi di oltre 70 autori internazionali sulle recenti scoperte archeologiche al santuario etrusco-romano del Bagno Grande di San Casciano dei Bagni, in provincia di Siena.

La presentazione, senza necessità di prenotazione, sarà un dialogo tra l’archeologo Jacopo Tabolli, direttore scientifico dello scavo di San Casciano dei Bagni, e Daniela Brogi, scrittrice, critica e professoressa di Letteratura italiana contemporanea all’Università per Stranieri di Siena.

Il secondo appuntamento è dedicato all’albo illustrato Nella testa del nonno, in programma sabato 16 maggio alle 17:30 al padiglione 4 (Laboratorio Lettura). Scritto dall’educatrice scolastica Claudia Mazzeranghi, il libro nasce da una sua esperienza personale e affronta con parole e acquerelli il tema della fragilità della memoria e dei legami familiari, raccontando cosa accade “quando la mente di una persona anziana inizia a fare i capricci”. L’albo è pensato per spiegare la malattia di Alzheimer ai bambini e alle bambine ed è arricchito dalla prefazione di Giuseppe Costa, presidente di Sillabe Editore, di Costa Edutainment e di Opera Laboratori. Per questo incontro è consigliata la prenotazione sul sito ufficiale del Salone.

La terza presentazione si terrà domenica 17 maggio, dalle 16:20 al padiglione 4 (Laboratorio Scienza), con l’anteprima di Benvenuto a casa, Nik!, primo volume della nuova collana per bambini e bambine Nik e le sue avventure. L’autore è Nicholas Ori, 10 anni a luglio, conosciuto sui social come Nicopuntoit e già protagonista a teatro in spettacoli come Il Piccolo Principe e Il Babysitter. Il libro, impostato come il diario di un ragazzino tra ironia, caos quotidiano e personaggi fuori dal comune, è illustrato da Simone Frasca e presenta la prefazione di Paolo Ruffini, in scena con Nicopuntoit proprio ne Il Babysitter.

L’incontro sarà moderato da Giulia Perni, direttrice editoriale di Sillabe, e vedrà la partecipazione del giovane autore e di Paolo Ruffini. Anche in questo caso è consigliata la prenotazione attraverso il sito ufficiale del Salone. Tre momenti diversi che raccontano le molte anime di Sillabe, tra ricerca archeologica, narrazione illustrata e nuove voci della letteratura per ragazzi.

Foto: Ufficio Stampa