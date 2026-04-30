SOMO Solo Modernariato arriva a Milano il 23 e 24 maggio 2026 al Superstudio Più, con oltre 70 espositori e pezzi iconici del design del Novecento tra storia, estetica e sostenibilità.

Il modernariato fa il suo ingresso da protagonista a Milano con SOMO Solo Modernariato, l’unica fiera italiana dedicata esclusivamente al design del Novecento. L’appuntamento è per il fine settimana del 23 – 24 maggio 2026 negli spazi del Superstudio Più in Via Tortona 27, area simbolo della Milano Design Week.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

La scelta di Via Tortona segna una tappa di maturità per SOMO: portare il modernariato puro nel cuore del distretto del design significa riportare la storia del progetto industriale al centro del dibattito contemporaneo, in un contesto dove il nuovo dialoga costantemente con l’eredità del passato.

Una fiera immersiva tra storia del design e sostenibilità

SOMO non si presenta come una semplice mostra-mercato, ma come un percorso immersivo nella storia dello stile del XX secolo. Oltre 70 espositori d’eccellenza provenienti da tutta Italia, tra cui realtà come Curiosità d’altri Tempi, Otomana, Sessantotto, Artime, Officina 84, Stov e Creazioni D’interni, offriranno un’ampia panoramica di arredi e oggetti che vanno dal secondo dopoguerra agli eclettici anni Ottanta.

In un contesto dominato dal consumo rapido e dall’usa e getta, SOMO propone un’inversione di rotta puntando sull’acquisto consapevole. Il modernariato viene raccontato come antitesi dello spreco: scegliere un pezzo di design del Novecento significa investire in oggetti dal valore culturale crescente, capaci di unire estetica, utilità e creatività e di diventare protagonisti dell’arredamento contemporaneo.

Ogni pezzo in fiera è presentato come un frammento di storia pronto a iniziare una nuova vita. Si tratta di oggetti nati da una fattura artigianale d’altri tempi, progettati per durare e considerati testimonianze dell’evoluzione del design. Dalla poltrona d’autore vista in pellicole iconiche ai piccoli complementi capaci di trasformare un ambiente domestico, tutto è selezionato per la capacità di raccontare una storia.

LEGGI ANCHE: Mostre e appuntamenti d’arte a Milano nel 2026

Icone del Novecento e un nuovo punto di riferimento per il modernariato

Gli espositori porteranno a Milano una vasta gamma di pezzi iconici nati dalla visione dei grandi maestri del design internazionale. Tra le proposte spiccano l’illuminazione d’avanguardia di Artemide, le sedute intramontabili di Luigi Caccia Dominioni, il rigore architettonico degli arredi di Franco Albini e le visioni rivoluzionarie di Joe Colombo, Le Corbusier e Charles & Ray Eames.

SOMO rende omaggio non solo ai designer, ma anche ai brand italiani che hanno trasformato idee visionarie in simboli globali, contribuendo a riscrivere la storia della qualità manifatturiera. Che si tratti di illuminazione, mobili o piccoli oggetti, la fiera si propone come nuovo punto di riferimento per chi cerca autenticità in un mercato sempre più standardizzato.

L’alto profilo curatoriale della manifestazione si combina con una proposta accessibile, capace di parlare tanto al collezionista esperto quanto al giovane appassionato in cerca del suo primo pezzo vero. Un equilibrio che consolida SOMO come operazione culturale prima ancora che commerciale, dove ogni arredo è valorizzato quasi come un’opera d’arte.

Dalle origini vicino a Bergamo al debutto nel cuore del design

Il progetto SOMO nasce nel 2024 vicino a Bergamo, presso lo Spazio Fase, ex sito industriale e oggi uno dei luoghi più suggestivi di archeologia industriale del territorio. Alla base c’è una riflessione sul panorama del collezionismo: per anni il modernariato è rimasto relegato ai margini, tra mercatini generalisti e fiere eterogenee, senza uno spazio dedicato che ne riconoscesse l’unicità.

Con l’edizione milanese, SOMO compie un ulteriore passo avanti nella sua missione di valorizzare ogni singolo pezzo, costruendo un’esperienza espositiva che mette in luce l’identità stilistica e la storia di ogni oggetto. Un invito a riscoprire il design del Novecento come risorsa viva, sostenibile e sorprendentemente attuale.

La fiera sarà aperta il sabato dalle 10:00 alle 19:00 e la domenica dalle 10:00 alle 18:00, con un ingresso fissato a 8,50 euro. I biglietti sono acquistabili online dal sito ufficiale SOMO – Solo Modernariato e tramite la piattaforma di ticketing indicata dall’organizzazione.

Foto: Ufficio Stampa