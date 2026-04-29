La terza edizione del Reply AI Film Festival annuncia una giuria internazionale guidata da Gabriele Salvatores. In gara cortometraggi generati con intelligenza artificiale sul tema ‘Imaginatio Nova’.

Una giuria internazionale guidata da Gabriele Salvatores valuterà i cortometraggi della terza edizione del Reply AI Film Festival, la competizione dedicata ai migliori short film realizzati con strumenti di intelligenza artificiale. Il festival, promosso dal gruppo Reply, chiama a raccolta creativi, registi e videomaker di tutto il mondo, invitandoli a esplorare il potenziale dell’AI nel linguaggio cinematografico.

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Il tema scelto per l’edizione 2026 è Imaginatio Nova, un invito a raccontare una nuova fase dell’immaginazione, in cui la creatività umana si rinnova grazie alla tecnologia. I cortometraggi dovranno essere caricati sulla piattaforma aiff.reply.com entro il 1° giugno 2026, per poi essere valutati in base a creatività, qualità della produzione e impiego dell’AI in tutte le fasi, dalla sceneggiatura alla post-produzione.

Una giuria tra cinema, tecnologia e media

Accanto a Gabriele Salvatores, regista Premio Oscar per Mediterraneo e autore di film come Nirvana, Educazione siberiana e Napoli – New York, siede un panel che intreccia cinema, effetti visivi, industria tech e informazione. Tra i nomi spiccano Rob Minkoff, co-regista de Il Re Leone e autore di titoli come Stuart Little e La casa dei fantasmi, e Catherine Hardwicke, regista del fenomeno globale Twilight.

Completano la componente più strettamente cinematografica Jed Weintrob, regista e partner di 30 Ninjas, e Christina Lee Storm, produttrice già executive in DreamWorks Animation e Netflix e oggi Head of Studio, Narrative presso Secret Level. Nel panel figurano anche il giornalista e reporter di IndieWire Brian Welk e il VFX supervisor Giacomo Mineo, che ha lavorato a kolossal come Oppenheimer, Odissea di Christopher Nolan ed è stato candidato ai Primetime Emmy per Devs.

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Il legame tra cinema e innovazione tecnologica è rappresentato anche da Filippo Rizzante, Chief Technology Officer di Reply, e da Guillem Martinez Roura, AI & Robotics Lead di ITU “AI for Good”, l’agenzia delle Nazioni Unite dedicata all’uso dell’intelligenza artificiale per migliorare la società. Dalla serialità arriva Nils Hartmann, Executive Vice President di Sky Studios Italia e produttore di serie come Gomorra: La serie, The Young Pope e ZeroZeroZero, affiancato dalla giornalista cinematografica di Sky Italia Denise Negri.

Premi speciali e premiere a Venezia

La giuria del Reply AI Film Festival non si limiterà a individuare i cortometraggi originali più meritevoli, ma assegnerà anche due riconoscimenti speciali. L’AI for Good Award, promosso con l’Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU), premierà il miglior corto capace di mettere in luce gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. Il Reply AI Studios Grand Prix celebrerà invece innovazione ed eccellenza nell’uso dell’intelligenza artificiale lungo l’intero processo creativo.

I cortometraggi finalisti saranno presentati in un evento di première organizzato da Reply e Mastercard, in programma a settembre a Venezia, durante il quale verranno annunciati i vincitori assoluti. Il festival si inserisce nel programma delle Reply Challenges, circuito di competizioni tecnologiche e creative che oggi coinvolge una community di quasi 250.000 partecipanti nel mondo.

Media partner dell’iniziativa sarà Sky Italia, a conferma del crescente interesse del settore media & entertainment per le sperimentazioni che intrecciano cinema e intelligenza artificiale generativa.

Foto: Ufficio Stampa