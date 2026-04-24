Alla Fondazione Biscozzi Rimbaud di Lecce torna Parlantina. Incontri in Fondazione: sei dialoghi per raccontare il sistema dell’arte, tra libri, mercato, riviste e istituzioni culturali.

A partire da venerdì 24 aprile 2026 la Fondazione Biscozzi | Rimbaud di Lecce riapre le porte a Parlantina. Incontri in Fondazione, il ciclo di dialoghi dedicato all’arte contemporanea curato da Roberto Lacarbonara e Lorenzo Madaro, giunto alla sua terza edizione. La rassegna propone quest’anno un percorso in sei incontri che mettono al centro il ‘sistema’ dell’arte, osservato da prospettive e competenze differenti.

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Ogni appuntamento è pensato come un momento di confronto tra artisti, studiosi e professionisti del settore, per seguire la vita dell’opera d’arte dalla sua ideazione ai processi di conservazione, fino alla valorizzazione economica e al ruolo sociale e culturale che assume oggi. Un programma che trasforma la Fondazione in un luogo di dibattito aperto, in cui il pubblico può avvicinarsi ai meccanismi che regolano la circolazione delle immagini e dei contenuti artistici.

Il primo incontro con Flavio de Marco e il libro PIN

Il calendario di Parlantina. Incontri in Fondazione si apre venerdì 24 aprile 2026 alle ore 18.30, quando Lorenzo Madaro dialogherà con l’artista Flavio de Marco attorno al suo libro PIN (Pittura italiana del Novecento). Il volume raccoglie 100 dipinti, uno per ogni anno dal 1900 al 1999, accompagnati da testi che non intendono costruire un saggio storico, ma una selezione personale capace di rileggere il Novecento alla luce della società contemporanea.

In PIN la dimensione fisica del libro si intreccia con quella digitale: i testi sono stampati su carta, mentre le immagini dei dipinti sono accessibili online tramite QR code. Una soluzione che si inserisce nella ricerca di de Marco sullo schermo come nuovo paesaggio del XXI secolo, e che diventa spunto per riflettere su come cambiano oggi la fruizione e la memoria delle opere.

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Mercato, riviste e istituzioni: gli incontri di giugno e d’autunno

Il secondo appuntamento è previsto per mercoledì 3 giugno 2026, quando Lorenzo Madaro incontrerà Giulia Centonze, specialista di arte moderna e contemporanea presso Christie’s. Il dialogo aprirà una riflessione sul ruolo della casa d’aste nella geografia internazionale del mercato dell’arte, dove competenza attributiva, visione strategica e conoscenza delle opere concorrono a definirne valore e circolazione, offrendo uno sguardo interno alle trasformazioni del collezionismo globale.

Gli altri incontri si svolgeranno in autunno. A settembre è atteso il talk con Gea Politi e Cristiano Seganfreddo, condirettori di Flash Art, per mettere a fuoco la storia e il ruolo della rivista che, dal 1967, è tra le piattaforme editoriali più incisive nel dibattito internazionale sull’arte contemporanea. L’appuntamento offrirà l’occasione per ripercorrere come la testata abbia accompagnato artisti, linguaggi e trasformazioni del sistema dell’arte, mantenendo uno sguardo globale e critico.

In ottobre Giovanna Forlanelli Rovati, presidente della Fondazione Luigi Rovati, guiderà un incontro dedicato al modello della Fondazione come istituzione privata capace di trasformare la collezione in un dispositivo culturale attivo. Tra archeologia, arte moderna e contemporanea, ricerca scientifica e progettazione museale, emergerà una visione in cui il patrimonio non è solo custodito, ma continuamente reinterpretato entro una prospettiva pienamente contemporanea.

Con questa terza edizione, Parlantina. Incontri in Fondazione conferma la Fondazione Biscozzi | Rimbaud come uno spazio di pensiero e confronto sul presente dell’arte, aperto tanto agli addetti ai lavori quanto a chi desidera approfondire linguaggi, istituzioni e pratiche che ne animano la scena.

Foto: Ufficio Stampa