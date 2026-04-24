Dal 7 maggio al 25 giugno 2026 torna Cinemente al Palazzo Esposizioni Roma: sei film, incontri con registi e psicoanalisti e un focus sul tema della rinascita interiore.

Dal 7 maggio 2026 al 25 giugno 2026 il Palazzo Esposizioni Roma torna a trasformare la sua Sala Cinema in un laboratorio collettivo con la 12a edizione di Cinemente, rassegna che intreccia cinema e psicoanalisi. Ogni giovedì sera, nel cuore di Roma, il grande schermo diventa il punto di partenza per esplorare emozioni, conflitti interiori e possibilità di rinascita.

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Ideato e curato da Palazzo Esposizioni Roma, dal Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale e dalla Società Psicoanalitica Italiana, il progetto è promosso dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale e da Azienda Speciale Palaexpo. A presentare e coordinare gli incontri sarà Fabio Castriota, che guiderà il dialogo tra chi i film li realizza e chi li legge alla luce degli strumenti della psicoanalisi.

Cinemente 2026: il tema della rinascita

Il filo conduttore di questa edizione è Rinascite, un percorso che guarda al rinnovamento psicologico come luce possibile dopo crisi, traumi e periodi di sofferenza. Dopo aver affrontato nelle scorse edizioni la dimensione più distruttiva dell’esistenza, la rassegna sposta ora lo sguardo sul momento in cui si prova a ricominciare, facendo i conti con relazioni complesse, malattia, disabilità, dipendenze, esistenze irregolari e sfide ambientali.

Ogni proiezione è seguita da un confronto aperto tra registi, psicoanalisti e pubblico, pensato per indagare le fragilità individuali e sociali e la necessità di superare vecchi schemi mentali. In un’epoca segnata da ritmi frenetici e da un consumo sempre più rapido di immagini, Cinemente rivendica il valore di uno sguardo più lento e meditativo, capace di riattivare quell’empatia che, come una fenice, può risorgere dalle ceneri del caos contemporaneo.

Come ha sottolineato la presidente della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia Gabriella Buontempo, il cinema resta uno dei luoghi più profondi e necessari del nostro tempo, in grado non solo di intrattenere ma di interrogare, mettere in discussione e aprire spazi di pensiero in dialogo con la psicoanalisi.

Il calendario delle proiezioni e gli incontri

La rassegna propone sei appuntamenti, tutti alle ore 20:00, ciascuno accompagnato da un incontro con registi e psicoanalisti:

7 maggio 2026 – Cosa sarà

Segue incontro con il regista Francesco Bruni, Chiara Buoncristiani e Tommaso Romani.

14 maggio 2026 – La vita da grandi

Segue incontro con la regista Greta Scarano, Martina Balbo di Vinadio e Chiara Pazzagli.

28 maggio 2026 – Vivere

Segue incontro con la regista Francesca Archibugi, Valeria Condino e Leonardo Spanò.

4 giugno 2026 – Ovosodo

Segue incontro con il regista Paolo Virzì, Andrea Francesco Auletta e Filippo Maria Moscati.

11 giugno 2026 – Il tempo che ci vuole

Segue incontro con la regista Francesca Comencini, Mariaclotilde Colucci e Agostina Toscano.

18 giugno 2026 – Come se non ci fosse un domani

Segue incontro con i registi Riccardo Cremona e Matteo Keffer, Roberta Caporale e Antonino Sorce.

25 giugno 2026 – Gioia mia

Segue incontro con la regista Margherita Spampinato, Alice Piacentini e Alexandro Fortunato.

Info pratiche e modalità di accesso

Le proiezioni di Cinemente si tengono presso la Sala Cinema del Palazzo Esposizioni Roma, in Scalinata di via Milano 9a, Roma. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti con prenotazione consigliata. È possibile prenotare sul sito a partire dalle ore 9.00 del lunedì precedente, fino a due ore prima dell’inizio della proiezione.

Gli spettatori che hanno effettuato la prenotazione sono invitati ad arrivare almeno 10 minuti prima dell’orario d’inizio; in caso contrario il posto può essere riassegnato al pubblico in attesa all’ingresso. Se non si può più partecipare, è richiesto di cancellare la prenotazione dalla propria area riservata sul sito, così da liberare posti per altri interessati. Anche qualora i posti risultino esauriti online, è comunque possibile presentarsi in Sala Cinema entro l’orario di inizio del film per accedere in caso di rinunce o cancellazioni.

Foto: Ufficio Stampa