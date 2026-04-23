All’Orto Botanico di Roma arriva UnArchive Forum 2026, primo appuntamento internazionale dedicato all’ecosistema del cinema d’archivio e al riuso creativo delle immagini, tra pitch, tavole rotonde e networking.

Dal 27 al 29 maggio 2026 l’Orto Botanico di Roma, nel quartiere Trastevere, ospita la prima edizione di UnArchive Forum – The Image Reuse Ecosystem, un nuovo appuntamento internazionale interamente dedicato al cinema d’archivio e al riuso creativo delle immagini. Il Forum si svolge in concomitanza con la IV edizione di UnArchive Found Footage Fest, in programma dal 26 al 31 maggio 2026.

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Promosso dalla Fondazione Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico (AAMOD) in coproduzione con Archivio Luce, e in collaborazione con Cineteca Nazionale, Fédération Internationale des Archives du Film (FIAF) Archive Producer Italiani, Doc/it e numerosi partner istituzionali e privati, l’evento punta a mettere in relazione tutti gli attori che operano nel campo delle immagini d’archivio.

Un ecosistema per il riuso creativo delle immagini

UnArchive Forum nasce come spazio di dialogo condiviso, una piattaforma che riunisce archivi, library, istituzioni, studiosi, fornitori di servizi per la conservazione e il restauro, autori, archive producer, produttori, curatori, scuole di cinema, commissioning editor, distributori e programmatori di festival: un vero e proprio ecosistema del cinema d’archivio. L’obiettivo è favorire il confronto tra competenze diverse e far emergere nuove forme di collaborazione intorno al found footage e al riuso delle immagini.

Il programma del Forum prevede tavole rotonde, panel tecnici e presentazioni di case studies, pensati per affrontare temi che vanno dalla gestione dei materiali alla loro valorizzazione artistica, fino alle questioni produttive e alla circolazione delle opere che nascono dal riuso di filmati d’archivio.

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Pitch, progetti e networking all’Orto Botanico

Il cuore pulsante di UnArchive Forum è rappresentato da due tipologie di public pitch. Con Pitching the Archive si ribalta la prassi più diffusa: sono archivi e library a presentare i propri materiali o fondi specifici, offrendo condizioni favorevoli per il riuso artistico. Un modo per rendere visibili patrimoni spesso poco esplorati e incoraggiare nuove produzioni che partano da queste risorse.

Project Amplifier, invece, è uno spazio di approfondimento e confronto dedicato ai progetti di film basati sul riuso creativo delle immagini. Qui autori e produttori possono discutere le proprie idee, ricevere feedback, attivare sinergie con archivi e professionisti del settore, e costruire relazioni utili allo sviluppo dei lavori.

Per tutta la durata del Forum, gli spazi dell’Orto Botanico ospitano inoltre un’area networking e stand espositivi dedicati ad archivi, library e fornitori di servizi specializzati in conservazione, restauro e riuso dei materiali audiovisivi. La call for entry per partecipare alle attività del Forum è disponibile sul sito ufficiale all’indirizzo unarchivefest.it/en/unarchive-forum/.

Foto: Ufficio Stampa