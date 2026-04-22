Il 26 aprile la Reggia di Caserta celebra la Giornata internazionale dei Giardini storici con percorsi sensoriali nel Giardino Inglese, tra biodiversità e consapevolezza del patrimonio.

Il 26 aprile la Reggia di Caserta, partner della European Route of Historic Gardens, celebra la Giornata internazionale dei Giardini storici con una proposta dedicata al suo celebre Giardino Inglese. I visitatori saranno invitati a partecipare a speciali percorsi sensoriali pensati per esplorare in modo diverso uno degli spazi più suggestivi del Parco reale.

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In occasione di questa ricorrenza, il personale del Museo accompagnerà il pubblico alla scoperta dei segnali, stagionali e quotidiani, che la natura del Parco reale continua a inviare da oltre 200 anni. La biodiversità dei 23 ettari del Giardino Inglese diventa così il punto di partenza per un’esperienza che coinvolge tutti i sensi, stimolando consapevolezza e conoscenza del patrimonio naturale e storico che abita questo luogo.

Percorsi sensoriali tra biodiversità e storia

I percorsi sensoriali nel Giardino Inglese offrono ai partecipanti l’occasione di osservare da vicino la varietà di specie vegetali e gli equilibri ecologici che caratterizzano quest’area del Parco reale. Attraverso l’ascolto, l’osservazione, l’olfatto e il contatto con l’ambiente circostante, la visita si trasforma in un momento di immersione nella biodiversità, invitando a cogliere le trasformazioni stagionali e i ritmi quotidiani della natura.

Guidati dal personale del Museo, i visitatori sono accompagnati lungo un itinerario che valorizza il legame tra esperienza sensoriale e conoscenza, mettendo in relazione il paesaggio storico con la sua dimensione contemporanea. Il Giardino Inglese si conferma così non solo come spazio di passeggio, ma come luogo in cui sperimentare una forma di fruizione più consapevole del patrimonio paesaggistico.

Orari delle visite e informazioni pratiche

Le visite accompagnate nel Giardino Inglese da parte del personale del Museo sono previste alle ore 10:00, 12:00, 14:30 e 16:30. L’incontro e la partenza avverranno all’ingresso del Giardino Inglese, dieci minuti prima dell’orario di inizio delle attività, per consentire la formazione dei gruppi e l’organizzazione del percorso.

La partecipazione è libera per tutto il pubblico museale munito di biglietto o abbonamento alla Reggia di Caserta e non è richiesta prenotazione. L’iniziativa si inserisce nel calendario di attività che valorizzano il Parco reale come spazio di educazione, scoperta e relazione con l’ambiente, rendendo accessibile a un pubblico ampio un’esperienza di visita diversa dal consueto.

Foto: Ufficio Stampa