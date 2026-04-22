In occasione della mostra AVANTI! di Georg Baselitz, il Museo Novecento di Firenze propone visite guidate, laboratori di incisione per adulti e famiglie e un ciclo di incontri dedicati alla grafica contemporanea.

Attorno alla mostra AVANTI! di Georg Baselitz, il Museo Novecento di Firenze costruisce un articolato programma di mediazione che trasforma l’esposizione in un cantiere permanente di riflessione sulla grafica contemporanea. Visite guidate, laboratori per adulti e famiglie e un ciclo di incontri pubblici permettono di esplorare da vicino le tecniche incisorie e la poetica del grande maestro tedesco.

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Il percorso prende le mosse dal corpus di 170 opere in mostra, dove emerge con forza il ruolo centrale della grafica nella ricerca di Baselitz, per poi estendersi tra atelier museale e laboratorio storico della Fondazione Il Bisonte, nelle scuderie di Palazzo Serristori.

Ogni domenica alle ore 15 sono previste le visite focus alla mostra, pensate per giovani e adulti. In circa un’ora e un quarto il dipartimento di Mediazione del Museo Novecento accompagna il pubblico tra le 170 opere di Georg Baselitz, ripercorrendo sessant’anni di attività e mettendo in luce una figurazione cruda e decisa, segnata dall’esperienza della Seconda Guerra Mondiale e dal dialogo con l’Espressionismo tedesco e il Manierismo fiorentino.

Il sabato, sempre alle 15, il museo propone invece le visite con focus incisione, realizzate in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Firenze. Oltre alla pittura, viene approfondita la produzione grafica e scultorea di Baselitz, con particolare attenzione alle tecniche incisorie e al loro specifico “potere simbolico”. Il percorso si conclude negli spazi dell’atelier, dove gli studenti dell’Accademia conducono brevi dimostrazioni sulla pratica dell’incisione.

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Per le famiglie con bambini dagli 8 ai 12 anni, tutti i sabati alle 16.30 è in programma un laboratorio di incisione che parte da una breve visita in mostra e prosegue in atelier. Qui i partecipanti sperimentano in prima persona l’esecuzione di un monotipo, guidati dagli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Firenze, che illustrano le diverse tecniche incisorie al centro della poetica di Baselitz.

La domenica alle 16.30 è dedicata ai più piccoli, dai 4 ai 7 anni, con l’attività “Ritratto upside down. Un mondo alla rovescia“. Dopo l’osservazione delle celebri figure capovolte di Baselitz, i bambini sono invitati a misurarsi con un ritratto alla rovescia, ripercorrendo la storia del genere e sperimentando la forza espressiva di una percezione visiva ribaltata.

Workshop di grafica d’arte con la Fondazione Il Bisonte

In dialogo con la mostra, il ciclo “Sulle tracce di Baselitz. La grafica contemporanea tra museo e laboratorio” propone un pacchetto di visite guidate e workshop di incisione e stampa, realizzati in collaborazione con la Fondazione Il Bisonte di Firenze. Le attività sono rivolte a giovani maggiorenni e adulti e si svolgono tra aprile e giugno, combinando la visita alla mostra al Museo Novecento con un laboratorio pratico nello storico atelier di via Giardino Serristori 13 rosso.

Il primo appuntamento è dedicato alla puntasecca su zinco: domenica 12 aprile alle ore 15 è prevista la visita guidata alla mostra, seguita sabato 18 aprile dalle ore 10 alle 13 dal workshop presso la Fondazione Il Bisonte. Qui i partecipanti incidono direttamente la matrice con una punta metallica, sperimentando la stessa tecnica scelta da Baselitz per trasformare il segno in campo di forza espressiva.

Il secondo modulo affronta l’acquaforte su zinco: domenica 10 maggio alle ore 15 si tiene la visita al museo, mentre sabato 16 maggio dalle ore 10 alle 13 il laboratorio guida alle diverse fasi del procedimento indiretto, dalla preparazione della lastra alla morsura acida, fino alla stampa finale.

Il ciclo si chiude con la xilografia: domenica 14 giugno alle ore 15 è in programma la visita alla mostra, seguita sabato 20 giugno dalle ore 10 alle 13 dal workshop dedicato all’incisione su legno. Partendo da un disegno preparatorio, i partecipanti lavorano la matrice con sgorbie e ne sperimentano l’inchiostrazione e la stampa manuale o al torchio.

Incontri sulla grafica contemporanea e informazioni pratiche

Il public program si completa con il ciclo “Sulle tracce di Baselitz. Dialoghi sulla grafica contemporanea”, promosso da Museo Novecento e Fondazione Il Bisonte. Martedì 21 aprile alle ore 18 l’incontro “Post Print Media. Pratiche di residenzialità nella grafica contemporanea” vede protagonisti Silvia Bellotti, Lori Lako, Leonardo Meoni e Chiara Ventura, impegnati a raccontare le esperienze maturate nelle residenze del progetto Post Print Media.

Martedì 19 maggio alle ore 18 l’appuntamento “Henry Moore e la grafica d’arte a Firenze” con Simone Guaita e Sergio Risaliti ripercorre la storia della stamperia Il Bisonte nel secondo Novecento, soffermandosi sul rapporto tra il grande scultore britannico e la pratica incisoria. Il ciclo si conclude martedì 8 settembre alle ore 18 con “Il valore del multiplo. Collezionare opere su carta”, incontro che affronta il mercato della grafica e delle opere su carta, il ruolo di fiere e gallerie e la crescente attenzione verso il multiplo come forma di collezionismo consapevole.

Le visite al Museo Novecento hanno un costo di 4 euro per i residenti nella Città metropolitana di Firenze e 8 euro per i non residenti, oltre al biglietto d’ingresso. La partecipazione è gratuita per i possessori della Card del fiorentino (fino a tre attività annue) ed è prevista la riduzione 2×1 per i soci Unicoop Firenze. La prenotazione è obbligatoria al numero 055 0541450 o via mail a info@musefirenze.it.

I workshop curati dalla Fondazione Il Bisonte, della durata di tre ore, hanno un costo di 55 euro ciascuno, con formule agevolate per chi sceglie due workshop (90 euro) o l’intero pacchetto di tre incontri (120 euro), materiali e IVA inclusi. Per informazioni e prenotazioni si può contattare la fondazione al 055 2342585 o all’indirizzo info@ilbisonte.it. Al termine del laboratorio ogni partecipante potrà portare con sé la matrice incisa e la stampa realizzata.

Foto: Ufficio Stampa