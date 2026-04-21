Il 26 aprile la Reggia di Caserta ospita COMICON EXTRA con una random dance K-pop nel III cortile. Dal 30 aprile al 3 maggio la mascotte Menino sarà protagonista allo stand MiC di COMICON Napoli.

La Reggia di Caserta apre le porte alla cultura pop contemporanea e il 26 aprile accoglie COMICON EXTRA con un evento pensato per il pubblico giovane e per gli appassionati di K-pop. Nel III cortile del Palazzo reale, dalle 17 alle 19, la maestosità del Complesso vanvitelliano diventa scenografia d’eccezione per una random dance dedicata alla musica coreana.

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L’iniziativa si inserisce nel programma di COMICON International Pop Culture Festival, che punta a disseminare sul territorio campano una serie di appuntamenti legati all’universo di fumetti, cosplayer e anime. L’obiettivo è valorizzare il patrimonio storico, culturale e paesaggistico della Campania attraverso linguaggi vicini alle nuove generazioni, sia dal vivo sia sul web.

Random dance K-pop nel cortile della Reggia

“Il Kpop arriva a Caserta!” è il titolo dell’evento che il 26 aprile porterà nel III cortile del Palazzo reale un format dinamico e partecipativo. La random dance prevede che i partecipanti si lancino in coreografie K-pop spontanee, senza scaletta o preparazione anticipata, seguendo i brani che si susseguono in modo imprevedibile.

La sinergia tra la vibrante cultura pop coreana e la monumentalità del complesso architettonico crea un dialogo inedito tra linguaggi globali e identità locale. L’incontro tra K-pop e patrimonio storico punta a generare un’attrattività comunicativa di respiro internazionale, capace di avvicinare alla Reggia un pubblico nuovo, incuriosito dal connubio tra musica, danza e arte.

Per partecipare alla random dance, a numero chiuso, è necessario inviare una richiesta a COMICON entro le 12 del 25 aprile, scrivendo a off@comicon.it. Chi desidera assistere alle performance come pubblico deve munirsi di biglietto di accesso/abbonamento alla Reggia di Caserta.

È disponibile in biglietteria in piazza Carlo di Borbone e su TicketOne il ticket “Serale Appartamenti”, valido per l’ingresso dalle ore 17, al costo di 5 euro (più costi di prevendita per l’acquisto online sulla piattaforma TicketOne) per l’accesso al Complesso vanvitelliano.

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Menino protagonista a COMICON Napoli

La collaborazione tra la Reggia di Caserta e COMICON prosegue poi a Napoli, dove dal 30 aprile al 3 maggio sarà il Museo a spostarsi fisicamente all’interno del festival internazionale alla Mostra d’Oltremare. Protagonista sarà Menino, il personaggio mascotte della Reggia, presente allo stand del Ministero della Cultura a COMICON Napoli.

Attraverso Menino, la Reggia rafforza il proprio dialogo con il pubblico dei più giovani, utilizzando un linguaggio visivo immediato e riconoscibile. La mascotte diventa un ponte tra il mondo del fumetto e quello museale, invitando i visitatori del festival a scoprire la storia e gli spazi del Complesso vanvitelliano.

Chi vuole conoscere meglio Menino e il suo universo narrativo può visitare il sito ufficiale della Reggia di Caserta, alla pagina dedicata al personaggio: Menino. Anche attraverso il web, il Museo continua così a sperimentare forme di comunicazione capaci di intrecciare patrimonio culturale e creatività pop.

Foto: Ufficio Stampa