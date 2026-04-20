Mostre con ingresso ridotto a GAM, MAO e Palazzo Madama e un incontro speciale con Bill Morrison per il Torino Jazz Festival: idee per vivere a Torino il 25 aprile e il 1 maggio.

Tra Festa della Liberazione e Festa del Lavoro, Torino propone un fine settimana lungo all’insegna dell’arte e della musica. La Fondazione Torino Musei apre infatti le porte di GAM, MAO e Palazzo Madama con una tariffa promozionale nei giorni di 25 aprile e 1 maggio 2026, offrendo l’occasione per riscoprire collezioni permanenti e grandi mostre temporanee.

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Alle agevolazioni sui biglietti si affiancano visite guidate tematiche curate da Coopculture e un appuntamento speciale alla GAM con il regista Bill Morrison, protagonista di un incontro dedicato al film The Great Flood nell’ambito del Torino Jazz Festival.

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Alla Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino, sabato 25 aprile l’ingresso alle collezioni permanenti è proposto a tariffa ridotta. Nella stessa giornata, alle ore 14:30, il pubblico può partecipare alla visita guidata tematica Tracce di libertà, un percorso che intreccia storia e opere della collezione. I posti sono limitati e l’acquisto è previsto online sul sito di Fondazione Torino Musei fino a esaurimento disponibilità.

Mercoledì 29 aprile 2026 alle 17:00 la GAM ospita inoltre l’incontro Bill Morrison racconta “The Great Flood”, nella Sala incontri e a ingresso libero fino a esaurimento posti. Il regista dialoga con Stefano Zenni, direttore artistico del Torino Jazz Festival, con introduzione di Chiara Bertola, direttrice della GAM, per raccontare la genesi del film realizzato con il chitarrista e compositore Bill Frisell.

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Al MAO tra Chiharu Shiota e percorsi guidati

Il MAO propone l’ingresso ridotto alle collezioni permanenti e alle mostre temporanee Chiharu Shiota: The Soul Trembles e Declinazioni Temporanee #3. Per chi desidera approfondire il lavoro dell’artista giapponese, sabato 25 aprile e venerdì 1 maggio sono in programma visite guidate dedicate a Chiharu Shiota: The Soul Trembles alle ore 11:30 e 15:30. Anche in questo caso i biglietti si acquistano online sul sito di Fondazione Torino Musei fino a esaurimento posti.

La promozione del 25 aprile e del 1 maggio si applica anche alle collezioni permanenti del museo, offrendo un’occasione per esplorare le raccolte dedicate alle arti asiatiche in un contesto di grande attenzione alla mediazione culturale.

Palazzo Madama tra Vermeer, monumenti e walking tour

A Palazzo Madama il weekend lungo si arricchisce con l’ingresso ridotto alle collezioni permanenti e alle mostre MonumenTO, Torino Capitale, Vermeer. Donna in blu che legge una lettera, Il castello ritrovato e Monumenta Italia. Sabato 25 aprile alle 15:30 è prevista la visita guidata MonumenTO: monumenti a palazzo, dedicata al progetto espositivo sui monumenti cittadini.

Domenica 26 aprile alle 10:00 è in programma Sculture di storia. Un’antologia a cielo aperto, walking tour collegato a MonumenTO, mentre venerdì 1 maggio alle 15:00 il focus si sposta su Vermeer a Palazzo Madama. Sempre il 1 maggio, alle 16:30, la visita Scorci di storia: invito alla scoperta di Palazzo Madama accompagna il pubblico tra architetture e collezioni del museo. I biglietti per queste attività sono acquistabili online sul sito di Fondazione Torino Musei fino a esaurimento posti.

Per informazioni e prenotazioni è disponibile il numero 011 19560449, oltre all’indirizzo email ftm.prenotazioni@coopculture.it. Un insieme di proposte che rende il ponte tra 25 aprile e 1 maggio un momento ideale per vivere musei e città tra arte, storia e musica dal vivo.

Foto: Ufficio Stampa