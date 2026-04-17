L’Hotel Principe di Savoia di Milano ospita una suite total pink dedicata a Barbie, tra arredi su misura, beauty routine a tema e un’esperienza immersiva nel design: si può visitare su appuntamento!

In queste settimane Milano è il centro – più che mai – del mondo della moda e del design: e certamente Barbie, la bambola più fashionista di sempre, non poteva perdersi la Design Week.

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Proprio in questa occasione il prestigioso Hotel Principe di Savoia Dorchester Collection presenta una suite speciale, total pink, dedicata proprio a Barbie™. Una camera trasformata in esperienza immersiva, che unisce l’immaginario glamour della celebre doll al servizio di alto profilo dell’hotel, simbolo dell’hotellerie milanese fin dal 1927.

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La collaborazione tra Barbie™ e l’Hotel Principe di Savoia segna una tappa significativa per entrambi i brand: nel momento di massima visibilità del design internazionale, la suite diventa un racconto in scala reale del mondo Barbie, pensato per accogliere ospiti italiani e internazionali alla ricerca di un soggiorno dal forte impatto visivo e sensoriale.

La camera 306: un sogno total pink tra design e comfort

Cuore del progetto è la camera 306, ideata come omaggio allo stile unico e riconoscibile di Barbie™. Gli arredi, creati ad hoc, sono avvolti da nuance rosa che rendono lo spazio accogliente, mentre tendaggi e tappezzerie in tinta amplificano l’effetto immersivo. Cuscini, coperte, lampade e oggetti brandizzati Barbie contribuiscono a costruire un ambiente caldo e familiare, in cui sentirsi immediatamente a casa.

Il guardaroba è pensato come un vero e proprio closet dei sogni: tra scatole e shopper che raccontano la passione di Barbie per lo stile, trovano posto dettagli e accessori curati, in dialogo con un attrezzato office corner. Quest’area lavoro, completata da prodotti per la scrittura delle linee Barbie, permette di alternare momenti di business e relax senza rinunciare a un tocco fashion.

Beauty routine, visite su appuntamento e partner del progetto

La zona bagno completa l’esperienza con un focus sulla beauty routine: una vasca di pink bubbles e prodotti per la skin care e il make up a marchio Barbie invitano a prendersi cura di sé con attenzione, mantenendo sempre un’irrinunciabile impronta fashion. L’insieme degli spazi costruisce così una narrazione coerente, che porta l’estetica della doll all’interno dell’hospitality di lusso.

Dal 15 Aprile e per tutta la durata della Design Week, la suite sarà al centro di un allestimento coinvolgente. La camera potrà essere ammirata dall’esterno su appuntamento, contattando direttamente l’hotel, trasformandosi in una sorta di vetrina esperienziale aperta al pubblico curioso di scoprire come il mondo Barbie dialoghi con il design contemporaneo e con l’atmosfera dell’albergo.

A rendere concreta questa camera dei sogni hanno contribuito numerosi partner, coinvolti con prodotti e oggetti esclusivi. Tra questi figurano Character World, Cerdà, Coriex, Giochi Preziosi, You are the Princess, Kartell, IQ HOME, Lexibook, Lisciani, ODS, Paladone, Sodico e Vulcanizados Marpen, chiamati a dialogare con l’identità visiva di Barbie™ e con l’eleganza dell’Hotel Principe di Savoia.

Con questa suite total pink dedicata a Barbie™ durante la Milano Design Week 2026, l’Hotel Principe di Savoia conferma il proprio ruolo di punto di riferimento per il lusso in città, capace di intrecciare tradizione e nuovi linguaggi del design in proposte che parlano tanto agli ospiti affezionati quanto alle nuove generazioni.

Foto: Ufficio Stampa