Sul lago di Bolsena il progetto Opera Boat di E45 trasforma l’omaggio a Mozart in un viaggio in battello tra musica inedita, paesaggio lacustre e giovani interpreti italiani.

Dal 5 all’8 maggio 2026 il lago di Bolsena si trasforma in un palcoscenico galleggiante con Opera Boat / Omaggio a Mozart, progetto ideato da E45 che invita il pubblico a “Navigare l’Opera” a bordo del battello Fenice. Al Porto di Capodimonte, nel cuore della Tuscia, la musica dialoga con l’acqua e con la luce del tramonto, mentre una nuova generazione di interpreti italiani rilegge l’eredità di Wolfgang Amadeus Mozart attraverso quattro composizioni inedite.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

L’iniziativa, ospitata sul Lago di Bolsena con imbarco presso Naviga Bolsena sul Lungolago di Capodimonte, propone ogni giorno tre concerti, alle 17:30, 18:30 e 19:30, per un massimo di venti spettatori per replica. L’ingresso è gratuito con prenotazione su Eventbrite, per un’esperienza che unisce ascolto ravvicinato, paesaggio lacustre e una drammaturgia pensata appositamente per lo spazio del battello.

Mozart riletto dai giovani artisti italiani

A 270 anni dalla nascita del compositore, la Tuscia sceglie di non limitarsi alla commemorazione, ma di rimettere Mozart in circolo affidandolo a compositori, cantanti e strumentisti tra i 20 e i 35 anni. Formati nei principali conservatori e già presenti nei circuiti internazionali, questi musicisti sono chiamati a confrontarsi con il genio austriaco non per riprodurlo, ma per attraversarlo, restituendolo al presente con nuove scritture e nuove sensibilità.

Il battello Fenice salpa ogni giorno dal porto di Capodimonte verso l’Isola Bisentina, trasformando il lago da semplice sfondo a vero e proprio dispositivo narrativo. Il paesaggio, l’eco delle voci e il ritmo delle onde entrano nella partitura, facendo di ogni replica un viaggio musicale e percettivo unico, in cui il tempo del tragitto coincide con il tempo dell’ascolto.

LEGGI ANCHE: Fiere d’arte in Italia 2026: il calendario degli appuntamenti da non perdere

Quattro nuove composizioni tra biografia, lettere e contemporaneità

Il percorso si articola in quattro giornate, ognuna dedicata a una composizione inedita. Martedì 5 maggio il viaggio comincia con Constanze Sola di Emanuele Stracchi, monologo per soprano e clarinetto che immagina il dopo la morte di Mozart attraverso lo sguardo della moglie Constanze, interpretata dal soprano Federica Raja insieme al clarinettista Nicolò Nori.

Mercoledì 6 maggio è la volta di Caro Wolfgang… di Lidia De Migno, un viaggio tra lettere e lieder che indaga le sfaccettature della personalità di Mozart. A bordo, la voce del soprano Jennifer Ciurez dialoga con la viola di Simona Ruisi, costruendo un intreccio intimo tra parola, memoria e suono.

Ironia digitale, Nannerl e il rapporto musica-territorio

Giovedì 7 maggio il tono cambia con Restart Mozart di Giordano Maselli, che immagina un risveglio del compositore ai giorni nostri tra app di incontri e inquietudini digitali. In scena il tenore Alexandru Tiba, accompagnato dal clarinetto basso di Nicolò Nori, porta Mozart nel pieno della contemporaneità, giocando con ironia sullo scarto tra epoche.

Venerdì 8 maggio il ciclo si chiude con Il successo di Nannerl di Gilberto Bartoloni, dedicato a Maria Anna Mozart. Il mezzosoprano Simona Ruisi e il chitarrista Riccardo Rettaroli raccontano la storia di una donna che sceglie una strada diversa dal fratello, aprendo una riflessione sul significato di “vivere bene” e sulla visibilità delle biografie femminili nella storia della musica.

Con Opera Boat, E45 prosegue la propria ricerca sul rapporto tra musica e territorio, uscendo dai contesti tradizionali per costruire una nuova relazione tra suono, spazio e spettatore. I concerti, tutti a ingresso gratuito con prenotazione e posti limitati a venti persone per replica, trasformano il lago di Bolsena in un laboratorio di ascolto immersivo, in cui l’eredità di Mozart torna a vibrare nel presente.

Foto: Aurora Leone