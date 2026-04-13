Dal 5 al 26 aprile il Museo Ebraico di Venezia propone visite guidate tematiche nel Ghetto: percorsi tra sinagoghe, festa di Pesach, sguardo femminile ed ebraismo e memoria della Liberazione.

Dal 5 al 26 aprile il Museo Ebraico di Venezia propone un ciclo di visite guidate tematiche al Ghetto di Venezia, il più antico d’Europa. Quattro domeniche con doppi turni alle ore 11 e alle ore 15 per scoprire arte, storia e tradizioni dell’ebraismo veneziano.

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I percorsi sono pensati per accompagnare il pubblico alla scoperta della cultura e della tradizione ebraica attraverso visite coinvolgenti, accessibili e ricche di suggestioni simboliche. Ogni appuntamento include il tour guidato di una sinagoga e l’ingresso in autonomia a una seconda sinagoga.

Visite dedicate a Pesach

Domenica 5 aprile e domenica 12 aprile il focus è su Pesach, la festa ebraica della libertà. A partire dalla domanda rituale posta dai bambini durante la cena di Pesach, la visita racconta i cibi simbolici, i gesti e le narrazioni legate alla fuga dall’Egitto, collegandole alle tavole ebraiche di Venezia di oggi.

Ebraismo al femminile dal matroneo

Domenica 19 aprile, alle ore 11 e alle ore 15, la visita “Ebraismo al femminile: uno sguardo dal matroneo” permette di accedere a un luogo solitamente chiuso al pubblico: il matroneo della Sinagoga Levantina. Il percorso approfondisce il ruolo religioso e sociale della donna nell’ebraismo, dalle figure bibliche alle pratiche quotidiane, attraverso oggetti rituali e testimonianze.

Liberazione a Venezia e resistenza ebraica

Domenica 26 aprile l’ultimo appuntamento, “Liberazione a Venezia”, celebra l’Anniversario della Liberazione raccontando la resistenza ebraica e la liberazione della città. Il percorso ricostruisce il contributo degli ebrei italiani alla lotta contro il nazifascismo, tra cospirazione politica, reti di soccorso e partecipazione alle brigate partigiane.

Al centro anche le testimonianze di Marco Sive Salvadori, il “partigiano in calzoncini corti”, che permettono di affrontare il tema della “piccola resistenza”, fatta di gesti quotidiani in un contesto di guerra e persecuzione.

Biglietti e informazioni

Ogni visita ha un costo di 17 euro intero, 15 euro ridotto e 12 euro ridotto per nati o residenti a Venezia. Il biglietto comprende il tour guidato di una sinagoga e l’ingresso autonomo a una seconda. Il Ghetto Ebraico è visitabile negli altri giorni, escluso il sabato, anche con app gratuita in più lingue e tour guidati dalle 10 alle 17, oltre a visite private al cimitero monumentale del Lido e alle sinagoghe Spagnola, Levantina, Italiana e al Bet Midrash.