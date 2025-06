Tra installazioni, fotografia e app digitali, la terza edizione di AND – Arte Natura Didattica trasforma l’Orto Botanico in un ecosistema creativo dove l’arte educa alla sostenibilità

Tra installazioni fotografiche, opere partecipate e strumenti digitali, la terza edizione di AND – Arte Natura e Didattica conferma come l’arte possa essere veicolo di consapevolezza ecologica. Il 6 giugno, all’interno della suggestiva Aranciera dell’Orto Botanico di Roma, si è tenuto l’evento conclusivo del progetto ideato da Arkage in collaborazione con l’Orto Botanico e con il sostegno di Silver Fir.

L’edizione 2025 ha visto protagonisti i piccoli studenti del IX Municipio, coinvolti in un percorso esperienziale che ha unito creatività e divulgazione scientifica. Tra i momenti più significativi, l’inaugurazione della mostra fotografica “La natura dei bambini” di Anna Di Paola: un reportage che documenta la rigenerazione urbana e umana di una “comunità scolastica in ascolto”, tra arte, botanica e sguardo infantile. Ai ritratti dei piccoli romani si affiancano quelli dei bambini del villaggio di Antintoro, in Madagascar, protagonisti del progetto We Work It Works di Stefano Palazzi.

L’intero percorso, guidato anche dagli artisti Ria Lussi e i botanici Roberto Valenti e Fabio Francesconi, ha portato alla realizzazione di vere e proprie opere “green”, disegni botanici e composizioni ispirate agli alberi della Moving Forest di eUrban, il workspace visionario che ha ospitato i laboratori.

Non manca l’elemento digitale: durante l’evento è stata presentata Greenscovery, app gratuita per esplorare i 27 “cuori verdi” di Roma, con 400 schede, 1000 foto, 165 specie arboree, 39 specie animali e 181 monumenti. Un modo nuovo e partecipativo per vivere l’arte nella natura.

AND si conferma così come un’iniziativa capace di fondere estetica, scienza e formazione, restituendo all’arte un ruolo centrale nel processo di crescita culturale ed ecologica delle nuove generazioni. Un’esperienza multisensoriale, educativa e profondamente poetica.