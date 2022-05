‘Stranger Things 4’, ecco lo speciale messaggio sul Marquee nel cuore di Roma

Sono finalmente disponibili su Netflix gli episodi della quarta stagione di ‘Stranger Things’ e per l’occasione in piazza Fontana di Trevi a Roma è successo qualcosa di speciale…

L’attesa è stata febbrile ma, finalmente, dal 27 maggio sono disponibili su Netflix gli episodi della stagione numero quattro (volume 1) di Stranger Things. Sono state due le piazze italiane che hanno celebrato il conto alla rovescia: da una parte Piazza Duomo a Milano con la proiezione in anteprima sotto le stelle e, dall’altra, Piazza di Fontana di Trevi a Roma. Nel cuore della capitale, infatti, dove lo scorso 6 maggio è stato inaugurato il nuovo ufficio italiano di Netflix, campeggia una speciale affissione permanente.

Il Marquee fa bella mostra di sé sul palazzo che affaccia verso la grandiosa opera d’arte, e per il lancio di Stranger Things 4 presenta un messaggio ironico quanto iconico. ’O famo Stranger si legge a chiare lettere alzando il naso all’insù è il riferimento non può che essere alla pellicola Viaggi di Nozze. Così sarà fino al 7 giugno e a contemplare la scritta è accorsa anche Claudia Gerini, tornata per un giorno nei panni di Jessica.

LEGGI ANCHE : – ‘Stranger Things 4’, Natalia Dyer e Charlie Heaton: «Più sviluppo e più horror»

Foto Netflix

Il Marquee, che ricorda le facciate dei cinema degli anni ‘70, è caratterizzato da un pannello retroilluminato e dalla possibilità di esporre semplici messaggi attraverso l’utilizzo di lettere. Il Marquee sarà utilizzato per raccontare le novità del mondo Netflix, accompagnando il lancio di nuovi contenuti e dando visibilità al brand attraverso lo stile ed il tono di voce iconici del servizio.

La quarta stagione di Stranger Things è disponibile con il Volume 1 dal 27 maggio e con il Volume 2 dal 1° luglio.

Foto Netflix