Sui passi dei briganti in Tuscia: due appuntamenti con ‘Butteri, Briganti e Mezzadri’

Due appuntamenti con la neonata DMO La Francigena e le vie del gusto in Tuscia (VT) il 14 maggio e il 2 giugno sui passi dei briganti.

Sui passi dei briganti, tra ribellione e criminalità, tra storia e leggenda. La neonata DMO La Francigena e le vie del gusto in Tuscia (VT) il 14 maggio e il 2 giugno racconterà, attraverso inusuali cammini nella Tuscia Viterbese, un capitolo di storia tutta italiana. Stiamo parlando del brigantaggio – con i suoi eroi e sulle orme dei loro passi – con escursioni narrate nel cuore di labirintici boschi. Tuscania, Farnese, Ischia, Cellere, Valentano, Tarquinia. Sono solo alcuni dei luoghi che furono macchiati dal fenomeno del brigantaggio nell’ottocento italiano.

La DMO La Francigena e le vie del gusto in Tuscia, con il progetto Butteri, Briganti e Mezzadri, propone dunque un viaggio alla scoperta di questi luoghi. Un’occasione quindi per scoprire luoghi a noi vicini e dalla lunga storia, per guardarli con occhi diversi e conoscere Storia e radici del territorio.

La Francigena e il brigantaggio: gli appuntamenti

Il 14 maggio Elena Ronca, guida turistica e ambientale, e Marco D’Aureli, antropologo e direttore del Museo del Brigantaggio, condurranno Sulle tracce di Tiburzi tra Storia e Leggenda. Un’escursione narrata a Cellere (VT) e al Parco del Timone, alla scoperta della natura del territorio e delle storie legate al brigantaggio e alla figura del celeberrimo brigante che proprio qui nasceva il 28 maggio del 1836.

Il secondo appuntamento dedicato al brigantaggio dei percorsi di Butteri, Briganti e Mezzadri sarà invece il 2 giugno presso la Riserva Naturale Selva del Lamone e Farnese. I sentieri della Selva del Lamone porteranno appassionati, camminatori e turisti in un’escursione immersi nel verde, un viaggio nel cuore di un bosco intricato, fitto, labirintico e sempre diverso.

14 maggio Sulle tracce di Tiburzi tra Storia e Leggenda

Dove: Cellere – Parco del Timone

Appuntamento: ore 09.30 (Via G. Marconi, 20, 01010 Cellere VT)

Costo: gratuito

2 giugno – La Selva dei Briganti

Dove: Riserva naturale Selva del Lamone – Farnese

Appuntamento: ore 9.30 a Farnese, (Loc.tà Bottino s.n.c., 01010 Farnese VT) pranzo al sacco a carico dei partecipanti. Termina per le ore 16.00

Costo: gratuito

Info, dettagli e prenotazioni su: dmofrancigenaegusto@gmail.com, tel 0761/304643, cell 348/5203954