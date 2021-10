Nescafé sponsor di X Factor: come funziona il concorso per vincere i biglietti della finale

Nescafé mette in palio i biglietti per la finale di X Factor: come funziona il concorso e come partecipare (e vincere).

Nescafé diventa Official Partner di X Factor 2021, i cui Live Show sono in arrivo giovedì 28 ottobre, su Sky e NOW. Lo show, prodotto da Fremantle, quest’anno più che mai si propone di abolire ogni confine e ogni etichetta, eliminando la suddivisione in categorie tradizionali. Per questo a X Factor 2021 Nescafé sposa questa vision. E non si limita a essere un semplice sponsor, ma diventa simbolo dell’espressione di se stessi.

«Siamo orgogliosi di essere partner di uno show che sostiene i talenti e racconta di un mondo inclusivo e accogliente, dove le nuove generazioni si esprimono e si raccontano», dice Federica Braghi, Business Executive Officer di Nescafé e Nestlé Professional.

Nescafé, il concorso per vincere i biglietti della finale di X Factor

Ma non è finita qui! Per accompagnare il racconto anche fuori dal palcoscenico, Nescafé ha riservato ai suoi consumatori un concorso speciale. Dal 22/10/2021 al 30/11/2021, tutti i consumatori maggiorenni che effettueranno l’acquisto di almeno una confezione di Nescafé solubile potranno provare a vincere immediatamente una coppia di biglietti per assistere alla finale di X Factor del 9 dicembre 2021, comprensiva di spese di viaggio e pernottamento. Per partecipare al concorso basterà telefonare allo 02.49962.680 e seguire le istruzioni della voce guida. Quindi comunicare i dati dello scontrino, scoprendo immediatamente l’esito della partecipazione: vincente o non vincente.

In caso di vincita, per aver diritto al premio, il consumatore dovrà inviare copia dello scontrino vincente, unitamente ai propri dati completi di numero telefonico e copia fronte e retro del documento d’identità valido, proprio e del suo accompagnatore, entro 2 giorni di calendario dalla vincita tramite e-mail all’indirizzo nescafexfactor@contestwinning.it, con oggetto Concorso NESCAFÈ – XFACTOR 2021.