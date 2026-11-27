Biglietti a partire da 7 euro con la tariffa intera, acquisto online o sul posto e ultimo ingresso alle 18.30. Una guida al Pantheon di Roma, con tre dettagli da cercare una volta dentro.

Il biglietto intero per il Pantheon di Roma costa 7 euro dal 1° luglio 2026. Il ridotto per i giovani tra i 18 e i 25 anni costa 2 euro e i minori di 18 anni entrano gratis. La prenotazione è facoltativa. Si può acquistare il biglietto online oppure direttamente sul posto, tenendo a mente due orari diversi: la biglietteria chiude alle 18, l’ultimo ingresso per i visitatori individuali è alle 18.30.

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Dove comprare i biglietti ufficiali per il Pantheon

Per acquistare online si può usare il portale ufficiale Musei Italiani oppure l’app omonima. Sul portale si scelgono il giorno, l’orario e la tariffa. Chi preferisce comprare il biglietto una volta arrivato in piazza della Rotonda può rivolgersi alle casse o usare i totem automatici.

Il biglietto online fa saltare la fila? Si entra in ordine di arrivo anche con il biglietto già acquistato. Il Ministero della Cultura precisa che la biglietteria ufficiale non prevede opzioni saltafila.

Orari del Pantheon e ultimo ingresso

Il Pantheon di Roma è aperto tutti i giorni dalle 9 alle 19. Se comprate il biglietto sul posto, la biglietteria chiude alle 18. L’ultimo ingresso per i visitatori individuali è alle 18.30, mentre per i gruppi e le scolaresche è alle 18. Il Pantheon è anche la basilica di Santa Maria ad Martyres. La vendita dei biglietti si interrompe un’ora prima delle celebrazioni e l’accesso per partecipare alle funzioni religiose è gratuito. Prima di andare, soprattutto nel fine settimana, controllate gli avvisi sulla scheda del Ministero della Cultura.

Cosa vedere dentro il Pantheon

L’oculo. È l’apertura circolare al centro della cupola. Da lì entra la luce naturale, che cambia posizione all’interno della rotonda nel corso della giornata.

È l’apertura circolare al centro della cupola. Da lì entra la luce naturale, che cambia posizione all’interno della rotonda nel corso della giornata. I cassettoni della cupola. Sono i riquadri incavati che si fanno via via più piccoli verso l’oculo. Seguirli con lo sguardo aiuta a leggere la forma della cupola, che misura oltre 43 metri di diametro.

Sono i riquadri incavati che si fanno via via più piccoli verso l’oculo. Seguirli con lo sguardo aiuta a leggere la forma della cupola, che misura oltre 43 metri di diametro. La tomba di Raffaello. Dopo aver guardato in alto, cercate lungo la parete della rotonda il sepolcro dell’artista, riconoscibile per la statua della Madonna del Sasso che lo sovrasta.

Se state organizzando una visita a Roma a dicembre, su Revenews Arts trovate anche il programma dei concerti di Natale al Pantheon e a Castel Sant’Angelo.

Foto: L’oculo e i cassettoni della cupola del Pantheon di Roma. Foto di T. Le Berre, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.