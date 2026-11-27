Una balena gigante a Key Lento, tre musei ispirati a quelli di Miami e una fotografia appesa nella hall di un albergo. Dove trovare l’arte in GTA VI, fin dal primo capitolo.

Sparatorie, furti e parolacce: GTA è noto per il suo umorismo politicamente scorretto, ma se pensate che sia tutto insulti e azioni poco raccomandabili, vi sbagliate di grosso. Il mondo infinito di Vice City offre infatti attività anche in campo culturale e artistico. Basta cercarle bene. Vi abbiamo già parlato dei murales di GTA VI a Miami, dipinti a Wynwood a partire dalle opere commissionate da Rockstar per il gioco. Alla street art di Vice City ha contribuito anche 1XRUN. Insomma, molti dei murales in cui vi imbattete mentre girate per la città portano la firma di artisti veri. Già questo vi dà un’idea della cura per i dettagli con cui è stato realizzato il gioco.

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Basti pensare che in GTA VI trovate anche una versione tutta particolare di un Rondinone, musei e centri culturali ispirati a quelli di Miami e perfino una sfida che vi porta a cercare sculture in giro per Leonida.

La sfida delle sculture in GTA VI

A Miami Beach, all’angolo tra la 21ª strada e Collins Avenue, cinque massi fluorescenti formano una colonna alta 12,8 metri. È Miami Mountain, la scultura di Ugo Rondinone del 2016, acquisita dal museo The Bass e installata a Collins Park. Davanti alla versione digitale dello stesso museo, in GTA VI, al posto dei massi c’è una pila di emoji giganti. Per trovarla bisogna percorrere Atlantic Avenue, nella parte meridionale di Washington Beach.

La pila di emoji è una delle 23 sculture da scansionare con WAiNK, l’app che si sblocca sul telefono del personaggio nel capitolo 1. Se siete ancora a Key Lento, potete iniziare da lì. All’incrocio tra Sunbelt Highway e Lemon Street, poco a sud del negozio di souvenir The Wonder Whale, c’è la balena gigante che porta lo stesso nome. Aprite WAiNK e inquadratela per registrare la vostra prima scultura.

A Washington Beach, sotto il ponte di Flamingo Parkway, c’è anche un Nettuno che solleva una vecchia automobile. Nel parco all’estremità sud di Ocean Beach vi aspetta invece un’esca da pesca gigante. Se volete completare il giro, GTA6 GPS ha raccolto tutte le posizioni nella sua mappa interattiva delle 23 sculture.

I musei di Miami dentro GTA VI

Rockstar ha confermato a Hyperallergic che il Vice City Museum of Art è modellato su The Bass. Il museo ha persino una mostra immaginaria in cartellone, Karl Bergstrom: Diaspora. Per ora, però, la visita si ferma all’esterno. Silvia Karman Cubiñá, direttrice esecutiva di The Bass, ha raccontato alla testata che la comparsa del museo l’ha colta di sorpresa. Poi ha scherzato chiedendosi se il Vice City Museum of Art avrebbe avuto più visitatori del suo.

Per trovare il Pérez Art Museum Miami bisogna invece andare sul waterfront di Downtown, vicino al Vice City Arts Center, ispirato all’Adrienne Arsht Center for the Performing Arts. Qui il museo si chiama Future Leonida Art Museum. Nello screenshot che Alexa Ferra, responsabile marketing e comunicazione del PAMM, ha condiviso con Hyperallergic, dall’acqua bassa davanti all’edificio spuntano sculture che sembrano orsetti gommosi giganti. Ferra ha ricondotto la presenza del museo nel gioco alla riconoscibilità dell’edificio progettato da Herzog & de Meuron.

C’è anche un terzo indirizzo preso in prestito da Miami Beach. È quello del Wolfsonian–Florida International University, il museo di arte e design di South Beach che a Vice City diventa The Hicksonian.

La fotografia che si vede ancora al Catalina Hotel

Nel novembre 2024, durante il programma No Vacancy, il fotografo Josh Aronson ha appeso tre grandi pannelli di tessuto davanti alla vetrata della hall del Catalina Hotel & Beach Club, a Miami Beach. Sui pannelli era stampata Spring, una fotografia della serie Florida Boys. Inquadrati dall’alto, alcuni ragazzi galleggiano nell’acqua. L’installazione è rimasta esposta dal 14 novembre al 12 dicembre 2024, un periodo che comprendeva la Miami Art Week.

Nel Catalina Hotel di Vice City il telo è ancora appeso. Aronson ha raccontato a Hyperallergic che Florida Boys è già una sua versione immaginata della Florida. Gli piace che la fotografia abbia trovato posto in un’altra Florida immaginaria e che qualcuno, magari tra anni, possa ancora entrare per caso nell’albergo, alzare lo sguardo e trovarla lì.

E voi avete trovato qualche opera d’arte vagando per Leonida?

Foto: Rockstar Games