Alla Triennale Milano, il 27 novembre 2026, Vincenzo Latronico e Walter Siti riflettono sull’autofiction tra esperienza personale e invenzione letteraria, guidati da Vincenzo Trione.

Il 27 novembre alle 18.30 il Salone d’Onore di Triennale Milano ospita un nuovo appuntamento di Work in progress, ciclo di incontri che accompagna l’avvicinamento alla 25ª Esposizione Internazionale del 2028. Protagonisti della serata gli scrittori Vincenzo Latronico e Walter Siti, introdotti dal Presidente di Triennale Milano Vincenzo Trione.

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Al centro dell’incontro c’è l’autofiction, forma narrativa in cui esperienza personale e invenzione letteraria si intrecciano. Fino a rendere sfumato il confine tra ciò che è realmente accaduto e ciò che nasce dall’immaginazione. A partire da Una splendida rovina (Einaudi, 2026) di Latronico e da Autoritratto da annegato (Feltrinelli, 2026) di Siti, i due autori riflettono su come la vita diventi racconto, su quali elementi autobiografici entrino nella scrittura e su quanto sia ancora possibile distinguere il vero dal verosimile.

La conversazione, moderata dalla scrittrice Gaia Manzini, mette a confronto due diversi modi di raccontare l’esperienza individuale e di interrogare, attraverso la letteratura, le contraddizioni della contemporaneità.

Ritratto dello scrittore Vincenzo Latronico, protagonista dell’incontro alla Triennale Milano Ritratto dello scrittore Walter Siti, ospite dell’incontro alla Triennale Milano

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L’incontro si inserisce nel ciclo Work in progress, che ha già ospitato figure come Werner Herzog e Yasmina Reza e che proseguirà il 4 dicembre, sempre alle 18.30, con la specialista di politica e geopolitica della tecnologia Asma Mhalla. Un percorso che, intrecciando discipline e sguardi differenti, invita il pubblico a osservare il presente da nuove angolazioni e a immaginarne le traiettorie future.

Informazioni

Work in progress. Vincenzo Latronico e Walter Siti si tiene il 27 novembre 2026 alle ore 18.30 nel Salone d’Onore di Triennale Milano. L’ingresso è gratuito, con partecipazione subordinata alla registrazione online qui. L’incontro offre al pubblico l’occasione di conoscere da vicino due protagonisti della narrativa italiana contemporanea e di approfondire i temi al centro dei loro recenti libri.

Foto: Facciata sul giardino del Palazzo dell’Arte, sede della Triennale Milano