Dal 28 novembre all’8 dicembre 2026 gli Appartamenti Reali ospitano l’abito della contessa Ludolf, recuperato dai depositi e restaurato. Nel primo fine settimana sono previste visite tematiche incluse nel biglietto.

A corte, anche vestirsi era una questione di etichetta. Un abito da indossare a un ricevimento o a un incontro ufficiale diceva qualcosa di chi lo portava, del suo ruolo e dell’occasione per cui era stato scelto. È da qui che parte la Reggia di Caserta per raccontare la vita alla corte borbonica attraverso un oggetto del suo guardaroba. Dal 28 novembre all’8 dicembre 2026, negli Appartamenti Reali sarà esposto l’abito di gala della contessa Ludolf.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

LEGGI ANCHE: Reggia Express, treno storico da Napoli alla Reggia di Caserta

Il vestito era conservato nei depositi della Reggia ed è tornato visibile grazie a un restauro sartoriale realizzato in occasione della mostra Regine. Trame di cultura e diplomazia tra Napoli e l’Europa. La sua esposizione negli Appartamenti Reali invita a guardare quelle stanze a partire dalle persone che le abitavano e dalle occasioni in cui la vita familiare dei sovrani lasciava spazio ai ricevimenti e agli impegni ufficiali.

In quelle circostanze il modo di presentarsi faceva parte del cerimoniale. L’abito della contessa permette così di entrare nella storia della monarchia da una prospettiva quotidiana, attraverso una scelta concreta come quella di cosa indossare. E aiuta a capire come le regole di corte passassero anche da gesti e abitudini che oggi associamo alla sfera privata.

Le visite tematiche del 28 e 29 novembre

Nel primo fine settimana dell’esposizione, sabato 28 e domenica 29 novembre, il personale della Reggia accompagnerà i visitatori lungo un percorso a tappe negli Appartamenti Reali. La visita allargherà il racconto oltre l’abito, con approfondimenti su vicende e personaggi della corte borbonica.

Le visite si terranno in entrambe le giornate dalle 9.15 alle 12.45 e dalle 14.15 alle 17.45. La partecipazione è inclusa nel biglietto ordinario o nell’abbonamento al museo e si accede senza prenotazione. L’abito resterà esposto negli Appartamenti Reali fino all’8 dicembre.