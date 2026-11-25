Il 22 gennaio comincia l’anno da Capitale italiana della Cultura. In programma mostre su Joan Miró, i Simpson e Hugo Pratt, concerti con Billy Idol e Carlos Santana e due esposizioni che raccontano come la città della Zanussi sia diventata anche la città del Great Complotto.

Per nove giorni, a maggio, a Pordenone si potrà passare da Joan Miró ai Simpson. Alla Galleria Harry Bertoia saranno, infatti, ancora esposte opere che l’artista catalano teneva nella sua collezione privata. Al Palazzo del Fumetto avrà invece appena aperto una mostra sui Simpson, la serie che da decenni fa satira della società americana attraverso la vita quotidiana di una famiglia di Springfield. Chi arriva in città il 29 maggio, nel mezzo di quell’incrocio, potrà anche vedere la partenza della penultima tappa del Giro d’Italia.

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Il programma di Pordenone Capitale italiana della Cultura 2027, presentato il 24 novembre a Palazzo Chigi, comincia ufficialmente venerdì 22 gennaio. Ci sono più di trenta mostre, tre grandi concerti già annunciati e festival che da anni portano in città lettori, spettatori e cinefili. Per capire che cosa Pordenone vuole raccontare di sé, però, conviene segnarsi anche l’indirizzo di un edificio degli anni Trenta che riaprirà per l’occasione. È la Casa del Mutilato, dove a febbraio si entrerà per conoscere la storia della Zanussi e a settembre per scoprire quella della Pordenone punk.

Da Miró ai Simpson, le mostre di Pordenone 2027

La prima grande apertura è Joan Miró. La poesia degli oggetti e della materia, dal 22 gennaio al 30 maggio alla Galleria Harry Bertoia. Realizzata in esclusiva mondiale dalla Fundació Joan Miró di Barcellona, la mostra segue il modo in cui l’artista passava dalla pittura alla scultura, dalla grafica ai libri d’artista. Al centro c’è un nucleo di opere mai esposte prima, provenienti dalla sua collezione privata e donate dallo stesso Miró alla fondazione. Il percorso comprende anche fotografie, video e una colonna sonora originale.

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Dal 22 maggio al 3 ottobre il Palazzo del Fumetto ospiterà invece la mostra sui Simpson, dedicata a come una serie animata nata negli Stati Uniti negli anni Ottanta abbia fatto della vita di provincia una materia per la satira. A ottobre, nello stesso palazzo, arriverà Hugo Pratt, con un percorso dedicato all’autore di Corto Maltese e al suo modo di intrecciare storia e invenzione. La mostra proseguirà nel 2028.

Arte e archeologia

Tra luglio e settembre, il Museo Civico d’Arte ospiterà un’opera di Tiziano. Il titolo del dipinto deve ancora essere annunciato, così come il nome dell’artista a cui la Galleria Harry Bertoia dedicherà la grande mostra d’autunno. Per ciascun biglietto venduto per la mostra di Miró e per quella autunnale, un euro sarà devoluto all’Area Giovani del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano. Dal 30 ottobre, tra Pordenone e Portogruaro, Ferite metterà invece in dialogo dipinti antichi e opere di Lucio Fontana, Emilio Vedova e Giuseppe Zigaina, seguendo il modo in cui artisti di epoche diverse hanno dato forma al dolore.

Tra le mostre che raccontano più da vicino il Friuli ce ne sono due da segnare. Dal 17 gennaio al 28 marzo, al Museo Civico d’Arte, saranno presentate circa settanta opere inedite di Luigi Zuccheri, con animali che popolano paesaggi essenziali e silenziosi. Da giugno a dicembre, il Museo Archeologico del Friuli Occidentale esporrà manufatti in legno e fibre emersi dalle ricerche al Palù di Livenza, il villaggio neolitico che fa parte del sito seriale UNESCO delle palafitte preistoriche dell’arco alpino. Sono oggetti da cui partire per immaginare la vita quotidiana di una comunità che abitava ai piedi delle Prealpi.

La città della Zanussi e quella del Great Complotto

Dal 26 febbraio al 4 luglio, alla Casa del Mutilato, La sorpresa industriale del Nord Est ripercorrerà la crescita della Zanussi, da piccola realtà produttiva a industria internazionale. Il progetto, realizzato dal M9 – Museo del ’900 di Mestre con il Comune di Pordenone, usa la storia dell’azienda per raccontare che cosa accadde alla città quando da centro agricolo diventò un polo manifatturiero.

Nelle stesse stanze, dal 10 settembre 2027 al 9 gennaio 2028, Fine delle trasmissioni. The Great Complotto: la Pordenone punk partirà da materiali d’archivio e installazioni per ricostruire una stagione di sperimentazione musicale e artistica nata tra gli anni Settanta e Ottanta. La successione delle due mostre funziona già come racconto: nello stesso luogo si potrà seguire la storia di una città attraverso ciò che produceva nelle fabbriche e attraverso la musica che inventava.

Anche altri edifici cambieranno uso. Nei Mercati Culturali Pordenone, un ex magazzino ortofrutticolo ospita Die Gelbe Wand, uno spazio per la fotografia internazionale e le arti visive contemporanee, con mostre, incontri e laboratori. Con Nomads, invece, alcuni negozi sfitti del centro diventeranno studi d’artista aperti alla cittadinanza. Le residenze musicali dello stesso progetto si terranno nell’ex Convento di San Francesco. Il recupero degli spazi si vedrà così anche a livello strada, dalle vetrine rimaste vuote che torneranno ad aprirsi.

I concerti e i festival da segnare

Il primo nome dell’estate è quello dei Queens of the Stone Age, in concerto il 27 giugno. Due giorni dopo, il 29 giugno, toccherà a Billy Idol, mentre Carlos Santana è atteso il 17 luglio. Altri concerti saranno annunciati nelle prossime settimane. I tre appuntamenti si inseriscono nella storia musicale di una città che, oltre al Great Complotto, ha visto crescere i Tre Allegri Ragazzi Morti e i Prozac+.

Da 6 a 13 marzo, Dedica Festival avrà come protagonista lo scrittore olandese Jan Brokken. Il Pordenone Docs Fest – Le Voci del Documentario si terrà dal 6 all’11 aprile, mentre dal 22 al 24 giugno è in calendario PordenonePensa. In estate tornano anche il Pordenone Blues & Co. Festival, a luglio, e Music in Village, dal 25 al 29 agosto. Sono già fissate le date del teatro dell’Arlecchino Errante, dal 31 agosto al 12 settembre, di Pordenonelegge, dal 15 al 19 settembre, e delle Giornate del Cinema Muto, dal 2 al 9 ottobre.

Un programma che si allarga al territorio

Il dossier con cui Pordenone ha ottenuto il titolo comprende 51 progetti. A questi si aggiungono le iniziative nate dai bandi, con un calendario che si estende ai comuni dell’ex provincia. Tra i 20 progetti sostenuti dalla Regione Friuli Venezia Giulia ci sono CreAttivo, che segue i corsi d’acqua dal Noncello al Livenza, Femene / Feminis / Donne, dedicato alle storie delle donne pordenonesi, e Metropolis: visioni e suoni per una Capitale, proposto da Zerorchestra. Il Comune ha sostenuto 41 iniziative realizzate nel 2026 e sta valutando le 115 candidature arrivate da tutta Italia per un nuovo bando da 400 mila euro. Alla presentazione sono state annunciate anche sponsorizzazioni private per circa 700 mila euro.

L’anteprima del programma dà già qualche motivo per tornare in città in momenti diversi dell’anno. A fine maggio si incrociano Miró, i Simpson e il Giro. A settembre, a pochi giorni dall’apertura della mostra sul Great Complotto, comincia Pordenonelegge. E in ottobre, mentre il cinema muto riporta il pubblico nelle sale, al Palazzo del Fumetto arriva Corto Maltese. Le nuove date saranno pubblicate sul sito ufficiale di Pordenone 2027.

Foto: Ufficio Stampa