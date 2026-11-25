Domenica 13 dicembre 2026 cortili di palazzi, ville e castelli in tutta Italia aprono gratuitamente al pubblico con la prima edizione nazionale di Cortili Aperti, tra visite, musica e tradizioni locali.

Domenica 13 dicembre 2026 i cortili di palazzi, ville e castelli da nord a sud apriranno al pubblico per la prima edizione nazionale di Cortili Aperti, la nuova iniziativa promossa dall’Associazione Dimore Storiche Italiane ETS con il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO. Per un’intera giornata sarà possibile entrare in spazi solitamente non accessibili, luoghi di passaggio e di vita quotidiana che raccontano secoli di storia e trasformazioni urbane.

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Un museo diffuso di cortili, da Abruzzo a Veneto

Ispirata all’esperienza della Sezione Puglia di ADSI, la manifestazione assume per la prima volta una dimensione nazionale con un programma diffuso in numerose regioni italiane. In Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto apriranno cortili di dimore come palazzi nobiliari, residenze di campagna, masserie e castelli, spesso lontani dai circuiti turistici tradizionali ma profondamente radicati nei territori.

Nel periodo che precede il Natale molte dimore proporranno visite guidate, mercatini, cori e concerti, incontri con artigiani e iniziative dedicate alle tradizioni locali, trasformando i cortili in spazi di incontro tra comunità, storia e patrimonio.

Il ruolo delle dimore storiche nei territori

Con Cortili Aperti l’Associazione Dimore Storiche Italiane ETS ribadisce l’impegno nel far conoscere il patrimonio culturale privato e il lavoro quotidiano dei proprietari nella conservazione e valorizzazione delle loro dimore. La rete delle case storiche viene presentata come una vera e propria infrastruttura culturale diffusa, capace di generare benefici per i territori, soprattutto nei centri minori e nelle aree interne.

Come ha sottolineato la presidente Maria della Pace Odescalchi, aprire questi cortili significa condividere un patrimonio vivo, legato alle comunità locali e trasmesso alle generazioni future, con ricadute culturali, sociali ed economiche per il Paese.

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Come informarsi su luoghi, orari e prenotazioni

L’elenco dei cortili che apriranno al pubblico, organizzato per regione e provincia e in costante aggiornamento, comprende realtà come Villa Rossi a Silvi, Palazzo Nardis e altre dimore storiche a L’Aquila, il Castello del Principe a Sangineto, Palazzo Torlonia a Roma, numerosi palazzi e chiese a Lecce, la Tonnara di Marzamemi in Sicilia, fino a ville e palazzi storici in Veneto come Casa Conti a Padova e Palazzo Valmarana Braga a Vicenza.

Per aggiornamenti, modalità di prenotazione e orari di visita è possibile consultare la pagina dedicata all’evento sul sito dell’Associazione Dimore Storiche Italiane, dove sono disponibili tutte le informazioni pratiche e l’elenco completo delle dimore aderenti.

Foto: Ufficio Stampa