Dal 22 novembre all’8 dicembre un convoglio della metro lilla M5 di Milano si trasforma in Pokémon Pokopia, tra vagoni immersivi, takeover alla fermata Tre Torri e experience interattiva alla Samsung AI Home.

Tra novembre e dicembre la linea lilla M5 della metropolitana di Milano si trasforma in un percorso immersivo dedicato a Pokémon Pokopia, il simulatore di vita e costruzione con protagonisti i Pokémon disponibile su Nintendo Switch 2. Dal 22 novembre all’8 dicembre, un convoglio speciale completamente personalizzato a tema permetterà a pendolari e visitatori di viaggiare fianco a fianco con Ditto e con le creature del gioco.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

LEGGI ANCHE: Mostre immersive Milano 2026: le esperienze da non perdere tra arte e tecnologia

Il convoglio immersivo: quattro vagoni, quattro biomi

Il treno dedicato a Pokémon Pokopia è interamente pellicolato all’interno: due vagoni ricreano i paesaggi iconici e le atmosfere colorate del gioco base, mentre altri due portano i passeggeri nelle profondità marine di Fondale Bolleblub, prima parte del Pass di espansione. Salire a bordo significa attraversare i biomi del titolo, circondati da scenari, personaggi e dettagli grafici che trasformano il tragitto quotidiano in un piccolo viaggio in un mondo senza umani, da ricostruire insieme ai Pokémon.

Takeover alla fermata Tre Torri e quartiere CityLife

Dal 29 novembre al 19 dicembre l’esperienza continua in stazione: la banchina della fermata Tre Torri, uno degli accessi principali al quartiere CityLife, viene completamente allestita con i colori, i personaggi e gli scenari di Pokémon Pokopia. Pareti, scale e spazi d’attesa diventano set perfetti per scattare foto e condividere sui social il proprio incontro con Ditto, il Professor Tangrowth, Pallichu e gli altri protagonisti di questa avventura cooperativa.

Samsung AI Home: quattro giorni di gameplay gratuito

Dal 26 al 29 novembre l’universo di Pokémon Pokopia esce dai binari e arriva alla Samsung AI Home di via Mike Bongiorno 9. Dalle 10 alle 19, fan, famiglie e curiosi possono provare gratuitamente il gioco su diverse postazioni e dispositivi in un ambiente interattivo e connesso, pensato per far scoprire i biomi, le attività di costruzione a blocchi e le possibilità di personalizzazione. La registrazione consigliata tramite Eventbrite consente di agevolare l’accesso, ma l’ingresso resta possibile anche senza prenotazione.

Ditto allenatore e il Pass di espansione di Pokémon Pokopia

Pokémon Pokopia propone un’esperienza rilassante e cooperativa: i giocatori vestono i panni di Ditto trasformato in Allenatore, impegnato a riportare vita e bellezza in una terra arida collaborando con altri Pokémon fino a quattro giocatori, in locale o online. A questa base si aggiunge il Pass di espansione a pagamento, che amplia il mondo di gioco con nuove zone, Pokémon inediti e decorazioni, a partire da Fondale Bolleblub e dalla seconda parte Decoriamo, in arrivo a dicembre, fino alla terza tranche prevista per l’inizio del 2027.

Pokémon Pokopia e il relativo Pass di espansione sono acquistabili in digitale tramite Nintendo Store e Nintendo eShop su Nintendo Switch 2, confermando il ruolo di Milano come palcoscenico privilegiato per iniziative che uniscono intrattenimento, tecnologia e cultura pop.

Foto: Ufficio Stampa