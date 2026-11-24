In un comune di circa 1250 abitanti, quattro istituzioni del Ministero della Cultura lavorano insieme per riportare nei luoghi di provenienza i reperti dell’antica Trebula Suffenas. La scommessa di Ciciliano contro la marginalità delle aree interne.

A Palazzo Altemps, a Roma, è in corso il restauro del soffitto in stucco del frigidarium di un antico complesso termale romano. Il suo luogo di provenienza si trova a pochi chilometri da Tivoli, nel territorio di Ciciliano, un comune di circa 1250 abitanti che custodisce le testimonianze dell’antico municipio romano di Trebula Suffenas. È qui che gli stucchi sono destinati a tornare, insieme ad altri reperti oggi conservati nelle collezioni di diversi istituti del Ministero della Cultura.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

LEGGI ANCHE: Museo delle Terme di Traiano: un nuovo calendario di visite

Il 19 novembre, nella Sala Spadolini del Ministero, è stato presentato l’Accordo per la valorizzazione integrata del patrimonio archeologico e museale del territorio di Ciciliano, sottoscritto dal Museo Nazionale Romano, dall’Istituto autonomo Villa Adriana e Villa d’Este, dai Musei e Parchi archeologici di Praeneste e Gabii, dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per l’Area metropolitana di Roma e per la provincia di Rieti e dal Comune di Ciciliano.

Al centro dell’intesa, di durata quinquennale e inserita tra le priorità del Piano Olivetti per la cultura, c’è il Museo Civico Archeologico Lily Ross Taylor, intitolato alla studiosa statunitense di storia romana e realizzato dal Comune con fondi PNRR e regionali. Un museo ancora da costruire nella sua identità scientifica ed espositiva, sebbene il progetto abbia alle spalle decenni di scoperte archeologiche, studi e interventi di tutela. La particolarità dell’operazione sta nella possibilità di progettare un museo a partire da collezioni disseminate in istituti diversi, ricomponendo attraverso i reperti la storia di un territorio molto più esteso di quello dell’attuale comune.

Ciciliano e la storia dell’antica Trebula Suffenas

Duemila anni fa, il municipio romano di Trebula Suffenas era il centro di un territorio che oggi comprende ben quindici comuni, distribuiti tra la Valle Empolitana, la Valle del Giovenzano e la media Valle dell’Aniene. Una geografia antica che non coincide più con i confini amministrativi contemporanei, ma che sopravvive nelle testimonianze archeologiche dell’ager trebulanus. La scoperta dei resti dell’antica città risale al 1948, quando le indagini archeologiche portarono alla luce testimonianze monumentali, tra cui quelle di un edificio termale. Già allora si ipotizzò la realizzazione di un museo. Parte dei materiali rinvenuti durante gli scavi confluì nelle collezioni del Museo Nazionale Romano, secondo una prassi strettamente legata alla storia dell’istituzione.

«Il Museo Nazionale Romano nasce come luogo di deposito delle grandi e importanti raccolte provenienti dagli scavi archeologici di Roma dal 1870 in poi. – ci spiega Federica Rinaldi, Direttrice del Museo Nazionale Romano – Durante gli scavi di Ciciliano, l’antica Trebula Suffenas, vengono depositati al Museo Nazionale Romano alcuni reperti. Tra questi l’importantissimo soffitto in stucco del frigidarium delle terme, che oggi è in restauro a Palazzo Altemps». La storia di Ciciliano va letta, tuttavia, anche in relazione a quella degli altri centri del Lazio antico. Una prospettiva sottolineata da Martina Almonte, Direttrice dei Musei e Parchi archeologici di Praeneste e Gabii.

Foto di Valeria Picchi

«Siamo tutti siti che vivono all’interno di quello che era il Latium Vetus. – precisa la Direttrice – In epoca preromana e poi romana erano territori in cui le comunità si parlavano tra di loro, avevano una serie di contatti religiosi, politici, pensiamo alla Lega Latina. Paradossalmente adesso questa connessione esiste molto meno di quanto esistesse un tempo. Attraverso la ricostruzione di reti tra i musei riusciamo a riconnettere le comunità e anche a connetterle con la loro storia».

Il mosaico di Frisso ed Elle e gli stucchi delle terme

Tra le testimonianze più significative del patrimonio archeologico di Ciciliano c’è il mosaico di Frisso ed Elle, raffigurante uno degli episodi della mitologia greca legati al viaggio dei due fratelli sull’ariete dal vello d’oro. È durante la traversata che Elle precipita in mare, dando origine al nome dell’Ellesponto.

Il mosaico, suddiviso in diversi pannelli nel corso del Novecento, è stato oggetto di un intervento pilota promosso dall’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este in collaborazione con l’Istituto Centrale per il Restauro. Al lavoro sui reperti si affianca quello sulla documentazione archivistica, fondamentale per ricostruire la storia dei ritrovamenti, comprendere la disposizione originaria dei materiali e studiarne le future modalità espositive.

Mosaico di Frisso ed Elle

Un’altra delle sfide del nuovo museo riguarda proprio gli stucchi delle terme, attualmente in restauro a Palazzo Altemps. La complessità di questi materiali, originariamente parte integrante di uno spazio architettonico, pone infatti un problema museografico: come restituire al visitatore la percezione di un ambiente antico attraverso elementi che non ne fanno più parte? «I nostri depositi custodiscono oltre un milione di reperti, molti dei quali provengono dai centri del Lazio antico. – sottolinea Rinaldi – Restituirli ai luoghi da cui provengono significa dare loro nuova voce e costruire veri musei di contesto, capaci di raccontare la storia di una comunità a partire dal suo territorio».

I materiali da Palestrina

Altri materiali arriveranno dai depositi dell’ex seminario vescovile di Palestrina, nel complesso degli edifici del foro dell’antica Praeneste. La loro storia è, in questo caso, piuttosto diversa. «All’interno dei depositi erano conservati dei materiali provenienti da Ciciliano che un privato aveva spontaneamente restituito alla Soprintendenza esattamente dieci anni fa. – ci racconta Martina Almonte – Il sindaco di Ciciliano, Massimiliano Calore, ci ha chiamati e ci ha chiesto non solo di riportare, cosa molto corretta, questi materiali nel territorio, vista la prossima apertura del Museo Lily Ross Taylor, ma anche una grande partecipazione, un grande investimento dal punto di vista della collaborazione tra i musei».

Il nuovo Museo Civico Archeologico di Ciciliano

A ospitare il Museo Civico Archeologico Lily Ross Taylor sarà l’ex mattatoio, a ridosso del borgo antico, riqualificato per accogliere le testimonianze archeologiche del territorio. La sua realizzazione è il risultato di un percorso che, negli ultimi trent’anni, ha visto la Soprintendenza impegnata nella tutela, nello studio e nel restauro del patrimonio archeologico diffuso nell’area comunale. L’idea è quella di creare un museo che sia anche una porta d’accesso al paesaggio circostante. Visitare le sue sale dovrà servire a comprendere meglio ciò che si trova al di fuori di esse: i luoghi di provenienza dei reperti, la conformazione del territorio, le tracce degli insediamenti antichi.

«I musei civici sono per la Soprintendenza interlocutori strategici, perché è nei luoghi di provenienza che i beni rinvenuti nel territorio possono essere fruiti insieme al loro contesto», spiega Lisa Lambusier, Soprintendente Archeologia, belle arti e paesaggio per l’Area metropolitana di Roma e per la provincia di Rieti.

L’accordo prevede che gli istituti ministeriali si impegnino a finalizzare la concessione in deposito dei reperti, collaborando alla definizione del progetto culturale e museografico. Forniranno inoltre supporto tecnico-scientifico nelle attività di studio, catalogazione, didattica e divulgazione. Al Comune spetterà il compito di garantire la conservazione dei materiali, l’apertura al pubblico e il rispetto degli standard qualitativi previsti dal Sistema museale nazionale.

È stato inoltre nominato un Comitato Tecnico-Scientifico composto dai direttori dei tre istituti ministeriali coinvolti e dalla Soprintendente, da Donatella Fiorani, Direttrice della Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio della Sapienza Università di Roma, e dalla responsabile del museo, Arianna Di Marco. Ne farà parte anche il direttore scientifico del museo, la cui nomina è in corso.

Perché quattro istituzioni del Ministero lavorano a un museo civico

Che quattro realtà ministeriali mettano a disposizione le proprie collezioni e competenze per la nascita di un museo in un comune di poco più di mille abitanti è forse l’aspetto più interessante dell’intera operazione.

«Noi siamo tra i promotori di questo accordo inedito, importante, tra istituzioni, che valorizzerà un luogo molto bello, ma altrettanto sconosciuto. – ci racconta Alberto Samonà, Direttore dell’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este – Il sindaco di questo comune ci ha chiesto una forte mano e noi siamo felici, come Ministero della Cultura, di averlo fatto. È la dimostrazione che il Ministero della Cultura, gli enti locali e i territori non sono entità separate, ma sono in assoluto dialogo. Quando un piccolo centro, significativo dal punto di vista storico e per i luoghi legati all’archeologia che ospita, ci chiede una mano, il Ministero c’è, il Ministero risponde».

Foto di Valeria Picchi

Il progetto si inserisce nella più ampia strategia del Piano Olivetti per la cultura, che individua nelle aree periferiche e nei piccoli centri del Paese luoghi in cui investire non soltanto in termini di conservazione del patrimonio, ma anche di accesso alla conoscenza. La collaborazione non si esaurirà, dunque, con il trasferimento dei reperti. Nei prossimi cinque anni le istituzioni promuoveranno attività di ricerca, conferenze, mostre e iniziative didattiche, coinvolgendo università, scuole e comunità locali, secondo i principi della Convenzione di Faro.

«Molto spesso i comuni sono proprio l’interfaccia diretta con le comunità. – continua Samonà – Il ruolo di un istituto culturale che abbia a cuore non soltanto la propria produzione scientifica, ma anche le sorti dei territori nei quali lavora, è proprio quello di fare rete, di trovare intese con chi quei territori li vive ogni giorno».

La scommessa di Ciciliano: uscire dalla marginalità attraverso la cultura

A farsi promotore del progetto è stato il sindaco di Ciciliano, Massimiliano Calore, che individua nella nascita del museo un’opportunità per affrontare uno dei problemi più significativi delle aree interne italiane: la marginalità culturale e geografica. «Per una piccola realtà è un grande successo. Un successo che segna sicuramente la partenza di un percorso che sarà difficile, sarà complesso, sarà da costruire e che impegnerà l’amministrazione comunale, il personale, ma anche la popolazione, chi vive questo territorio e quotidianamente cerca di renderlo vivo. – ci racconta il sindaco – È un impegno collettivo di una comunità che non è solo quella di Ciciliano».

L’ambizione è infatti quella di coinvolgere tutti i comuni che un tempo gravitavano intorno a Trebula Suffenas, facendo del Museo Lily Ross Taylor un punto di riferimento sovracomunale: «Questa è una visione su cui abbiamo scommesso, anche per far uscire un po’ dalla marginalità le aree interne, perché tutto l’entroterra nazionale soffre un po’ di questa marginalità. Stiamo cercando, insieme alla comunità che accompagna questo progetto e all’associazionismo locale, di far uscire dalla marginalità quest’area, portandola all’interno della grande cultura nazionale».

Non è ancora stata annunciata una data di apertura del museo. La firma dell’accordo segna l’inizio di una nuova fase di lavoro, in cui restauratori, archeologi, studiosi e istituzioni dovranno misurarsi con la difficile ricomposizione di un patrimonio disperso. A Ciciliano, intanto, si prova a recuperare attraverso l’archeologia anche una geografia: quella di un territorio che, prima di essere suddiviso in quindici comuni, condivideva già una storia.