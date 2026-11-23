Il Rapporto SIAMO PARI 2026 fotografa l’impegno delle imprese contro la violenza di genere. Dati, criticità e buone pratiche al centro dell’evento al MAXXI di Roma.

Le imprese italiane sono sempre più consapevoli della necessità di contrastare la violenza di genere, ma faticano ancora a trasformare gli impegni dichiarati in azioni strutturate. È quanto emerge dal Rapporto SIAMO PARI 2026, il primo monitoraggio annuale promosso dall’associazione PARI. Insieme contro la violenza di genere con il contributo scientifico dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca.

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L’indagine, condotta su 47 aziende associate, mostra che il 77% delle imprese ha adottato policy specifiche sul tema, ma la percentuale scende al 55% se si guarda agli strumenti di segnalazione e al 49% per quelli di gestione dei casi. Ancora troppo spesso, quindi, la tutela si ferma ai documenti, senza arrivare a canali chiari, riservati e accessibili per chi subisce molestie o violenze.

Un dato particolarmente critico riguarda i canali di ascolto: il 36% delle imprese non dispone né di un canale anonimo dedicato né di una procedura riservata di segnalazione. Sul fronte della formazione, il 96% delle aziende monitora la partecipazione ai corsi, ma solo il 26% verifica le conoscenze effettivamente acquisite, limitando la possibilità di misurare l’impatto reale delle iniziative.

Referenti, gestione dei casi e approcci alla tutela

Il Rapporto evidenzia che l’85% delle aziende coinvolte ha nominato un referente o costituito un comitato dedicato al contrasto della violenza di genere. Tuttavia, solo il 45% di questi organismi monitora sistematicamente le attività e riporta i risultati alla direzione aziendale, segno di una governance ancora fragile.

Quando si arriva alla gestione dei casi, emergono due approcci prevalenti: uno più punitivo, orientato alla sanzione dell’autore, e uno centrato sul sostegno alla vittima, che punta a garantire supporto psicologico e misure di tutela sul lavoro. Nel 72% delle imprese è stata definita una procedura per i casi di violenza commessa da un dipendente, con la possibilità di attivare provvedimenti disciplinari. Restano invece marginali i percorsi di rieducazione e responsabilizzazione degli autori di violenza, presenti solo nell’11% dei casi.

Il monitoraggio SIAMO mette in luce anche il rischio di interventi a silos: le Risorse Umane definiscono le policy, la Formazione eroga i corsi, la Comunicazione cura le campagne. Se però il vissuto quotidiano non corrisponde a quanto dichiarato, si genera un effetto boomerang che mina la fiducia nelle iniziative aziendali.

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Misurare il cambiamento: l’evento al MAXXI di Roma

I risultati del Rapporto SIAMO PARI 2026 sono al centro dell’evento Misurare il cambiamento. Dati, esperienze e visioni per contrastare la violenza di genere nelle organizzazioni, in programma al MAXXI di Roma in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. L’incontro mette a confronto aziende, istituzioni e mondo della ricerca per trasformare i numeri in strategie operative.

Per PARI., le imprese sono vere e proprie comunità educanti: il cambiamento culturale che parte dai luoghi di lavoro può estendersi alle famiglie e alla società nel suo complesso. Da qui le tre linee guida strategiche emerse dal lavoro dell’Osservatorio: costruire un piano integrato che dia senso alle singole azioni, passare dai silos a una cabina di regia che coinvolga tutte le funzioni chiave e definire priorità chiare e misurabili su cui concentrare gli sforzi.

Dal monitoraggio alle buone pratiche: il ruolo dell’Osservatorio PARI.

Il questionario SIAMO, Scheda Interna di Auto Monitoraggio e Orientamento, verrà riaperto ogni anno per misurare i progressi delle aziende aderenti. Parallelamente, l’Osservatorio di PARI. raccoglie e mette in rete le buone pratiche, con particolare attenzione alle aree più fragili: segnalazione, gestione dei casi e comunicazione interna.

Dai tavoli di lavoro tra le imprese emergono alcune priorità condivise: rafforzare i canali di segnalazione anonima, integrare indicatori specifici nei sistemi di monitoraggio aziendale, potenziare il supporto alle vittime con forme di assistenza psicologica, legale ed economica, e personalizzare formazione e comunicazione in base ai diversi target interni. L’obiettivo è passare da interventi episodici a un ecosistema di tutela coerente e continuativo.

Accanto al Rapporto, l’associazione illustra anche la propria missione: andare oltre la sensibilizzazione, costruendo percorsi formativi, politiche aziendali, contenuti editoriali e un osservatorio permanente in grado di accompagnare nel tempo le trasformazioni culturali dentro e fuori i luoghi di lavoro.

Foto: Ufficio Stampa