Artisti, associazioni, imprese e scienziati in Piazza del Popolo il 5 dicembre per ‘La Terra chiamò’, grande manifestazione nazionale sul clima con musica, testimonianze e quattro richieste alla politica.

Sabato 5 dicembre Piazza del Popolo a Roma diventa il cuore della mobilitazione nazionale per il clima con La Terra chiamò, una grande manifestazione che unisce musica, arte, scienza e impegno civile. Insieme agli organizzatori, oltre cento realtà associative, sociali, imprenditoriali e scientifiche hanno scelto di scendere in piazza per chiedere alla politica di riportare la crisi climatica al centro dell’agenda del Paese.

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Artisti, attivisti e imprese: una piazza corale per il clima

Alla chiamata del pianeta hanno risposto volti noti della musica, dell’arte e dello spettacolo come Elisa, Michelangelo Pistoletto, Anna Foglietta, Lillo, Maurizio de Giovanni, Eugenio in Via Di Gioia, Giovanni Caccamo, Cristiano Godano, Max Casacci, Marianne Mirage, Francamente, Lotta, Matteo Ward, Andrea Colamedici, Maura Gancitano, Luca Parmitano, Dacia Maraini e il coro Le Mani Avanti. I momenti musicali, realizzati con la collaborazione di Music Innovation Hub e Unione Buddhista Italiana, si alterneranno alle testimonianze dei territori, agli interventi della comunità scientifica e alle proposte politiche che partiranno dalla piazza.

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Oltre cento realtà in rete e quattro richieste al Governo

La manifestazione, promossa da ASviS, Fondazione Symbola, Future Food Institute, Greenpeace Italia, Kyoto Club, Legambiente, Marevivo, Venice Climate Week e WWF Italia, è sostenuta da una rete che comprende ACLI, ActionAid Italia, Amnesty International Italia, Libera, Comunità di Sant’Egidio, Oxfam Italia, Save the Children Italia, Movimento Laudato Si’, Azione Cattolica Italiana, AGESCI, CNGEI e molte altre organizzazioni. In piazza saranno presenti anche realtà economiche come Banca Etica, i Green Heroes di Alessandro Gassmann, il Consorzio Italiano Compostatori, Gino Girolomoni Cooperativa Agricola, AzzeroCO2, Zen2030, Formaperta e la cooperativa energetica ènostra, che alimenterà palco ed evento con energia rinnovabile di comunità.

Programma della giornata e iniziative speciali

Sabato 5 dicembre Piazza del Popolo aprirà alle 12.30, con spazi e attività pensati anche per le famiglie. Dalle 14.30 inizieranno gli interventi dal palco, tra contributi scientifici, testimonianze dai territori e performance artistiche, fino alla lettura finale delle richieste della manifestazione al tramonto. La produzione dell’evento è affidata a Piano B, mentre la comunicazione è curata da Postilla e Silverback. In vista della piazza, da mercoledì 25 novembre sarà attivo il numero 335 5 12 2026, a cui risponderà la voce di Alessandro Gassmann nei panni del pianeta, e il 4 dicembre al Cinema Quattro Fontane di Roma è prevista un’anteprima speciale con la proiezione dei primi due episodi della docuserie HBO Original “Seveso – Il disastro della diossina”, prodotta da Fandango in associazione con Feltrinelli e disponibile in esclusiva su HBO Max.

Video La Terra chiamò

Per informazioni, aggiornamenti e per consultare l’elenco completo delle realtà aderenti è online il sito ufficiale La Terra chiamò, che raccoglie anche materiali di approfondimento e contenuti multimediali dedicati all’iniziativa.

Foto: Ufficio Stampa