Monete romane, oggetti medievali e tracce di insediamenti dimenticati: in Gran Bretagna migliaia di ritrovamenti effettuati da cercatori amatoriali diventano dati preziosi per gli archeologi. Un modello di archeologia partecipata che apre nuove domande sul rapporto tra cittadini, ricerca scientifica e tutela del patrimonio. E in Italia?

A volte basta una moneta, un frammento di fibbia o un piccolo oggetto di bronzo per cambiare ciò che sappiamo di un territorio. Sotto i campi coltivati, lontano dai grandi siti archeologici e dai monumenti più celebri, si nasconde una storia fatta di villaggi scomparsi, antiche vie di comunicazione e comunità di cui restano pochissime tracce. Una storia che, soprattutto in Inghilterra e Galles, sta emergendo anche grazie a una collaborazione insolita: quella tra archeologi professionisti e appassionati di metal detector.

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Non si tratta semplicemente di cercare tesori. Il fenomeno, spesso associato ai rischi del saccheggio archeologico, ha assunto in alcuni Paesi una dimensione scientifica attraverso programmi di registrazione e studio dei reperti. È il caso del Portable Antiquities Scheme, che permette di trasformare migliaia di ritrovamenti segnalati dai cittadini in informazioni utili per ricostruire il passato.

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Migliaia di oggetti che cambiano la mappa del passato

Un campo apparentemente anonimo può nascondere le tracce di un antico insediamento. Una concentrazione di monete romane può suggerire la presenza di attività commerciali, mentre fibbie, spille e altri oggetti personali possono contribuire a ricostruire la distribuzione delle comunità medievali.

Il valore di queste scoperte non risiede necessariamente nella rarità dei singoli reperti. È la loro distribuzione geografica, una volta documentata e studiata, a permettere agli archeologi di formulare nuove ipotesi.

In questo senso, i metal detector possono contribuire a esplorare territori che difficilmente sarebbero interessati da campagne di scavo sistematiche. Non sostituiscono il lavoro degli archeologi, ma, quando inseriti in un sistema di collaborazione regolamentata, possono ampliare enormemente la quantità di informazioni disponibili.

Il risultato è una forma di archeologia partecipata, nella quale la conoscenza del passato nasce anche dal contributo dei cittadini.

Il modello britannico: quasi 80mila reperti registrati in un anno

Il caso più significativo è quello del Portable Antiquities Scheme (PAS), programma coordinato dal British Museum per registrare i ritrovamenti archeologici effettuati dal pubblico in Inghilterra e Galles.

Nel 2024 sono stati documentati circa 79.600 reperti, un numero in crescita rispetto ai 74.506 del 2023 e ai 53.490 del 2022. Secondo i dati diffusi nel gennaio 2026, il 94% dei ritrovamenti registrati è riconducibile all’attività dei cercatori con metal detector.

Le contee con il maggior numero di segnalazioni comprendono Norfolk, Suffolk, Lincolnshire e Gloucestershire, territori agricoli caratterizzati da un patrimonio archeologico particolarmente ricco.

Il funzionamento del sistema è relativamente semplice: chi trova un oggetto può segnalarlo agli specialisti del programma, che ne documentano caratteristiche, cronologia e luogo di provenienza. Le informazioni confluiscono in una banca dati consultabile e utilizzabile per la ricerca.

In questo modo anche un oggetto comune, apparentemente privo di valore economico, può diventare una testimonianza importante.

I dati raccolti permettono di studiare la circolazione delle monete, la diffusione degli oggetti personali, i rapporti commerciali e l’organizzazione degli insediamenti. Una quantità di informazioni che sarebbe estremamente difficile ottenere attraverso i soli scavi tradizionali.

Perché i ritrovamenti avvengono proprio nei campi agricoli?

La risposta è legata anche alle trasformazioni del paesaggio.

Per secoli, l’agricoltura ha modificato continuamente gli strati superficiali del terreno. Le arature possono spostare verso la superficie oggetti rimasti sepolti per lunghissimo tempo, mentre l’erosione e il dilavamento possono contribuire a esporre materiali archeologici.

Questi processi rappresentano però anche una minaccia. I reperti presenti negli strati coltivati possono essere danneggiati dalle lavorazioni agricole, dalla corrosione e dall’esposizione agli agenti atmosferici.

Secondo uno studio pubblicato nel 2026, il 92% dei ritrovamenti registrati dal PAS nel 2024 proveniva da terreni coltivati. Una percentuale che mostra quanto il paesaggio agricolo sia centrale nella documentazione del patrimonio archeologico diffuso.

Il cambiamento climatico aggiunge un’ulteriore questione: precipitazioni intense, fenomeni erosivi e trasformazioni delle condizioni del suolo possono aumentare la vulnerabilità dei siti. Non significa che ogni evento meteorologico produca nuove scoperte, ma rende ancora più importante il monitoraggio dei territori e la documentazione dei reperti esposti.

E in Italia? La ricerca archeologica è riservata allo Stato

Il confronto con l’Italia mette in evidenza due approcci differenti.

Nel nostro Paese la tutela del patrimonio archeologico è regolata dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, che riserva al Ministero della Cultura le attività di ricerca archeologica, pur prevedendo la possibilità di concederne l’esecuzione a soggetti autorizzati.

L’articolo 91 stabilisce inoltre che i beni culturali ritrovati nel sottosuolo o sui fondali marini appartengono allo Stato.

Chi effettua una scoperta fortuita di beni di interesse culturale è tenuto a denunciarla entro 24 ore alla Soprintendenza, al sindaco o alle autorità di pubblica sicurezza, conservando il reperto nelle condizioni e nel luogo del ritrovamento, salvo le eccezioni previste per garantirne la sicurezza.

La questione non riguarda quindi il semplice possesso di un metal detector, ma il suo utilizzo per effettuare ricerche archeologiche senza autorizzazione.

Il modello italiano privilegia il controllo pubblico della ricerca e la protezione dei contesti archeologici. Quello britannico, pur prevedendo norme e restrizioni, ha sviluppato un sistema specifico per raccogliere e valorizzare scientificamente i ritrovamenti effettuati dai cittadini.

Due impostazioni diverse che sollevano una domanda: è possibile ampliare la partecipazione pubblica alla conoscenza del patrimonio senza comprometterne la tutela?

Il vero tesoro non è l’oggetto, ma il luogo in cui viene trovato

C’è però un aspetto fondamentale che impedisce di considerare ogni ritrovamento una scoperta archeologica di valore scientifico.

Un oggetto estratto dal terreno senza documentarne la posizione e il contesto perde informazioni che possono essere impossibili da recuperare.

La profondità, lo strato archeologico, la vicinanza ad altri materiali e le caratteristiche del suolo possono raccontare molto più dell’oggetto stesso. Una moneta romana, per esempio, assume significati diversi se proviene da una sepoltura, da un edificio, da un deposito intenzionale o da un terreno rimaneggiato dalle arature. Anche il Portable Antiquities Scheme distingue tra reperti provenienti dagli strati superficiali già disturbati e materiali appartenenti a contesti archeologici integri, per i quali la rimozione non controllata può provocare danni irreversibili.

Per questo l’archeologia contemporanea utilizza sempre più spesso anche tecnologie non invasive, come il georadar e la magnetometria, che consentono di individuare possibili strutture sepolte senza procedere immediatamente allo scavo.

Il futuro della ricerca non consiste dunque nel trasformare ogni cittadino in un cercatore di tesori, ma nel costruire forme di collaborazione capaci di unire curiosità, competenze scientifiche e responsabilità. Perché sotto i campi non si nascondono soltanto oggetti preziosi. Si trovano frammenti di vite quotidiane, commerci, spostamenti e relazioni umane che, se correttamente documentati, possono restituire una geografia del passato molto più complessa di quella che conosciamo oggi.