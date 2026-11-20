Il direttore di La7 Andrea Salerno è andato a casa di Corrado Augias per preparare con lui la sua ultima puntata. Lo speciale andrà in onda lunedì 23 novembre, nella serata della Torre di Babele.

Andrea Salerno è andato a casa di Corrado Augias per preparare con lui una puntata che sarebbe andata in onda dopo la sua morte. Hanno messo insieme la scaletta, scelto i filmati e lavorato al montaggio. Augias ha indicato anche la sigla e la frase con cui chiudere. Aveva una richiesta sul giorno della messa in onda. Voleva che fosse un lunedì, la sera in cui il pubblico di La7 era abituato a trovarlo.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

Come Corrado Augias ha preparato il suo ultimo saluto

«Sono andato a casa sua, abbiamo fatto insieme la scaletta e il montaggio di questo ricordo che andrà in onda lunedì», ha raccontato all’Adnkronos Salerno, direttore di La7. Augias, morto il 19 novembre a 91 anni, sapeva quando il pubblico avrebbe visto la puntata. Nel racconto raccolto dall’ANSA, Salerno ricorda che il giornalista aveva selezionato passaggi da due o tre puntate della Torre di Babele, indicando anche in quale ordine presentarli. Prima di scrivergli sui social «Ti ricorderemo come abbiamo deciso assieme», Salerno aveva già lavorato con lui a quel ricordo.

Da La gioia della musica a La Torre di Babele

La scelta di ripartire dalle puntate della Torre di Babele racconta anche il modo in cui Augias aveva lavorato in televisione fino alla fine. Su Rai 3, con La gioia della musica, invitava il pubblico ad ascoltare un brano e a capire che cosa succedeva al suo interno. Con La Torre di Babele, su La7, partiva dalle domande del presente e tornava indietro nella Storia per capire da dove venissero. In entrambi i casi, una cosa che sembrava familiare, un motivo musicale o un episodio studiato a scuola, diventava il punto di partenza per accorgersi di qualcosa che era sfuggito.

LEGGI ANCHE: Mario Cucinella a Roma: l’architettura come empatia culturale

Augias aveva debuttato su La7 il 4 dicembre 2023, dopo oltre sessant’anni di carriera nella tv pubblica. «Per il gusto della sfida», aveva spiegato allora, come ricorda la rete nel comunicato. Alla prima serata si era aggiunta La Torre di Babele Doc, che portava nel pomeriggio lo stesso lavoro di approfondimento attraverso i documentari.

Quando va in onda lo speciale di La7

Corrado Augias, Saluto di un Maestro è annunciato per lunedì 23 novembre in prima serata su La7, nella fascia della Torre di Babele.

Foto: Corrado Augias al Salone internazionale del Libro di Torino, 15 maggio 2016. Foto di Andrea Pellegrini, via Wikimedia Commons, licenza CC BY 3.0.