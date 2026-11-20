Nelle prime stesure Cosmo disegnava a matita le scene del crimine. Umberto Gnoli e Francesco Arlanch raccontano come sono nati il sodalizio con Angelo, gli indizi ispirati alle opere d’arte e la Roma della serie Netflix.

In una delle prime versioni di ChiaroScuro, Cosmo Speranza iniziava a disegnare a matita appena metteva piede sulla scena di un delitto. Anche la coppia investigativa – nella sua bozza originale – era diversa da quella che abbiamo visto su Netflix: al fianco di Cosmo, prima che prendesse forma Angelo Tiberi, doveva infatti esserci una donna. La serie in otto episodi diretta da Jan Maria Michelini, su Netflix dall’11 novembre, segue in contemporanea l’indagine sulla morte di un falsario e la nascita di un’amicizia tra due uomini che, potendo scegliere, probabilmente non avrebbero mai lavorato insieme.

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Pierpaolo Spollon è Cosmo, Andrea Lattanzi è Angelo. La loro storia nasce tra le gallerie e i musei di Roma, per poi evolvere nei laboratori del Teatro dell’Opera e nel Parco dei Mostri di Bomarzo. Abbiamo parlato in due conversazioni distinte con gli head writer Umberto Gnoli e Francesco Arlanch di come hanno scritto la serie, scelto le opere e costruito il rapporto tra i due protagonisti. E di come sarebbe stata ChiaroScuro se fosse rimasta quella delle prime stesure, quando Cosmo aveva un’altra compagna d’indagini e, sulla scena del crimine, tirava fuori carta e matita.

ChiaroScuro: intervista a Umberto Gnoli e Francesco Arlanch

In ChiaroScuro l’arte è quasi una protagonista a sé, diventa il fulcro dei casi e dell’evoluzione dei personaggi. Qual è stata la sfida nel mescolarla con il crime? Da dove siete partiti per costruire la storia?

Umberto Gnoli: «L’arte per me è sempre stata una grande passione, sono laureato in Storia dell’arte. Quindi per me unire l’arte e l’altra mia passione, quella di raccontare storie, è stato un po’ come chiudere un cerchio. Scrivere una serie del genere è stata una gioia. La prima cosa a cui abbiamo pensato, avendo tra le mani un personaggio come Cosmo, era come raccontare il suo modo di vedere l’arte. E poi abbiamo ribaltato la prospettiva: lui vede il mondo attraverso il filtro dell’arte. Come si immerge in un’opera, così si immerge nella scena del crimine. Le scene del crimine diventano opere d’arte. È stata la chiave che abbiamo trovato».

Francesco Arlanch: «È stata una partenza articolata. All’inizio c’è stato l’affiancamento a un autore, Mirko Zilahy, che aveva un progetto per un romanzo in cui si parlava di un falsario. In quella fase è nata l’idea di sviluppare in parallelo sia un romanzo che una serie. E lì è cominciato il lavoro. Il tentativo era costruire una serie crime, quindi con degli omicidi da risolvere, che avesse in qualche modo a che fare con l’arte e in cui il personaggio centrale fosse un falsario, che poi è diventato il figlio di un falsario. C’è stato un ragionamento su che chiave dare all’arte, perché il rischio era di fare un prodotto un po’ accademico, un po’ paludato. Quando si parla di arte, il rischio è quello di scadere in una certa retorica, accademica e nozionistica. Il rischio fa parte del tema».

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L’arte in tutte le sue sfumature

Come lo avete risolto?

F.A.: «Abbiamo trovato la chiave quando abbiamo deciso di mostrare l’arte in tanti modi. Le bellezze di Roma, in cui si svolge la serie, le storie che hanno a che fare con quadri famosi, falsificati. La serie è tutta intessuta di opere d’arte. Però il protagonista è un po’ un pirata. Nelle prime stesure Cosmo doveva essere un professore di accademia e, in quel caso, avremmo rischiato una retorica anche un po’ polverosa. La decisione di trasformarlo in un art advisor, una personalità un po’ maledetta nel mondo dell’arte, ci ha permesso di rendere tutto più pop, più vivace. Forse è stato il mix giusto che ci ha permesso di usare l’arte e applicarla al mondo del crime».

E per quanto riguarda i crimini?

F.A.: «C’è stato tutto un altro lavoro su come fare in modo che l’arte fosse utile nella risoluzione dei delitti. C’era una prima ipotesi in cui Cosmo disegnava le scene del crimine a matita. Disegnandole, notava dei dettagli rilevanti, però il meccanismo era un po’ lento, macchinoso. Poi abbiamo avuto l’idea di animare le scene del crimine con delle citazioni artistiche, trasformandole in un mondo immaginifico in cui entriamo attraverso gli occhi di Cosmo.

Questo ci ha permesso anche di capire qual era il nostro punto di vista sul crime. Ogni serie crime deve avere un suo taglio su come risolve i crimini. CSI usa la scienza, altre usano la deduzione. Noi avevamo Cosmo con questa specie di lente d’ingrandimento, che è la sua abilità nel decodificare i quadri. Mettendo insieme queste cose, l’arte con un taglio pop e l’arte come lente d’ingrandimento sulle scene del crimine, è venuto fuori ChiaroScuro».

Cosmo e Angelo

Quanto vi siete divertiti a scrivere il rapporto tra i due protagonisti? Riprendete un canone delle serie crime, con in più il tema dell’arte e un’italianità tutta nostra.

U.G.: «È stato molto divertente, ma è anche un’opposizione che va al di là dell’arte, dove l’arte è solo un tema. Per Cosmo nulla è vero, perché ha falsificato di tutto, quindi vive immerso nel cinismo. Per Angelo, invece, tutto è vero o è falso, le cose o sono buone o sono cattive. Abbiamo giocato su questo contrasto in cui entrambi imparano qualcosa: Cosmo ha bisogno di responsabilità e di umiltà, mentre Angelo imparerà un po’ a lasciarsi andare.

In questo modo la loro relazione li aiuta a crescere e a diventare amici. E poi Angelo conosce anche lui molto dell’arte, ma fatica a riconoscerla e ad apprezzarla perché non è il suo mondo: è questa dinamica che rende divertente giocare con loro, ma alla fine è molto profonda perché trovano ciascuno nell’altro ciò che gli manca».

Cosmo e l’ipotesi di una donna prima del buddy crime

F.A.: «Forse va detto che all’inizio doveva esserci una donna. Insieme a Netflix si è deciso poi di creare una coppia di due uomini, entrando in questo territorio di genere che è il buddy crime. Per me è stata una scelta giustissima perché ci ha permesso di fare una serie più rara nella serialità italiana: la coppia di poliziotti alla Lethal Weapon, di cui nella tradizione americana ci sono tantissimi esempi. Il personaggio di Cosmo era già più definito perché si partiva dal mondo dell’arte, ma dovevamo trovare un compagno interessante con cui metterlo in relazione. Così è nato Angelo, con varie stratificazioni: un personaggio meno sofisticato di Cosmo a livello culturale, ma con un’intelligenza emotiva maggiore.

Abbiamo evitato la distinzione manichea tra uno super intelligente e l’altro un po’ tontolone che lo segue. Cosmo è brillante nelle sue competenze ma ha dei problemi affettivi e a relazionarsi per via dei suoi traumi. Angelo ha anche lui i suoi traumi ma viene da un ambiente diverso, è molto più caldo, affettivamente strutturato, estroverso e generoso. Entrambi partono soli e il vero tema della serie è la nascita di una grande amicizia maschile attraverso una chiave di comunicazione aiutata anche dall’arte».

In fondo siamo italiani, viviamo in mezzo all’arte.

F.A.: «Infatti siamo dei forzati della bellezza».

Il rapporto tra Cosmo e Angelo è scritto benissimo: un giusto mix tra affetto e ironia.

U.G.: «Era una scommessa e poi è stato un lavoro di squadra, da parte proprio di tutti. La sceneggiatura con Francesco Arlanch e Michela Straniero, Jan alla regia, le location meravigliose, curate da Francesco Pappalardo, Luca Merlini per le scenografie… è un lavoro meraviglioso».

Il mestiere di Cosmo e il mondo dell’arte

Vi siete serviti di consulenti anche per il mestiere di Cosmo? L’art advisor è un lavoro molto specifico. Volevo capire da dove avete attinto, se avete sentito delle persone o se avete fatto dei sopralluoghi.

U.G.: «Abbiamo avuto due consulenti: Anna Coliva, ex direttrice della Galleria Borghese per tanti anni, esperta di Cinque e Seicento, e poi Guido Briganti, un carissimo amico di famiglia, figlio dello storico dell’arte Giuliano Briganti. Lui fa expertise, sostanzialmente fa il lavoro di Cosmo: va nelle case a valutare i pezzi e le opere, ed è stato anche restauratore, quindi anche su tutta la parte del disegno e del restauro ci ha dato una grossa mano. Sul resto, ci sono state discussioni veramente lunghissime perché il personaggio non poteva essere un professore d’arte: come ha detto Francesco, ci siamo subito accorti che partendo da lì avremmo avuto un racconto troppo nozionistico.

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Abbiamo creato un personaggio un po’ più matto, un pirata dell’arte, in qualche modo. È il figlio di un falsario ed è in grado di riconoscere il vero e il falso, ma non dà un giudizio su questo. Per Cosmo l’arte è un gioco. Ecco, abbiamo trovato un po’ questa chiave, rendere l’arte un gioco. L’arte ha valore per quello che ti comunica. Il vero e il falso diventano due facce della stessa medaglia, un po’ come la monetina che lui si rigira tra le mani. E poi ci ha messo moltissimo anche la regia. Jan è stato bravissimo a rendere questa visione pop dell’arte, di Roma e di questi personaggi, a dargli molto ritmo. Per Cosmo è il gioco, è divertirsi. Il suo gusto è imbrogliare gli assassini».

Le opere, i falsari e i diritti

Come avete scelto le opere e gli artisti e costruito i riferimenti ai falsari? C’è anche spazio, nella serie, per l’architettura e per l’arte digitale. Siete riusciti a toccare ogni ambito con una semplicità che lo rende comprensibile a chi è fuori da questo mondo.

U.G.: «Per il primo quadro abbiamo scelto Artemisia Gentileschi perché Caravaggio era troppo facile. Artemisia è sempre del Seicento e porta con sé la stessa passione e la stessa violenza. Ci dava qualcosa in più anche sulla protagonista femminile della prima puntata. Il resto lo siamo andati a cercare puntando a non fare soltanto arte classica, ma anche arte moderna e contemporanea: c’è Keith Haring, c’è un’opera contemporanea che è stata una bella scommessa perché quando scrivi hai sempre il dubbio di come verrà resa visivamente.

Sull’artista misterioso dell’anagramma l’idea è stata partire da Banksy e creare questo personaggio che si nasconde, ma vuole anche essere visto. È anche un po’ lo specchio dell’arte contemporanea di oggi che secondo me sta diventando un po’ troppo estrema».

Keith Haring, Roy Lichtenstein e gli altri

F.A.: «Sono scelte dettate da vari fattori. Il primo è che le nostre opere d’arte devono essere funzionali alla decodifica di una scena del crimine, e una scena del crimine dipende dalla storia che ha portato al delitto. Per farti un esempio, nell’episodio 6 sapevamo che volevamo raccontare la storia di una chef che precipita nel vuoto nel cortile di un ristorante: quale quadro poteva essere significativo per dare a Cosmo quell’intuizione? Keith Haring e le sue sagome, ovviamente, che richiamano proprio la sagoma sulla scena del crimine. Oppure nel secondo episodio, quando volevamo evidenziare il fatto che la vittima aveva le unghie laccate di rosso appena fatte, ci è venuta in mente un’opera di Pop Art come quelle di Roy Lichtenstein. Si partiva, quindi, dalla scena del crimine per capire quale opera potesse dialogarci.

Poi c’erano anche altri fattori, perché tutte le opere hanno dei diritti: come si pagano i diritti delle canzoni, abbiamo dovuto pagare i diritti delle opere. Non avevamo l’intero patrimonio artistico a disposizione, ma degli archivi di cui potevamo pagare i diritti e cercavamo di incrociare le necessità narrative con le possibilità produttive, pur avendo per fortuna un’ampia scelta perché è un prodotto ben finanziato. Inoltre cercavamo di scegliere opere abbastanza riconoscibili in modo che il pubblico che guardava la trasfigurazione di Cosmo riconoscesse insieme a lui l’opera.

Magari non ricorda il nome esatto dell’autore, ma riconosce uno stile o un’epoca, come il Barocco, la Pop Art, o nomi famosissimi come Renoir e Modigliani nelle fasi di expertise. Su Artemisia Gentileschi, come ti ha detto Umberto, l’abbiamo scelta per non citare Caravaggio che era un po’ inflazionato, e poi ci piaceva la storia meravigliosa di Artemisia che si legava bene alla nostra vicenda».

Roma, Bomarzo e le location

A proposito delle location, quanto avete dato voi l’input? Mi è piaciuto vedere una serie italiana leggera, al di là del lato crime, che usa così bene i luoghi e che valorizzi la città in modo naturale. Non era facile.

U.G.: «Un po’ ci abbiamo lavorato in scrittura e un po’ ci ha messo tantissimo del suo Jan Michelini, perché la parola d’ordine era non fare una Roma da cartolina. Non fare La grande bellezza, che è un film meraviglioso, ma racconta una Roma che non esiste più. Volevamo una Roma meravigliosa ma vera, con il centro, le periferie, il casino, la difficoltà di viverci, e secondo me il chiaroscuro di Roma è uscito molto bene.

Sulle location siamo partiti sicuramente da Bomarzo, che volevamo raccontare perché è un posto a cui tengo molto e ci interessava questo posto esoterico e misterioso: Bomarzo era nella nostra mente fin dall’inizio. Poi il location manager ha fatto un lavoro straordinario, trovando luoghi incredibili».

Location inaspettate

F.A.: «Sì, qui va dato grandissimo merito al regista Jan Michelini insieme al location manager Pappalardo. Noi avevamo stabilito alcuni luoghi cruciali, musei e situazioni, ma quando sono entrati in campo loro hanno fatto una ricerca straordinaria di luoghi speciali e magici di Roma meno visti. Anche solo l’idea di collocare la casa e il laboratorio di Cosmo nell’ex fabbrica di tabacchi affacciata sul Circo Massimo, dove ci sono i laboratori del Teatro dell’Opera, offriva subito una chiave di Roma totalmente inaspettata: archeologia industriale insieme all’archeologia romana, con panorami sul Foro incredibili.

E poi grazie al location manager siamo arrivati a luoghi inaspettati come l’Istituto Centrale per il Restauro e i caveau della GNAM, che si vedono per la prima volta. Alcune cose nascevano direttamente dalla sceneggiatura, come l’ambientazione al MAXXI per l’artista contemporaneo o l’Accademia di Belle Arti, mentre altre volte abbiamo dovuto riambientare in corsa: se non ricordo male, il primo furto doveva avvenire a Palazzo Barberini, ma c’erano dei restauri in corso che non permettevano le riprese, quindi abbiamo spostato tutto alla GNAM».

Colpisce anche la cura dei dettagli e dei dialoghi legati ai luoghi, come nella scena in cui Alessandro Preziosi cammina su Castel Sant’Angelo con il figlio raccontando quelle colonne: una Roma raccontata con naturalezza, senza forzature.

F.A.: «E non dimentichiamo Bomarzo, un luogo unico».

Foto: Erika Kuenka/Netflix