Alla Bibliotheca Maior una lezione di Chiara Lagani esplora la trappola del tempo e delle convenzioni sociali ne ‘L’età dell’innocenza’ di Edith Wharton, tra amore impossibile e memoria.

All’interno della rassegna Incontriamoci al Collegio Romano, il ciclo Domani propone l’incontro La trappola del tempo ne L’età dell’innocenza di Edith Wharton, in programma martedì 15 dicembre alle ore 18:00 presso la Bibliotheca Maior – Sala della Crociera. A guidare il pubblico nella rilettura del capolavoro della scrittrice statunitense sarà la drammaturga e traduttrice Chiara Lagani, che si concentrerà in particolare sul tema del tempo come dispositivo narrativo e psicologico.

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La trappola del tempo e delle convenzioni sociali

Pubblicato nel 1920, L’età dell’innocenza racconta un amore soffocato dalle convenzioni puritane della New York degli anni Settanta dell’Ottocento, descritta come una sorta di mondo geroglifico, dove ciò che era reale non veniva mai detto o fatto e neppure pensato, ma era semplicemente rappresentato attraverso un sistema di segni arbitrari. Newland Archer, giovane avvocato promesso sposo a una fanciulla di buona famiglia, si innamora della contessa Ellen Olenska, appena separata da un marito violento: il sentimento che nasce tra loro si scontra con un contesto sociale rigido, che impone ruoli e comportamenti codificati.

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Newland Archer tra desiderio, memoria e futuro mancato

Nella continua oscillazione tra abbandono emotivo e ritorno alle convenzioni sociali, Archer vive l’amore per Ellen come qualcosa che sembra ora reale ora irreale, in un costante slittamento tra identificazione e distanza. Edith Wharton costruisce così una sofisticata trama temporale, in cui squarci di presente si sovrappongono a reminiscenze del passato e alla promessa di un futuro che non si compie mai. Il tempo diventa una vera e propria trappola destabilizzante, un meccanismo che differisce all’infinito la possibilità di una scelta radicale e di una vita diversa.

Chiara Lagani e il lavoro sui classici

Attrice, drammaturga e traduttrice, Chiara Lagani ha fondato nel 1992 a Ravenna, insieme a Luigi De Angelis, il gruppo Fanny & Alexander, per il quale cura drammaturgie e testi originali. Nel 2017 ha ricevuto il Premio Riccione Speciale per l’Innovazione drammaturgica e ha firmato con Elio Germano lo spettacolo La mia battaglia (Einaudi, 2021). Tra le sue traduzioni per Einaudi figurano I libri di Oz di Frank L. Baum, illustrati da Mara Cerri, Sylvie e Bruno di Lewis Carroll e La finestra della signora Manstey di Edith Wharton, a conferma di un percorso di ricerca costante sui classici della letteratura e sulle loro risonanze contemporanee.

Ingresso e prenotazioni

L’incontro è a ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Per partecipare è richiesta la prenotazione tramite piattaforma online, accessibile a questo link, dove è possibile riservare il proprio posto per la serata alla Bibliotheca Maior – Sala della Crociera.

Foto: Ufficio Stampa