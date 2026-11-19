Una conferenza dedicata alla scultura tra Medioevo e Rinascimento esplora archivi, opere firmate e maestri dimenticati, riportando alla luce nuove personalità dell’arte italiana.

La conferenza intitolata Scultura del Rinascimento: nuovi nomi, nuove persone si inserisce nel ciclo di incontri Ricerche in corso e propone uno sguardo aggiornato sulla scultura tra Medioevo e Rinascimento. L’appuntamento, in programma giovedì 10 dicembre alle ore 18, mette al centro il rapporto tra opere e documenti d’archivio, mostrando quanto la conoscenza della storia dell’arte sia ancora in evoluzione.

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Opere, documenti e maestri dimenticati

Nel campo della scultura rinascimentale, soprattutto al di fuori della Toscana tradizionalmente privilegiata dagli studi, le maglie dell’intreccio tra fonti scritte e manufatti restano spesso troppo larghe. Esistono scultori noti solo attraverso i documenti, di cui non sono ancora state identificate le opere, così come gruppi di sculture riconducibili a una stessa mano sulla base dello stile, ma privi di un nome certo. A questi casi si aggiungono opere firmate ma ancora isolate, non collegate a un corpus più ampio che ne definisca compiutamente l’autore.

La lezione mostrerà diversi esempi di ricerche in corso che stanno consentendo di ricomporre queste tessere mancanti, restituendo identità e profilo a scultori dimenticati. Attraverso nuove attribuzioni, confronti stilistici e riletture dei documenti, il mosaico della storia dell’arte italiana si arricchisce di figure fino a oggi rimaste ai margini del racconto canonico.

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Aldo Galli e le collaborazioni con le grandi mostre

Relatore dell’incontro è lo storico dell’arte Aldo Galli, professore ordinario di Storia dell’Arte Moderna all’Università di Trento. Le sue ricerche si concentrano in particolare sulla scultura e sulla pittura del Tardo Medioevo e del Rinascimento e hanno dato vita a numerosi saggi su riviste specializzate, volumi collettivi e a monografie dedicate, tra gli altri, a Ghiberti e ai fratelli Pollaiolo.

Galli ha collaborato all’organizzazione e ai cataloghi di importanti esposizioni internazionali, tra cui quelle dedicate a Mantegna al Louvre di Parigi (2008-2009), alle arti a Siena nel primo Rinascimento (Siena, Santa Maria della Scala, 2010), alle Dame dei Pollaiolo (Milano, Museo Poldi Pezzoli, 2014-2015), alla scultura in terracotta del Rinascimento da Donatello a Riccio (Padova, Museo Diocesano, 2020) e alla grande mostra Donatello: il Rinascimento allestita tra Palazzo Strozzi a Firenze e la Gemäldegalerie di Berlino (2022-2023).

Un percorso di studi tra riviste e istituzioni

Oltre all’attività di ricerca e all’impegno didattico universitario, Aldo Galli è redattore della rivista Prospettiva e membro del Collegio Scientifico della Fondazione Federico Zeri dell’Università di Bologna. La sua partecipazione all’incontro offre quindi al pubblico l’occasione di confrontarsi con uno studioso che unisce competenze archivistiche, attenzione al contesto storico e lunga esperienza nel campo delle mostre.

Modalità di partecipazione e prenotazione

L’ingresso alla conferenza è gratuito fino ad esaurimento posti. Per partecipare è richiesta la prenotazione online, disponibile attraverso il consueto sistema di registrazione: le iscrizioni si effettuano tramite Eventbrite, fino al raggiungimento della capienza della sala.

Foto: Ufficio Stampa