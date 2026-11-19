Dalle 20 alle 2, aperture straordinarie accompagnate da concerti e spettacoli. Le sedi già annunciate e qualche percorso per organizzare la serata.

Sabato 21 novembre i musei civici di Roma aprono dalle 20 alle 2, con ingresso a 1 euro e gratuità con la Roma MIC Card. I concerti da scegliere, le mostre con biglietto a parte e un itinerario a piedi dal Campidoglio a piazza Navona.

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Le musiche di Ennio Morricone nell’Esedra di Marco Aurelio, tre dj nella Grande Aula dei Mercati di Traiano e un coro gospel nel cortile di Palazzo Braschi. Sono tre modi di passare la stessa sera a Roma, e si possono anche mettere in fila. Sabato 21 novembre 2026 torna Musei in Musica, con aperture straordinarie, concerti e spettacoli dal vivo. I musei civici aderenti aprono dalle 20 di sabato e chiudono alle 2 di domenica 22 novembre. L’inaugurazione è alle 19.30 in piazza del Campidoglio, con la Banda musicale della Polizia Locale di Roma Capitale.

Quanto costa Musei in Musica 2026 e dove si entra gratis

L’ingresso nei musei civici aderenti costa 1 euro, salvo dove diversamente indicato, ed è gratuito con la Roma MIC Card e per le altre categorie che hanno diritto alla gratuità. Gli spettacoli nei musei sono accessibili fino a esaurimento dei posti. Ai Musei Capitolini, ai Mercati di Traiano, a Palazzo Braschi e all’Ara Pacis l’ultimo ingresso è all’1.00.

L’accesso è gratuito per tutti nell’area del Parco archeologico del Celio, al Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina e al Museo di Casal de’ Pazzi. Al Celio il biglietto per il Museo della Forma Urbis costa invece 1 euro, con gratuità per chi ha la MIC Card. Sono gratuiti anche gli spettacoli nel cortile di Palazzo Braschi e nell’Auditorium dell’Ara Pacis. Al Planetario di Roma si applicano le tariffe ordinarie e la prenotazione è obbligatoria.

Le tre mostre con biglietto a parte

Durante Musei in Musica si possono visitare anche le mostre in corso. Per queste tre esposizioni valgono le tariffe ordinarie e Roma Capitale consiglia di acquistare il biglietto in anticipo.

Diego Rivera e la costruzione dell’arte moderna in Messico nel XX secolo , a Villa Caffarelli, ai Musei Capitolini.

, a Villa Caffarelli, ai Musei Capitolini. Keith Haring , al Museo di Roma a Palazzo Braschi.

, al Museo di Roma a Palazzo Braschi. Il potere del ritratto. Egitto e Roma. I volti del Fayum, nello spazio mostre del Museo dell’Ara Pacis.

Musei in Musica 2026, tre tappe a piedi nel centro di Roma

Ore 20.45, Morricone ai Musei Capitolini. Nell’Esedra di Marco Aurelio l’Artes Ensemble suona le musiche di Ennio Morricone in arrangiamenti per archi. Il concerto torna alle 22.30 e a mezzanotte.

Ore 22, silent party ai Mercati di Traiano. Nella Grande Aula suonano tre dj in contemporanea. La musica si ascolta in cuffia e ciascuno può scegliere il proprio canale. Se ci si trattiene ai Capitolini, ci sono altri turni alle 23, a mezzanotte e all’1.

Ore 23.15, gospel nel cortile di Palazzo Braschi. A due passi da piazza Navona, l’Amazing Grace Gospel Choir diretto da Timothy Martin passa dagli spiritual afroamericani al gospel contemporaneo. L’esibizione è gratuita e si ripete alle 00.30.

Dall’Ara Pacis a Villa Torlonia, gli altri appuntamenti

All’Ara Pacis, dalle 20.30 a mezzanotte circa, il coreografo e musicista libanese Charlie Khalil Prince presenta Myth Engine. Nell’area del monumento improvvisa con tre musicisti, tra percussioni iraniane, sintetizzatori e strumenti a corde persiani. Nell’Auditorium, con ingresso da via di Ripetta 190, la cantautrice e clarinettista Agnese Valle rilegge brani di Tenco, Dalla e altri cantautori italiani. Gli spettacoli gratuiti iniziano alle 20.15, 21.15, 22.30 e 23.30.

A Villa Torlonia, al Casino Nobile, Gez Clandestino racconta come i musicisti italiani aggiravano la censura durante il fascismo, alternando brani e brevi racconti. Gli appuntamenti sono alle 20.30, 22 e 23.15. Nello stesso complesso, dalle 20 a mezzanotte, le guide della Casina delle Civette raccontano la storia del museo e della sua collezione.

Quali musei partecipano a Musei in Musica 2026

I portali ufficiali annunciano queste sedi, qui raggruppate per area per facilitare la scelta del percorso.

Centro storico, Campidoglio e Fori

Musei Capitolini

Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali

Museo di Roma a Palazzo Braschi

Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco

Museo Napoleonico

Museo dell’Ara Pacis

Galleria d’Arte Moderna

Villa Borghese e dintorni

Museo Pietro Canonica

Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese

Museo Civico di Zoologia

Trastevere e Gianicolo

Museo di Roma in Trastevere

Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina

Ostiense, Celio e Appia Antica

Centrale Montemartini

Parco Archeologico del Celio – Museo della Forma Urbis

Villa di Massenzio

Villa Torlonia e settore nord-est

Musei di Villa Torlonia: Casino Nobile, Casino dei Principi e Casina delle Civette

Museo di Casal de’ Pazzi

Nel programma ufficiale di Musei in Musica 2026 sono indicati gli indirizzi, gli orari e le condizioni di accesso delle singole sedi. Per informazioni si può chiamare lo 060608, tutti i giorni dalle 9 alle 19.

Foto: Monkeys Video Lab