A Roma una conferenza con Mario Cucinella racconta come l’architettura possa diventare un ponte di empatia tra culture, attraverso progetti sostenibili e human-centered sviluppati in Africa.

L’architetto Mario Cucinella torna protagonista a Roma con una conferenza dedicata al tema Architettura strumento di empatia culturale, inserita nel ciclo Architettura italiana in Africa per una nuova alleanza culturale. L’incontro, previsto per giovedì 19 novembre alle 18, offre l’occasione per approfondire lo sguardo human-centered che caratterizza lo studio MCA – Mario Cucinella Architects, da anni impegnato su sostenibilità ambientale e responsabilità sociale.

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Progetti in Africa tra sostenibilità e alleanze culturali

Nel corso dell’intervento, Cucinella ripercorre alcuni dei progetti sviluppati in Africa, come il nuovo Policlinico Universitario di Algeri, ONE Airport Square in Ghana e Cintus Housing Sociale al Cairo. Attraverso questi esempi mostra come l’architettura possa farsi strumento di connessione tra comunità diverse, rispettando i contesti sociali e culturali e affrontando le sfide climatiche. L’idea di fondo è trasformare l’edificio in un ponte che unisce e arricchisce le realtà locali, mettendo al centro l’ascolto delle persone e dei territori.

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Una biografia tra pratica, ricerca e divulgazione

La carriera di Mario Cucinella si sviluppa fin dagli esordi in equilibrio tra progettazione, ricerca e divulgazione. Laureato in Architettura all’Università di Genova nel 1986, nel 1992 fonda a Parigi lo studio MCA – Mario Cucinella Architects, oggi con sedi a Bologna e Milano, di cui è direttore creativo. Nel 2015 dà vita a SOS – School of Sustainability, un programma post-laurea dedicato ai temi della sostenibilità, che forma nuove generazioni di progettisti sensibili alle questioni ambientali e sociali.

Riconoscimenti internazionali e pubblicazioni recenti

L’impegno di Cucinella è stato riconosciuto a livello internazionale con la International Fellowship del Royal Institute of British Architects (2016) e con la Honorary Fellowship dell’American Institute of Architects (2017). Nel 2018 ha curato il Padiglione Italia alla Biennale di Venezia con la mostra Arcipelago Italia, mentre nel 2024 lo studio MCA ha ricevuto il Premio Compasso d’Oro ADI per il progetto Museo d’Arte Fondazione Luigi Rovati.

Accanto all’attività progettuale, l’architetto porta avanti una intensa produzione editoriale. Tra i titoli più recenti figurano Città foresta umana. L’empatia ci aiuta a progettare (Giulio Einaudi Editore, 2024), Il futuro è un viaggio nel passato. Dieci storie di architettura (Quodlibet, 2021), Architettura dell’educazione (Maggioli, 2021) e Building Green Futures (Forma, 2020), testi che approfondiscono il legame tra progetto, sostenibilità e responsabilità verso le comunità.

Come partecipare all’incontro

La conferenza è a ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Per partecipare, infine, è richiesta la prenotazione attraverso il link su Eventbrite, dove sono disponibili i posti riservabili per il pubblico interessato.

Foto: Ufficio Stampa