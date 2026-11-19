Alla Biblioteca Maior di Roma un incontro aperto al pubblico esplora come l’intelligenza artificiale sta cambiando la ricerca storica, la tutela e il monitoraggio del patrimonio culturale.

Alla Biblioteca Maior – Sala della Crociera, martedì 1 dicembre alle ore 18:00 si tiene l’incontro Dati, patrimonio culturale e memoria: il ruolo dell’Intelligenza Artificiale tra ricerca storica e tutela dei beni, parte del ciclo L’Intelligenza Artificiale riguarda tutti: infrastrutture invisibili, interessi nascosti, cultura e democrazia nell’era degli algoritmi.

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Applicazioni dell’intelligenza artificiale per la tutela dei beni culturali

L’intervento offrirà una panoramica divulgativa sulle applicazioni sviluppate presso il Center for Cultural Heritage Technology dell’Istituto Italiano di Tecnologia. Tra queste, l’uso dell’intelligenza artificiale per individuare potenziali siti archeologici nel sottosuolo attraverso l’analisi di immagini satellitari, il riconoscimento di tracce di scavi clandestini, la trascrizione automatica di manoscritti storici e l’interpretazione di segni epigrafici su antichi supporti scrittori.

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Robot, dati e monitoraggio del patrimonio

Nel corso dell’incontro saranno presentati esempi di estrazione di informazioni sullo stato di salute del patrimonio attraverso l’elaborazione integrata di grandi quantità di dati. Un’attenzione particolare sarà dedicata al ruolo della physical AI e dei robot nelle attività di documentazione, digitalizzazione e monitoraggio del patrimonio archeologico, offrendo uno sguardo accessibile su come questi strumenti stiano trasformando la ricerca e la conservazione della memoria culturale.

La relatrice: Arianna Traviglia

Arianna Traviglia è Coordinatrice del Centre for Cultural Heritage Technology (CCHT) dell’Istituto Italiano di Tecnologia, dove si colloca all’interfaccia tra tecnologia e scienze umane. La sua ricerca è focalizzata sull’integrazione delle pratiche digitali e robotiche nell’analisi, protezione e gestione del patrimonio culturale e ha portato alla pubblicazione di oltre un centinaio di articoli scientifici su riviste internazionali.

Ingresso e prenotazioni

L’incontro è a ingresso gratuito fino a esaurimento posti. La partecipazione è su prenotazione tramite la piattaforma Eventbrite, dove è possibile riservare il proprio posto in sala.

Foto: Ufficio Stampa