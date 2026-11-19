Una conferenza del ciclo ‘Nobili a Roma’ ripercorre le vicende di Olimpia Aldobrandini e Teresa Grillo, due nobildonne che in età moderna sfidarono consuetudini e mariti per difendere diritti e condizioni di vita.

Nell’ambito del ciclo di incontri Nobili a Roma è in programma la conferenza Due separazioni in casa Pamphilj in età moderna, affidata alla storica Benedetta Borello. L’appuntamento è fissato per giovedì 26 novembre alle ore 18 e propone un affondo su due casi emblematici di conflitto coniugale e rivendicazione dei propri diritti da parte di nobildonne romane.

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Olimpia Aldobrandini e Teresa Grillo: intraprendenza femminile e limiti sociali

Protagoniste dell’incontro sono Olimpia Aldobrandini e Teresa Grillo che, rispettivamente nella seconda metà del Seicento e nei primi anni del Settecento, scelgono di allontanarsi dalla dimora coniugale e dai loro mariti. Attraverso queste vicende, la conferenza mostra come le due donne cercassero un miglioramento dei trattamenti economici e, più in generale, delle proprie condizioni di vita, mettendo in luce possibilità e limiti dell’intraprendenza femminile in età moderna, oltre alla crescente consapevolezza dei diritti patrimoniali.

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La relatrice e le modalità di partecipazione

La conferenza è tenuta da Benedetta Borello, professoressa associata di Storia Moderna all’Università di Cassino e del Lazio Meridionale. Studiosa delle élites, della storia della famiglia, della storia di genere, di network analysis, di opinione e di sfera pubblica nella prima età moderna, Borello ha insegnato in numerose università italiane ed è stata fellow presso istituzioni internazionali come la European University Institute di Firenze, la Italian Academy for Advanced Studies della Columbia University e il MIAS di Madrid. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti e la prenotazione è obbligatoria tramite Eventbrite.

Foto: Ufficio Stampa