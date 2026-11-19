Un incontro del ciclo ‘Reintegrazioni’ ripercorre storia, attribuzioni e fortuna critica della rara portantina decorata di Palazzo Venezia, capolavoro tra arti minori e artigianato borbonico.

Nell’ambito del ciclo Reintegrazioni: dai depositi al percorso di visita è in programma l’incontro Civiltà del ’700 a Napoli. La portantina decorata di Palazzo Venezia, dedicato a uno dei manufatti più singolari e meno noti della stagione borbonica matura. Al centro dell’appuntamento ci sarà un riesame complessivo della raffinata portantina conservata a Palazzo Venezia: un oggetto a cavallo tra arti minori e artigianato di lusso, che racconta il gusto e la cultura figurativa del Settecento meridionale.

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Attribuzioni e rilettura critica

Le cinque parti figurate che decorano la portantina, in passato ritenute romane, oggi si riconducono all’ambito meridionale, come intuì per primo lo storico Antonino Santangelo. Il riferimento al puteolano Giacinto Diano, che Santangelo avanzò, viene rimesso in discussione alla luce di nuove osservazioni, che spingono a superare i soli criteri di critica stilistica.

Lo studio del manufatto si apre così a una prospettiva più ampia, che coinvolge storia del collezionismo, pratiche di bottega, tecniche esecutive e contesto sociale dell’età borbonica. La portantina emerge come esempio paradigmatico di quella soglia in cui l’oggetto d’uso diventa opera d’arte, tema caro anche a studiosi come Ferdinando Bologna, che a questi intrecci dedicò un celebre saggio del 1982.

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L’intervento di Stefano Causa

Relatore dell’incontro sarà Stefano Causa, professore ordinario di Storia dell’Arte Moderna presso l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. Conoscitore di formazione longhiana, formatosi a Firenze con Mina Gregori, Causa concentra da anni le sue ricerche sull’arte italiana – e in particolare meridionale – tra Cinquecento e Novecento.

Accanto agli studi sulla pittura e sulla scultura, il relatore ha approfondito temi di storia della critica e di museografia, offrendo strumenti utili a rileggere opere e oggetti “minori” alla luce dei loro percorsi espositivi, dei depositi museali e delle pratiche di riallestimento.

Data, orario e modalità di partecipazione

L’incontro con Stefano Causa è in programma giovedì 3 dicembre alle ore 18. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti, con prenotazione obbligatoria tramite Eventbrite.

Foto: Ufficio Stampa