Artech, l’azienda che ha lavorato agli effetti speciali dell’Eurovision, recupera un complesso industriale degli anni Sessanta a Cologno Monzese. Il primo lotto prevede un investimento di oltre 3 milioni di euro e il progetto include un parco con un biolago e giardini edibili.

In un deposito di 20 metri quadrati a Napoli, nel 2015, Luca Toscano ha fondato un’azienda di effetti speciali. Da allora Artech ha lavorato con gli effetti pirotecnici e i laser dell’Eurovision Song Contest e ha preso parte alle cerimonie di chiusura olimpica e di apertura paralimpica di Milano Cortina 2026. Ora il prossimo indirizzo è Cologno Monzese, dove sono partiti i lavori per trasformare un complesso industriale degli anni Sessanta in un polo per la produzione e la sperimentazione delle tecnologie dello spettacolo.

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Il primo lotto comprende circa 6.000 metri quadrati, tra edifici e aree esterne, per un investimento di oltre 3 milioni di euro. Il progetto, firmato dalla società di architettura e design Il Prisma, si chiama Artech Milan BrandHouse. Negli edifici recuperati, gli spazi per la produzione e le attività tecniche saranno affiancati da ambienti per sviluppare nuove soluzioni e formare chi dovrà usarle.

Un parco tra gli edifici industriali

Una parte del progetto si gioca all’aperto. Il masterplan di RE-GEN PARK prevede un biolago naturalizzato, giardini edibili e percorsi sensoriali, insieme a spazi dove incontrarsi e trascorrere le pause. Il disegno può ancora cambiare. Per arrivare a prevedere un parco collegato alla sede, l’azienda ha dovuto prima risolvere un problema molto concreto: i terreni da unire non erano confinanti.

«La scelta di Cologno Monzese non è stata casuale. È una città simbolo dell’entertainment italiano, anche grazie a Mediaset, che qui ha scritto una parte importante della sua storia. Non volevamo costruire semplicemente una nuova sede, ma dare nuova vita a queste strutture e creare un luogo pensato prima di tutto per le persone. È un progetto che racconta anche una storia di passione, perseveranza e lavoro di squadra. Il parco, sulla carta, non era realizzabile: i lotti non erano confinanti e sono servite lunghe ricerche, trattative, frazionamenti e acquisizioni per renderlo possibile. L’accoglienza ricevuta e la disponibilità dell’Amministrazione comunale hanno fatto davvero la differenza. Per me sarà un progetto riuscito se i nostri talenti ne saranno orgogliosi», racconta Luca Toscano, fondatore e CEO di Artech.

Come si progetta un luogo dove si inventano spettacoli

Nella nuova sede si lavorerà a produzioni che richiedono competenze diverse, dall’ingegneria alla progettazione creativa. La domanda per Il Prisma era come dare spazio sia al lavoro di squadra sia alle fasi in cui serve concentrarsi da soli.

«Per una realtà straordinaria come Artech, che dà forma ad alcuni dei più importanti spettacoli al mondo, la sfida è stata immaginare un luogo capace di alimentare la creatività, favorire la sperimentazione e la genesi di nuove idee. Siamo partiti dalla convinzione che l’innovazione abbia un proprio ritmo, fatto di equilibri tra opposti: compressione e decompressione, energia collettiva e concentrazione individuale, momenti di confronto e spazi di riflessione. A tenere insieme queste dimensioni è la bellezza, intesa non soltanto come qualità estetica ma anche come armonia con l’ambiente. È da qui che nasce la forza capace di ispirare le persone, stimolare le relazioni e dare valore all’esperienza quotidiana. È questo l’impatto a cui puntiamo quando progettiamo secondo l’approccio Design Human Life: creare luoghi in cui le persone possano esprimere al meglio il proprio potenziale e dove lo spazio diventi parte attiva del processo creativo», dichiara Stefano Carone, Managing Partner de Il Prisma.

La prima fase è sostenuta anche da SIMEST, attraverso gli strumenti per la transizione digitale ed ecologica, e da UniCredit. Alla progettazione partecipa Fama Ingegneria, il project management è affidato a Federico Uslenghi e l’esecuzione dei lavori a Flooring.

Dall’Eurovision agli spettacoli con i droni

Artech ha realizzato progetti in oltre 39 Paesi, tra concerti, produzioni televisive, cerimonie sportive e spettacoli con i droni. In Italia ha collaborato con programmi come X Factor e Italia’s Got Talent. Con la francese Dronisos ha contribuito anche al volo di 1.750 droni a Genova per il Tour Mondiale dell’Amerigo Vespucci.

A Cologno Monzese l’azienda punta a riunire progressivamente le società del gruppo. Il piano di sviluppo guarda al 2032 e contempla laboratori specializzati, spazi più ampi per le prove tecniche, aree per la formazione e alloggi per i professionisti coinvolti nelle produzioni internazionali. L’obiettivo è arrivare a un campus in cui ideare, provare e realizzare uno spettacolo nello stesso luogo.

Foto: Ufficio Stampa