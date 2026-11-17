Mostre, spettacoli, musica e progetti indipendenti: “Vapore d’Inverno” conferma l’anima della Fabbrica del Vapore quale spazio di produzione e partecipazione culturale.

Pluralità, inclusione, continuità. Questi i capisaldi del programma di Fabbrica del Vapore, che dal 26 novembre 2026 al 31 gennaio 2027 ospita nei suoi spazi Vapore d’inverno, rassegna che si muove tra musica, arte, teatro, fotografia, talk e danza. Promossa insieme all’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano, la manifestazione torna per il secondo anno con la coproduzione di Videomobile e la produzione esecutiva di Eric Galiani. Unprogetto che nasce dalla collaborazione tra pubblico e privato e che punta a fare del complesso milanese un luogo di incontro e di produzione culturale, capace di accogliere linguaggi differenti e di coinvolgere non soltanto gli addetti ai lavori, ma un pubblico cittadino più ampio.

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Il programma si sviluppa lungo tre direttrici principali: gli appuntamenti dal vivo nati da una open call rivolta agli artisti, il progetto Fuori Massena e una stagione espositiva che attraversa fotografia, arte contemporanea e installazioni. Un calendario articolato, nel quale convivono nomi affermati e nuove realtà creative, proposte gratuite e mostre a pagamento, occasioni di intrattenimento e momenti di approfondimento.

Come sottolinea Tommaso Sacchi, Assessore alla Cultura del Comune di Milano, l’intento è consolidare la funzione pubblica della Fabbrica, offrendo agli artisti strumenti concreti. «Con Vapore d’Inverno vogliamo raﬀorzare il ruolo della Fabbrica del Vapore come spazio aperto alla creatività e alla produzione culturale. La novità è che, accanto alla disponibilità gratuita degli spazi, mettiamo a disposizione anche un supporto tecnico e produttivo professionale. Un investimento sulle idee e sul lavoro di chi fa cultura. Offerta che si unisce alla programmazione espositiva invernale, con protagonisti come Inge Morath a Mimmo Rotella», conclude.

Foto da Ufficio Stampa Vapore d’inverno

La pluralità evocata dal programma si traduce, dunque, in una proposta che non separa la dimensione espositiva da quella performativa e partecipativa. Come osserva Maria Fratelli, dirigente di Fabbrica del Vapore, l’obiettivo è consolidare una vocazione che guarda alla città e alle sue diverse comunità. «Per la Fabbrica del Vapore questo è un momento di conferma di un progetto che ha una sua storia grazie al lavoro fatto con l’Assessorato alla cultura del Comune di Milano», osserva.

E prosegue: «Abbiamo cercato di rendere questi spazi, nell’interesse dei cittadini e degli operatori dell’arte e dello spettacolo, luogo della contemporaneità non solo per specialisti ma per una platea cittadina più ampia». In questo senso, la Fabbrica del Vapore non è solo luogo di fruizione artistica ma «è anche luogo di produzione che permette agli artisti di ampliare il proprio pubblico. Un impegno che portiamo avanti con continuità nella programmazione di questi anni».

La prospettiva è, dunque, quella di un hub culturale in costante trasformazione, in cui la programmazione si costruisce attraverso collaborazioni, occasioni di accesso, dialogo e possibilità di sperimentazione. Nelle parole di Maria Fratelli, Vapore d’Inverno rappresenta un modo per rendere visibile questa energia e rafforzare il legame tra la Fabbrica e la città.

Vapore d’Inverno: venti progetti selezionati con una open call

Uno degli elementi centrali della rassegna è il sostegno alle realtà artistiche indipendenti. Attraverso una open call sono stati selezionati venti progetti tra musica, teatro e danza, distribuiti lungo il calendario. Le realtà coinvolte potranno utilizzare gratuitamente lo Spazio Cattedrale e, per la prima volta, beneficiare anche di un allestimento tecnico e di un supporto produttivo curato da Videomobile.

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«Da qualche anno abbiamo intrapreso un percorso che dimostra come gli spazi della Fabbrica del Vapore possano ospitare progetti anche molto diversi tra loro». Così il produttore esecutivo Eric Galiani. «Abbiamo rivitalizzato la rassegna aggiungendo contenuti e aprendo la Cattedrale a proposte nuove che hanno a disposizione un allestimento completo fatto di materiali e strutture normalmente dedicate ad attività professionali».

Per Galiani, questo risponde a un’esigenza concreta del settore. «Tutto nasce dal desiderio di offrire a un numero importante di soggetti, enti, compagnie e piccole realtà, che normalmente non avrebbero accesso a uno spazio allestito in modo professionale. Per noi è un risultato molto importante, perché dà valore a ciò che facciamo. Ed è un’opportunità in più per sostenere ciò che ruota attorno al mondo dell’arte e della musica».

La formula prevede, fra l’altro, la possibilità di organizzare eventi con ingresso a pagamento, lasciando agli stessi partecipanti gli incassi della biglietteria. Opportunità, questa, che intende alleggerire i costi di produzione e offrire a compagnie, associazioni e artisti uno spazio attrezzato all’interno di un contesto istituzionale riconosciuto. La selezione si è conclusa, ma il progetto resta aperto a nuove proposte, che potranno essere valutate in base alle date ancora disponibili.

Fuori Massena e OnePodcast: l’esperienza dal vivo

Accanto agli appuntamenti selezionati attraverso la open call, torna Fuori Massena, progetto che riunisce Radio Deejay, Radio Capital, Radio m2o e OnePodcast. Dopo il riscontro della prima edizione, la rassegna porta alla in Cattedrale al Bar Vapore 1928 voci e format delle emittenti del gruppo GEDI e di OnePodcast.

Il programma, avviato già a ottobre e in calendario fino a gennaio 2027, comprende:

m2o Morning Club : sette appuntamenti dedicati alla musica elettronica e alla dimensione di socialità della domenica mattina.

: sette appuntamenti dedicati alla musica elettronica e alla dimensione di socialità della domenica mattina. Capital Jam di Radio Capital: cinque live con protagonisti della musica italiana con incontri guidati da Luca De Gennaro e Pier Ferrantini. Ad affiancarli una super band di sette elementi diretta da Vittorio Cosma.

di Radio Capital: cinque live con protagonisti della musica italiana con incontri guidati da Luca De Gennaro e Pier Ferrantini. Ad affiancarli una super band di sette elementi diretta da Vittorio Cosma. Linus chiama Deejay : cinque conversazioni in cui Linus intervista alcune delle voci storiche di Radio Deejay.

: cinque conversazioni in cui Linus intervista alcune delle voci storiche di Radio Deejay. OnePodcast : spettacoli dal vivo ispirati ai format, con content creator e speaker.

: spettacoli dal vivo ispirati ai format, con content creator e speaker. Deejay Book Club: salotto culturale e pop in tre incontri che mette al centro la lettura, con Viola Marconi e alcuni talent di Radio Deejay.

Il progetto comprende anche incontri gratuiti e cinque aperitivi esperienziali, organizzati nell’Ala Sud della Cattedrale alle 19, con ingresso su prenotazione fino a esaurimento dei posti disponibili.

Dalla fotografia di Inge Morath a Mimmo Rotella: le mostre

La programmazione espositiva amplia ulteriormente il percorso, valorizzando la riflessione sulla ricerca contemporanea e i temi che attraversano il presente. Dalla fotografia alla memoria del Mediterraneo, dall’astronomia alla sostenibilità, le mostre occupano diversi spazi del complesso e propongono prospettive differenti sul rapporto tra immagini, identità, ambiente e società.

Tra gli appuntamenti principali spicca Inge Morath. Lo sguardo del laterale, in programma allo Spazio Cisterne dal 5 dicembre 2026 al 28 febbraio 2027. Oltre cento fotografie, documenti, lettere e appunti ripercorrono la carriera della fotografa, prima donna ammessa all’agenzia Magnum nel 1955.

Dal 19 dicembre al 28 marzo 2027, negli spazi Messina Piano Terra, Mimmo Rotella. On the road torna invece sul rapporto tra l’artista e la strada, luogo originario della sua ricerca. Attraverso lavori su lamiera, retro d’affiche degli anni Cinquanta e un percorso multimediale, la mostra ripercorre il modo in cui Rotella ha trasformato i muri urbani e le immagini della comunicazione di massa in materia artistica.

Fino al 29 novembre, la Sala Colonne ospita Archivio del Mare di Karim El Maktafi, a cura di Giulia Tornari. Mentre dal 19 novembre al 13 dicembre, in Sala Bianca, Teresa Maresca. Stars and Bones, a cura di Deianira Amico, mette in relazione le prime espressioni artistiche dell’umanità e le immagini dell’universo contemporaneo.

Il tema ambientale è al centro di Flussi Finiti, mostra itinerante legata al Premio Acea Contemporanea, nato dalla collaborazione tra Acea e Valore Italia. Dal 28 novembre al 13 dicembre, negli spazi Messina Primo Piano, l’acqua diventa il fulcro di un percorso che coinvolge pittura, scultura, fotografia, installazioni digitali, performance e moda. Dopo le tappe di Roma e Napoli, il progetto si arricchisce a Milano delle opere degli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Brera e di Raffles Milano, prima di proseguire verso New York nel marzo 2027.

La stessa architettura della Fabbrica entra poi a far parte del racconto artistico. Dal 3 dicembre al 10 gennaio 2027, nel piazzale, l’artista tedesco Johannes Pfeiffer presenta Precarius Balance, installazione di Land Art che indaga il rapporto tra materia, leggerezza e fragilità. Dal 31 dicembre, al Portone Luigi Nono, Life. Milk. Love. di Alessandro Valeri affida invece alla luce e a tre parole essenziali una riflessione sui temi dell’esistenza, del nutrimento e dell’amore.

Il corpo, la parola e il confronto con la società

Tra le proposte della stagione trovano spazio anche progetti che esplorano forme di comunicazione e relazione al di là del linguaggio verbale. Dal 9 dicembre ai primi di febbraio, Prima delle Parole indaga l’universalità dei gesti materni e infantili attraverso due grandi tele sospese, fotografie di madri provenienti da diverse parti del mondo e un ambiente sonoro composto da ninne nanne e vocalizzazioni dei bambini.

Dal 17 al 21 dicembre, nello Spazio Atelier Cisterne, torna inoltre il NAOperformingfestival, con l’edizione intitolata QUANTUM, dedicata ai concetti di indeterminazione, probabilità e interconnessione. Il corpo diventa così uno spazio di sperimentazione, attraverso una ricerca che attraversa i linguaggi della performance.

Foto da Ufficio Stampa Vapore d’inverno

La rassegna si completa , infine, con incontri e presentazioni da segnare in agenda:

24 novembre – Sala Conferenze: Marianna Aprile presenta La promessa. Dal suffragio femminile alla prima donna a Palazzo Chigi, storia di una rivoluzione incompleta;

presenta La promessa. Dal suffragio femminile alla prima donna a Palazzo Chigi, storia di una rivoluzione incompleta; 12 dicembre – Spazio Atelier Cisterne: Rituali accompagna il lancio del quarto volume di Turbìne Magazine, tra esposizione delle opere, presentazione editoriale e incontro con gli autori

15 dicembre – Sala Conferenze: Laura Nacci presenta Parole e potere tra le mura di casa. Dieci racconti linguistici per leggere le relazioni, un’indagine sul ruolo del linguaggio nella costruzione dei rapporti familiari, tra stereotipi, disuguaglianze e dinamiche di controllo.

Un Vapore d’inverno tutto da vivere.

Foto da Ufficio Stampa Vapore d’inverno