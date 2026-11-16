Alla Sala Assoli Moscato di Napoli due settimane di proiezioni, teatro e immagini per esplorare la vertigine culturale di Pompei tra archeologia, mito greco e nuove narrazioni contemporanee.

Dal 17 al 29 novembre la Sala Assoli Moscato di Napoli ospita la rassegna “Vertigine. Voci e visioni da Pompei ai Quartieri Spagnoli”, organizzata dal Parco archeologico di Pompei in collaborazione con Casa del Contemporaneo, centro di produzione teatrale. Due settimane per indagare, attraverso cinema, teatro e immagini, il rapporto profondo tra contemporaneità e archeologia, a partire da Pompei come luogo di studio, ispirazione e “vertigine culturale”.

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Il film di Wael Shawky e il progetto Pompeii Commitment

Ad aprire il programma, martedì 17 novembre alle 18, è la proiezione di “I Am Hymns of The New Temples” dell’artista egiziano Wael Shawky, opera realizzata nell’ambito del progetto Pompeii Commitment. Archaeological Matters e commissionata dal Parco Archeologico di Pompei. Il film attraversa le rovine come un multiverso in cui mito greco, antico Egitto e narrazioni mediterranee si intrecciano, usando maschere teatrali e performance per riflettere su creazione, catastrofe, conflitto e rinascita.

Teatro, mito e musica elettronica dal vivo

Da giovedì 19 a domenica 22 novembre la rassegna entra nel vivo del teatro con “VERTIGINE. Rito ed elettronica ai confini dell’abisso”, omaggio a Pompei firmato da Rosario Sparno, in scena con Gennaro Apicella ed Elisabetta Pogliani e con la musica elettronica dal vivo di Francesco Giangrande. Due pièce originali, nate nell’ambito di ESOPOP – storie in festival, che rielaborano performance site-specific create per il Parco Archeologico di Pompei, liberamente ispirate all’Orestea di Eschilo e alle Baccanti di Euripide.

Documentari e nuovi scavi a Pompei

Martedì 24 novembre alle 18 “Vertigine” propone il documentario “Pompeii the new dig: House of Treasures”, diretto da Elena Mortelliti e prodotto da Lion Television per BBC, Arte e PBS. Pompei torna protagonista come set privilegiato per la divulgazione scientifica, seguendo in tempo reale gli scavi nella Regio IX che hanno riportato alla luce un lussuoso complesso di ville e la megalografia dionisiaca della Casa del Tiaso, tra il lavoro di archeologi, operai e restauratori.

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Playing Dioniso e le immagini nel foyer

A chiudere la rassegna, dal 26 al 29 novembre, è lo spettacolo “PLAYING DIONISO …di cenere, canzoni e altre cure!” con Sonia Barbadoro, Anna Bocchino e Clara Bocchino, musica elettronica dal vivo di Tommy Grieco e drammaturgia e regia di Fabio Cocifoglia. Protagonisti sono Tiresia e Dioniso, sdoppiato tra Luce e Ombra, in un omaggio alle Baccanti di Euripide e all’opera Disturbing a Tragedy di Enzo Moscato. Nel foyer della Sala Assoli Moscato una selezione di fotografie di Amedeo Benestante, realizzate durante le riprese del film di Wael Shawky, dialoga con il video di backstage firmato da Pasquale Napolitano, estendendo la vertigine pompeiana anche fuori scena.

I primi due appuntamenti del 17 e del 24 novembre sono a ingresso gratuito fino a esaurimento posti, con prenotazione consigliata. La rassegna conferma Pompei come laboratorio vivo, dove il passato non è solo memoria ma un presente interrotto che continua a generare nuove visioni tra cinema, teatro e arti visive.

Foto: Ufficio Stampa