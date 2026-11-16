Alla fiera Roma Arte in Nuvola 2026 la Direzione generale Archivi del Ministero della Cultura racconta tre secoli di moda italiana, dai merletti papali al prêt-à-porter.

Dai merletti fiamminghi per gli abiti dei pontefici ai bozzetti che hanno fatto nascere il prêt-à-porter di Armani e Valentino: quest’anno a Roma Arte in Nuvola la protagonista è la storia della moda italiana. Dal 20 al 22 novembre 2026 la Direzione generale Archivi del Ministero della Cultura torna per il terzo anno consecutivo alla fiera internazionale di arte contemporanea ospitata alla Nuvola di Fuksas. Al centro dello spazio espositivo c’è la moda, raccontata attraverso documenti e testimonianze conservati negli Archivi di Stato italiani, capaci di restituire la storia del gusto, dell’artigianato e dell’impresa nazionale.

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Dai merletti dei papi ai bozzetti di Adolfo Coppedè

Il percorso prende avvio dall’Archivio di Stato di Roma, dove emergono preziosi documenti settecenteschi con campionari di merletti fiamminghi, già protagonisti della mostra I merletti dei papi al Museo e Centro Studi sul Merletto di Bruges. Le carte della serie delle Giustificazioni di Tesoreria del complesso Camerale I, legate alla Reverenda Camera Apostolica, documentano la fornitura di tessuti e finimenti destinati agli abiti liturgici dei pontefici, alla biancheria, ai tendaggi e agli oggetti personali del loro guardaroba.

All’Archivio di Stato di Firenze il filo della narrazione passa dal progetto Moda a Palazzo, che ha riportato l’attenzione sui Disegni del fondo dell’Imperiale e Real Corte, Guardaroba generale (1793-1859), fondamentali per ricostruire tessuti, colori e abiti della corte granducale toscana. Verso la contemporaneità conducono poi i bozzetti dell’architetto visionario Adolfo Coppedè, recentemente acquisiti dal Ministero della Cultura: piccoli disegni a matita, penna e inchiostro, spesso realizzati sul verso di altri documenti.

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Guanteria napoletana, prêt-à-porter e Made in Italy

La storia dell’eccellenza artigianale e imprenditoriale italiana prosegue all’Archivio di Stato di Napoli, con i materiali del fondo Temin dedicato alla tradizione della guanteria napoletana, affiancati da alcuni modelli degli iconici guanti. Il fondo Gutteridge apre invece una finestra sulla nascita dell’abbigliamento confezionato e sulla vicenda di una famiglia britannica che, a partire dal 1878, scelse Napoli e via Toledo come fulcro della propria attività commerciale di tessuti inglesi.

All’Archivio di Stato di Torino il racconto approda infine al mondo del prêt-à-porter con il Gruppo Finanziario Tessile (GFT), nato nel 1930 dalla fusione tra la torinese Donato Levi e i Lanifici Rivetti di Biella. Specializzato nella produzione di abiti confezionati, il GFT portò in tutta Italia marchi come MARUS e FACIS e, dagli anni Ottanta, avviò collaborazioni con protagonisti assoluti della moda italiana, tra cui Giorgio Armani, Valentino ed Emanuel Ungaro.

Archivi vivi tra memoria, creatività e nuovi linguaggi

«Gli Archivi custodiscono molto più di documenti: conservano le tracce della creatività, del lavoro e dell’ingegno che hanno costruito nel tempo l’identità del nostro Paese», sottolinea il Direttore generale Archivi Antonio Tarasco. Portare questi materiali a Roma Arte in Nuvola significa mostrare come il patrimonio archivistico sappia dialogare con il presente, generare nuove forme di valorizzazione e parlare a pubblici diversi, dalle radici dei merletti papali alla stagione del prêt-à-porter fino alle più recenti sperimentazioni che trasformano i documenti in linguaggi contemporanei.

Foto: Ufficio Stampa