Due gangster armati di banane, un muro conteso da alcuni dei più celebri street artist del mondo e un’opera cancellata perché considerata un semplice graffito. La storia di Pulp Fiction di Banksy è molto più sorprendente di quanto sembri.

Due uomini in abito nero, le braccia tese e lo sguardo minaccioso. Sono Vincent Vega e Jules Winnfield, i personaggi interpretati da John Travolta e Samuel L. Jackson nel film cult Pulp Fiction di Quentin Tarantino. Ma qualcosa non torna: al posto delle pistole impugnano due banane gialle (e sarà esposta a Pisa nella mostra BANKSY e la Street Art).

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Basta questo piccolo dettaglio a Banksy per trasformare una delle immagini più riconoscibili del cinema degli anni Novanta in una provocazione sulla violenza. Eppure, la storia di quest’opera non riguarda soltanto Tarantino. È anche il racconto di un muro londinese diventato terreno di conquista, di un’immagine cancellata dalle autorità e di una domanda che continua ad accompagnare la street art: quando un graffito diventa un’opera d’arte, e chi ha il diritto di decidere se debba sopravvivere?

Le pistole diventano banane: Banksy riscrive Tarantino

Siamo nel 2002, a Londra. Nei pressi della stazione della metropolitana di Old Street compare un grande stencil in bianco e nero. I protagonisti sono quelli di Pulp Fiction, ma Banksy ha sostituito le loro armi con due banane, gli unici elementi colorati della composizione.

L’effetto è immediato. La tensione della scena originale rimane intatta, ma la minaccia si trasforma in qualcosa di ridicolo. È uno dei meccanismi più efficaci dell’arte di Banksy: prendere un’immagine che tutti conoscono, cambiarne un dettaglio e costringere chi guarda a interpretarla in modo completamente diverso.

Il murale diventa presto uno dei lavori più riconoscibili dell’artista britannico. L’immagine viene riprodotta anche in serigrafia, entrando nel mercato dell’arte e nelle collezioni private.

Ma mentre le stampe iniziano a circolare tra collezionisti e gallerie, il destino dell’originale londinese prende una piega decisamente meno prevedibile.

Un muro, quattro artisti e una guerra a colpi di graffiti

Il muro di Old Street non è una superficie qualsiasi. Nel giro di pochi anni diventa una sorta di galleria a cielo aperto, dove gli interventi si sovrappongono e gli artisti si contendono lo spazio.

Come racconta un articolo pubblicato dal Guardian il 24 luglio 2006, il primo Pulp Fiction di Banksy rimane visibile per circa tre anni, nonostante alcuni tentativi di deturparlo. Poi, dopo gli attentati del 7 luglio 2005 a Londra, l’immagine viene sostituita da una grande scritta contro al-Qaida.

A quel punto entrano in scena altri protagonisti della street art internazionale.

L’americano Shepard Fairey, conosciuto per il progetto Obey, incolla un proprio manifesto sul muro. Poco dopo interviene il collettivo FAILE, che aggiunge altre immagini e una scritta dal tono inequivocabile: Banksy was here, Banksy era qui.

È una provocazione, ma anche una dichiarazione di appartenenza. Quel muro, ormai, è diventato un luogo simbolico.

Nel luglio 2006 compare un’altra versione di Pulp Fiction: questa volta Vincent e Jules indossano costumi da banana e impugnano vere pistole. Il nuovo intervento non è firmato, ma gli street artist locali lo attribuiscono a Banksy.

Un particolare importante: questa versione esisteva già nel 2006, prima della cancellazione del 2007. Non può quindi essere considerata con certezza una risposta successiva a quell’episodio, come riportano alcune ricostruzioni.

Nel 2007 arriva la cancellazione: per Londra è soltanto un graffito

La svolta arriva nell’aprile del 2007.

Transport for London, l’ente responsabile dei trasporti della capitale britannica, fa ricoprire il murale nell’ambito delle operazioni di rimozione dei graffiti.

La decisione suscita polemiche. Banksy è già un artista conosciuto a livello internazionale e la sua immagine è diventata un’attrazione per appassionati e curiosi. Eppure, per le autorità, resta un intervento non autorizzato su una parete.

La giustificazione è che i graffiti contribuiscono a creare un’immagine di degrado urbano, indipendentemente dal loro autore o dal loro valore artistico.

Un portavoce di Transport for London risponde alle critiche con una frase destinata a diventare celebre: gli addetti alla pulizia sono professionisti delle pulizie, non critici d’arte.

Il paradosso è evidente. Un’immagine che sul mercato può valere centinaia di migliaia di sterline viene eliminata perché, sulla strada, continua a essere considerata vandalismo.

L’opera scompare, ma la storia continua

Dopo la cancellazione, sul muro compare un messaggio rivolto all’artista: Come Back, torna.

Secondo alcune ricostruzioni successive, Banksy sarebbe tornato a intervenire sulla parete, proseguendo una storia fatta di sovrapposizioni, provocazioni e risposte tra artisti.

La cronologia, tuttavia, è più complessa di quanto spesso venga raccontato. Il Guardian documentava già nel luglio 2006 il ritorno della scena di Pulp Fiction con i costumi da banana. La vicenda dimostra soprattutto quanto sia difficile ricostruire la storia di un’opera di street art, destinata per sua natura a essere modificata, coperta o cancellata.

Ed è proprio questo il punto più interessante: a differenza di un quadro custodito in un museo, un murale non appartiene mai soltanto al suo autore. Vive nello spazio pubblico, si confronta con altri artisti, con gli abitanti del quartiere e con le decisioni delle istituzioni.

Può diventare celebre, essere fotografato migliaia di volte e sparire nel giro di una notte.

Da un muro di Londra alle aste internazionali

Oggi Pulp Fiction continua a vivere soprattutto attraverso le sue riproduzioni.

L’immagine è stata realizzata anche in edizioni serigrafiche limitate, diventate oggetti ricercati dai collezionisti. Secondo Christie’s, una versione della stampa è stata venduta il 31 marzo 2026 per 20.320 sterline.

È un destino che racchiude tutte le contraddizioni della street art: un’opera nata per essere vista gratuitamente da chiunque passi per strada può trasformarsi in un oggetto da collezione, mentre il suo originale viene cancellato.

In fondo, Banksy aveva già raccontato tutto con due semplici banane. Aveva preso un’immagine violenta e l’aveva resa assurda. Poi la realtà aveva fatto il resto: un’opera che prendeva in giro le armi è finita al centro di una battaglia per il controllo di un muro.

E forse è proprio questa la parte più riuscita della storia.