Il Ministero della Cultura ha acquisito all’asta il manoscritto autografo di “Forse che sì forse che no” di Gabriele d’Annunzio, preziosa testimonianza della storia letteraria italiana.

Il Ministero della Cultura ha acquisito il manoscritto autografo di Forse che sì forse che no, il romanzo che Gabriele d’Annunzio considerava il vertice della propria produzione letteraria. Il documento entra così a far parte del patrimonio dello Stato come nuova e preziosa testimonianza della storia letteraria italiana.

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Foto © Ministero della Cultura

Le parole del Ministro Giuli e il valore culturale dell’acquisto

Il Ministro della Cultura Alessandro Giuli ha sottolineato come nelle pagine del manoscritto si riconoscano il lavoro, la ricerca e la straordinaria forza creativa di Gabriele d’Annunzio. L’acquisizione, compiuta dalla Direzione generale Biblioteche e istituti culturali guidata da Paola Passarelli, rientra nell’impegno del Ministero nel recuperare e restituire alla collettività testimonianze fondamentali della tradizione culturale italiana.

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Asta Christie’s e caratteristiche del documento

L’acquisto è avvenuto nell’ambito dell’asta online di Christie’s “Livres rares et Manuscrits”. Il manoscritto è stato aggiudicato per 75.000 euro, per un importo complessivo di 96.000 euro comprensivo di tasse e diritti d’asta. Redatto tra agosto e dicembre 1909, è vergato a inchiostro nero e rosso su carta filigranata, composto da 913 fogli e firmato dallo scrittore sulla prima carta. Nonostante l’assenza del foglio numerato 488, il testo del romanzo, pubblicato nel 1910, risulta completo.

Provenienza, ritorno in Italia e ruolo del Vittoriale

Di particolare interesse è la storia collezionistica del documento. Dopo essere passato dalla Francia attraverso diverse raccolte private, il manoscritto è riapparso sul mercato internazionale e oggi torna in Italia. Gabriele d’Annunzio trasmise progressivamente le carte a Nathalie de Goloubeff, nota come Donatella Cross, che ne curò la traduzione francese pubblicata nel 1910. Successivamente il manoscritto passò alla Libreria Meynial e nel 1924 fu acquistato dal mercante e collezionista d’arte René Gimpel.

Giordano Bruno Guerri, presidente della Fondazione Il Vittoriale degli Italiani, ha ricordato come il valore di mercato di un singolo foglio autografo dannunziano si aggiri intorno ai 500 euro, definendo l’investimento più che ragionevole per un documento di tale rilevanza. Guerri auspica che il Ministero voglia affidare il manoscritto al Vittoriale degli Italiani, così da poterlo studiare e pubblicare in un’edizione critica nell’ambito dell’Edizione Nazionale delle Opere di Gabriele d’Annunzio, restituendolo pienamente alla comunità scientifica e al pubblico.

Foto: Ufficio Stampa