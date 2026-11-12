Il 22% degli utenti intervistati dichiara di aver comprato un libro dopo averlo scoperto su TikTok. La ricerca di PF Global, commissionata dalla piattaforma, esplora consumi culturali e lavoro dei creator.

Un libro comprato dopo averne sentito parlare in un video, una canzone cercata in streaming, un film scelto per la prossima serata al cinema. Una parte del rapporto tra TikTok e i consumi culturali si gioca dopo aver chiuso l’app: quando ciò che passa sullo schermo diventa una scelta. A raccontare questo passaggio è una nuova ricerca di PF Global, commissionata da TikTok, che analizza il contributo della piattaforma all’economia italiana.

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Tra gli utenti intervistati in Italia, il 32% dichiara di aver ascoltato in streaming un brano dopo averlo sentito su TikTok, il 22% di aver acquistato un libro e il 21% di essere andato al cinema a vedere un film. Sono comportamenti dichiarati dagli intervistati, che aiutano a osservare il ruolo della piattaforma nella scoperta culturale: il momento in cui un titolo o una canzone entrano nel nostro orizzonte, prima ancora di decidere se dedicarvi tempo e denaro.

Dai video ai libri, alla musica e al cinema

Il dato sui libri porta nel territorio di BookTok, dove consigli, recensioni e reazioni dei lettori diventano occasioni per incontrare autori e storie. Ma i risultati della ricerca allargano lo sguardo anche alla musica e al cinema, mostrando come la scoperta di un contenuto possa proseguire su un servizio di streaming, in libreria o in sala. Le percentuali non misurano, da sole, un aumento complessivo della lettura o della frequentazione dei cinema. Indicano però che, per una parte degli utenti, l’esperienza culturale comincia sulla piattaforma e continua altrove.

È un passaggio che riguarda anche la relazione con le realtà del territorio. Il 27% degli utenti TikTok intervistati afferma che la piattaforma li ha resi più propensi a sostenere le organizzazioni culturali locali. Una disponibilità dichiarata, distinta dall’acquisto di un biglietto o da una visita effettiva, ma significativa per comprendere come gli utenti percepiscono il proprio rapporto con questi luoghi.

L’economia dei creator vale 190 milioni di euro

Dall’altra parte dello schermo ci sono le persone che quei contenuti li realizzano. Secondo le stime di PF Global, nel 2025 i creator su TikTok e le attività economiche legate al loro lavoro hanno apportato 190 milioni di euro di valore aggiunto lordo alle industrie creative italiane. La cifra descrive un ecosistema che comprende produzione di contenuti, attività audiovisive e pubblicità. Il valore aggiunto lordo misura il contributo economico delle attività considerate: non coincide con i guadagni incassati dai singoli creator.

A rendere più concreto il rapporto con il settore culturale è un altro risultato dell’indagine: il 16% di chi pubblica contenuti su TikTok dichiara che questa attività ha portato a collaborazioni con organizzazioni culturali locali, come gallerie, cinema, librerie o teatri. Il 14% riferisce opportunità di lavoro retribuito. La relazione tra piattaforma e cultura passa dunque anche dal lavoro: contenuti commissionati, collaborazioni e competenze che possono trovare applicazione nella comunicazione di un luogo o di un progetto culturale.

Il quadro italiano: 2,9 miliardi di valore aggiunto

Questi risultati si inseriscono in una valutazione economica più ampia. La ricerca stima che nel 2025 TikTok abbia contribuito a generare 2,9 miliardi di euro di valore aggiunto lordo in Italia, sostenendo 31.000 posti di lavoro. Si tratta di stime ricavate attraverso modelli economici, non del conteggio di nuove assunzioni. Alle piccole e medie imprese viene attribuito un contributo di 1,5 miliardi di euro, mentre la visibilità ottenuta sulla piattaforma avrebbe sostenuto 600 milioni di euro di esportazioni. Lo studio stima inoltre 400 milioni di euro di valore aggiunto per imprese e creator delle aree interne italiane, portando l’attenzione anche sulle attività lontane dai maggiori centri urbani.

La ricerca combina modelli economici, approfondimenti qualitativi e due indagini online condotte nell’agosto 2026 su 2.060 adulti e 597 decisori aziendali in Italia. L’utilizzo di TikTok non era un requisito per partecipare; i dati sui comportamenti degli utenti si riferiscono ai rispondenti che utilizzano la piattaforma. Dentro questo quadro, libri, film e canzoni raccontano una parte riconoscibile dell’esperienza quotidiana: un consiglio incontrato scorrendo i video che torna in mente davanti allo scaffale di una libreria o al programma di un cinema.