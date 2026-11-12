Dalle 20 alle 2, aperture straordinarie accompagnate da concerti e spettacoli. Le sedi già annunciate e qualche percorso per organizzare la serata.

Musei in Musica torna a Roma sabato 21 novembre 2026, dalle 20 alle 2 di notte, con aperture straordinarie, concerti e spettacoli dal vivo. Il portale ufficiale dei Musei in Comune indica un biglietto d’ingresso di 2 euro. Il programma dettagliato deve ancora essere pubblicato. Si può però già scegliere una zona della città e individuare le prime tappe, in attesa di conoscere artisti e orari delle esibizioni.

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Quali musei partecipano a Musei in Musica 2026

I portali ufficiali annunciano queste sedi, qui raggruppate per area per facilitare la scelta del percorso.

Centro storico, Campidoglio e Fori

Musei Capitolini

Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali

Museo di Roma a Palazzo Braschi

Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco

Museo Napoleonico

Museo dell’Ara Pacis

Galleria d’Arte Moderna

Villa Borghese e dintorni

Museo Pietro Canonica

Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese

Museo Civico di Zoologia

Trastevere e Gianicolo

Museo di Roma in Trastevere

Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina

Ostiense, Celio e Appia Antica

Centrale Montemartini

Parco Archeologico del Celio – Museo della Forma Urbis

Villa di Massenzio

Villa Torlonia e settore nord-est

Musei di Villa Torlonia: Casino Nobile, Casina delle Civette e Serra Moresca

Museo di Casal de’ Pazzi

L’elenco ufficiale prevede anche l’adesione di altri luoghi, da conoscere con gli aggiornamenti della manifestazione.

Come organizzare una serata con due o tre tappe

Per una serata prevalentemente a piedi, una possibilità è abbinare Museo di Roma e Museo Barracco, entrambi nell’area di corso Vittorio Emanuele II. Una terza tappa può essere il Museo Napoleonico, spostandosi verso il Lungotevere. Un’altra combinazione è Musei Capitolini e Mercati di Traiano: due visite già sufficienti a occupare una parte consistente della serata. Meglio lasciare spazio alle collezioni e agli spettacoli, tenendo conto anche delle eventuali attese. Chi preferisce concentrarsi su un unico complesso può orientarsi su Villa Torlonia, scegliendo tra le tre sedi annunciate. Queste sono proposte di percorso: la sequenza definitiva andrà adattata agli orari delle esibizioni.

Biglietti, prenotazioni e programma: cosa sappiamo

Il prezzo indicato nella scheda ufficiale è 2 euro, ma devono ancora essere precisate le condizioni per le singole sedi, le eventuali gratuità, le modalità di acquisto e le prenotazioni. Anche il calendario dei concerti risulta «prossimamente online». Non sono quindi ancora disponibili gli elementi per incastrare visite ed esibizioni o confermare l’ultimo ingresso in ciascun museo. Prima di organizzare gli spostamenti, il riferimento è la pagina di Musei in Comune dedicata a Musei in Musica 2026. Per informazioni è disponibile anche lo 060608, tutti i giorni dalle 9 alle 19.

Foto: Monkeys Video Lab